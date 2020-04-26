AŞK101 dizisi, karantina bitişi ve evde mutluluk

Canım Okurlarım,Yaşadığımız bu karantina döneminin yani Covid19 sürecinin ne zaman biteceğine dair astrolojik yorumumu herkes devamlı bana soruyor. Bununla ilgili sosyal medya hesablarım da ve olayların ilk başında köşe yazımda yazmıştım ama yine de net anlaşılması için madde madde yazayım.
Bu arada birçok astroloğun bu döneme dair bildiklerine dair yorum yada konuşmalarını gördüm ama hiç kimsenin benim bundan yıllar önce 2017 Hürriyet ve 2018 CnnTürk köşe yazılarımda 2020 3. Dünya savaşı başlıkları yazılarımda bütün dünyayı etkileyecek süreç kadar net bir yazı ya da konuşma görmedim.
Covid19 hastalığı yani Corona virüsünün dünyada ve Türkiye'de bitişi:
1- 4 Mayıs 2020 sonrası Mars ve Satürn ayrılacağı için dünyada çok hafif bir rahatlama olur ama karantina tam bitmez.
2- 5 ve 21 Haziran ve 5 Temmuz 2020 tutulmaları ile dünya doğal afetler ile birbirine girer, gerginlik depremler, yeni virüs, ekonomik krizler ya da ayaklanmalar olabilir ama dünya sonrasında sakinleşir.
3- Ağustos 2020 sonrası virüs ve bütün süreç ile ilgili ciddi rahatlamış olur.
4- Eylül ve Ekim 2020 yeni bir virüs ortaya çıkabilir ama aynı zamanda şu an ki korona virüsü mutasyona uğrayarak etkisini kaybetmeye aynı zamanda bulunan ilaçları bütün dünyaya dağıtılmaya başlayabilir.
5- 15 Kasım 2020 sonrası müthiş bir rahatlama başlar ve insanlar normale ciddi anlamda dönmeye bütün dünya da başlar. Tabi bazı normale dönme hareketleri biraz dünya ekonomisinden dolayı mecburi de olur.
6- Son olarak pandeminin dünyanın bitişi ve artık normale dönmemiz 15 Şubat 2021 ile başlamış olur.
Şimdi tam olarak bu süreci net bir şekilde yazmamın arkasından gel gelelim yazmak istediğim konulara...
AŞK101 DİZİSİ
Bir kere Netflix gibi bütün dünya çapında seyredilen bir kuruma Türk yapım şirketleri dizi yaparken Türkiye’nin tanıtımını düşünmeliler. Ay yapım inanılmaz başarılı, tek kelime ile bence efsane bir kurum olarak böyle bir şeyi nasıl atlamış hiç anlamadım.
Dizi de boğazdaki yalı ile İstanbul boğazı çok daha güzel işlenebilir, okuldaki dersler de Türkiye’nin Unesco korumasına giren yerleri, şehirleri yansıtılabilir ve İstanbul’un tarihi güzellikleri Atiye ya da Protector dizisindeki gibi gösterilebilirdi.
Oyuncular adına çok üzüldüm çünkü hepsi inanılmaz başarılı ve ışık saçan performansları vardı. Bir tek Tuba Ünsal açıkcası o rol için bence uygun değildi. Kendisini çok severek ve beğenerek seyrederim lakin o genç kız ile hiç bir alakası olmayan bir yapısı var. Dilerim AŞK101 dizisinde oynayan bütün oyuncuları başka Netflix dizilerinde seyrederiz.
Dizi de gençlerin farklılıklarından dolayı zorluğunu işlemeye çalışmışlar lakin bu obezite, kör, disleksi, hipekaktivite ya da bir sürü farklı kişilikler ile Glee dizisindeki gibi konulabilirdi. Sadece kavgacı, saldırgan, küfürbaz ve mutsuz bir gençlik profili farklılık değildir. Bu arada ailelerinde sorun varmış gibi göstermişler ama Sinan profili haricinde hiç birinin ailesinde o kadar büyük bir sorun yoktu. Bu diziyi seyreden gençler adına bu dizinin yanlış bakış açıları doğuracağına inanıyorum. Çünkü sonuna kadar özellikle acaba başından itibaren gençlerin bakış açısını olumsuz etkileyecekleri şeyleri düzeltecekler mi diye seyrettim lakin maalesef hayal kırıklığına uğradım. Senaryoyu hiç beğenmedim. Netflix neden böyle bir dizi yaptırdı ve yayınladı hiç anlamadım. Buna bu kadar tepki göstermemin nedeni Netflix yapısının içine konulan dizileri sadece biz değil bütün dünya seyrediyor ve bizler ile ilgili önemli paylaşımlar oluyor.
Neyse özetle AŞK101 dizisine sadece oyuncular çok başarılı olduğu için 10 üstünden 1 veriyorum.
EVDE MUTLU OLMAK İÇİN NELER YAPMASINIZ?
1- Bu dönem mutlaka bütün feng shui kitaplarınızı okuyarak evinize Feng Shui yapın. Özellikle Yaron Zafran, Karen Kingston ve Selena Summers ‘ın kitaplarını çok öneriyorum. Hayatınızın her yönünü çok olumlu etkileyeceğini ve evinizde daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim.
2- Youtube kanalımdaki Evde Meditasyon videolarını ve bütün videolarını seyrederek uygulayıp kendinizi içsel olarak değiştirecek bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
3- Glee, Sense8, Sır Belgeseli, Grace and Frankie, Tony Robbins belgeseli, unbreakable kimmy schmidt, inancın hikayesi, Şifa belgeseli, Tıdying Up ve Şifre Belgeseli gibi insanı germeyen tam tersine yüzünü güldüren, mutluluk veren, öğreten ve farkındalık yaratan dizi, film ve belgeselleri seyredebilir. Hatta seyrederken pozitif yönde etkilenmenizi sağlayacak film ve dizileri araştırıp onları seyredebilirsiniz. Çünkü gerçekte seyrettiğimiz her şeye bedenimiz tepki veriyor. Ona göre hormonlar salgılıyoruz.
4- Gönül Ateşsaçan ile geçenlerde sosyal medyam da yaptığım canlı yayında bana Gül frekansının insanın enerjisini yükselten en güçlü frekans olduğunu ve günde bir kere bir bardak suya saf 100% gül yağından bir damla damlatıp içmenin frekansı yükselttiğini söyledi... Bu bilgiyi gerçekten çok önemli bulduğum için sizinle de paylaşmak istedim. Kendisi benim çok güvendiğim özellikle bu alanlardaki eğitimleri ile fark yaratan bir doktordur. Bu durumda ben devamlı lavanta kolonyaları ve sabunları kullanmaktan hızlı bir şekilde gül kolonyası, sabunu gibi ürünlere geçiş yapacağım. Lavanta iyiymiş ama tansiyon yükseltebiliyor. Yine de bana çok iyi gelir. Bence enerjiyi temizliyor ve sakinleştiriyor. Bana çok iyi geliyor. Yine de doktorumuzun sözünü dinleyip abartmamak lazım.
5- Son olarak tabi dinlediğimiz şarkılar çok önemli. Olumsuz mesajlar içeren şarkı ve müzikler olmamalı zaten bu konular ile ilgili daha fazla farkındalık kazanmak adına kitaplarımı okumanızı çok tavsiye ederim.
6- Tabi bu dönem bol bol kişisel gelişim, bilinç altı ve düşünce gücü üstüne kitaplar okumak uzun vadede hayatımıza çok pozitif etkiler yaratmanın ötesinde bu sürecin içinde çok daha sağlıklı çıkmamızı sağlayacaktır.
7- Her gün mutlaka müzik açıp evde tek başınıza bile olsa 20 dakika dans etmeniz enerjinizi çok daha fazla açacak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
8- Bunun yanında farklı yemekler yapmak kesinlikle insana çok iyi geliyor.
9- Yaptıklarınızı sevdikleriniz ile paylaşın. Hem yemek yaparken hem de yemek yerken dostlarınız, arkadaşlarınız ile kameralı zoom, facebook, skype ya da facetime gibi uygulamaları ile mutlaka sohbet edin.
Bütün Müslümanlık aleminin Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik, saygı, yargısızlık içinde geçmesini ve ayrımcılığın olmadığı bir yaşama vesile olmasını diliyorum.
Sevginin kaynağının gücü ile yaşamamız hepimizi şifalandırsın.
Sizi seven bir Can...
AŞK101 dizisi, karantina bitişi ve evde mutluluk
Canım Okurlarım,Yaşadığımız bu karantina döneminin yani Covid19 sürecinin ne zaman biteceğine dair astrolojik yorumumu herkes devamlı bana soruyor. Bununla ilgili sosyal medya hesablarım da ve olayların ilk başında köşe yazımda yazmıştım ama yine de net anlaşılması için madde madde yazayım.
Bu arada birçok astroloğun bu döneme dair bildiklerine dair yorum yada konuşmalarını gördüm ama hiç kimsenin benim bundan yıllar önce 2017 Hürriyet ve 2018 CnnTürk köşe yazılarımda 2020 3. Dünya savaşı başlıkları yazılarımda bütün dünyayı etkileyecek süreç kadar net bir yazı ya da konuşma görmedim.
Covid19 hastalığı yani Corona virüsünün dünyada ve Türkiye'de bitişi:
1- 4 Mayıs 2020 sonrası Mars ve Satürn ayrılacağı için dünyada çok hafif bir rahatlama olur ama karantina tam bitmez.
2- 5 ve 21 Haziran ve 5 Temmuz 2020 tutulmaları ile dünya doğal afetler ile birbirine girer, gerginlik depremler, yeni virüs, ekonomik krizler ya da ayaklanmalar olabilir ama dünya sonrasında sakinleşir.
3- Ağustos 2020 sonrası virüs ve bütün süreç ile ilgili ciddi rahatlamış olur.
4- Eylül ve Ekim 2020 yeni bir virüs ortaya çıkabilir ama aynı zamanda şu an ki korona virüsü mutasyona uğrayarak etkisini kaybetmeye aynı zamanda bulunan ilaçları bütün dünyaya dağıtılmaya başlayabilir.
5- 15 Kasım 2020 sonrası müthiş bir rahatlama başlar ve insanlar normale ciddi anlamda dönmeye bütün dünya da başlar. Tabi bazı normale dönme hareketleri biraz dünya ekonomisinden dolayı mecburi de olur.
6- Son olarak pandeminin dünyanın bitişi ve artık normale dönmemiz 15 Şubat 2021 ile başlamış olur.
Şimdi tam olarak bu süreci net bir şekilde yazmamın arkasından gel gelelim yazmak istediğim konulara...
AŞK101 DİZİSİ
Bir kere Netflix gibi bütün dünya çapında seyredilen bir kuruma Türk yapım şirketleri dizi yaparken Türkiye’nin tanıtımını düşünmeliler. Ay yapım inanılmaz başarılı, tek kelime ile bence efsane bir kurum olarak böyle bir şeyi nasıl atlamış hiç anlamadım.
Dizi de boğazdaki yalı ile İstanbul boğazı çok daha güzel işlenebilir, okuldaki dersler de Türkiye’nin Unesco korumasına giren yerleri, şehirleri yansıtılabilir ve İstanbul’un tarihi güzellikleri Atiye ya da Protector dizisindeki gibi gösterilebilirdi.
Oyuncular adına çok üzüldüm çünkü hepsi inanılmaz başarılı ve ışık saçan performansları vardı. Bir tek Tuba Ünsal açıkcası o rol için bence uygun değildi. Kendisini çok severek ve beğenerek seyrederim lakin o genç kız ile hiç bir alakası olmayan bir yapısı var. Dilerim AŞK101 dizisinde oynayan bütün oyuncuları başka Netflix dizilerinde seyrederiz.
Dizi de gençlerin farklılıklarından dolayı zorluğunu işlemeye çalışmışlar lakin bu obezite, kör, disleksi, hipekaktivite ya da bir sürü farklı kişilikler ile Glee dizisindeki gibi konulabilirdi. Sadece kavgacı, saldırgan, küfürbaz ve mutsuz bir gençlik profili farklılık değildir. Bu arada ailelerinde sorun varmış gibi göstermişler ama Sinan profili haricinde hiç birinin ailesinde o kadar büyük bir sorun yoktu. Bu diziyi seyreden gençler adına bu dizinin yanlış bakış açıları doğuracağına inanıyorum. Çünkü sonuna kadar özellikle acaba başından itibaren gençlerin bakış açısını olumsuz etkileyecekleri şeyleri düzeltecekler mi diye seyrettim lakin maalesef hayal kırıklığına uğradım. Senaryoyu hiç beğenmedim. Netflix neden böyle bir dizi yaptırdı ve yayınladı hiç anlamadım. Buna bu kadar tepki göstermemin nedeni Netflix yapısının içine konulan dizileri sadece biz değil bütün dünya seyrediyor ve bizler ile ilgili önemli paylaşımlar oluyor.
Neyse özetle AŞK101 dizisine sadece oyuncular çok başarılı olduğu için 10 üstünden 1 veriyorum.
EVDE MUTLU OLMAK İÇİN NELER YAPMASINIZ?
1- Bu dönem mutlaka bütün feng shui kitaplarınızı okuyarak evinize Feng Shui yapın. Özellikle Yaron Zafran, Karen Kingston ve Selena Summers ‘ın kitaplarını çok öneriyorum. Hayatınızın her yönünü çok olumlu etkileyeceğini ve evinizde daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim.
2- Youtube kanalımdaki Evde Meditasyon videolarını ve bütün videolarını seyrederek uygulayıp kendinizi içsel olarak değiştirecek bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
3- Glee, Sense8, Sır Belgeseli, Grace and Frankie, Tony Robbins belgeseli, unbreakable kimmy schmidt, inancın hikayesi, Şifa belgeseli, Tıdying Up ve Şifre Belgeseli gibi insanı germeyen tam tersine yüzünü güldüren, mutluluk veren, öğreten ve farkındalık yaratan dizi, film ve belgeselleri seyredebilir. Hatta seyrederken pozitif yönde etkilenmenizi sağlayacak film ve dizileri araştırıp onları seyredebilirsiniz. Çünkü gerçekte seyrettiğimiz her şeye bedenimiz tepki veriyor. Ona göre hormonlar salgılıyoruz.
4- Gönül Ateşsaçan ile geçenlerde sosyal medyam da yaptığım canlı yayında bana Gül frekansının insanın enerjisini yükselten en güçlü frekans olduğunu ve günde bir kere bir bardak suya saf 100% gül yağından bir damla damlatıp içmenin frekansı yükselttiğini söyledi... Bu bilgiyi gerçekten çok önemli bulduğum için sizinle de paylaşmak istedim. Kendisi benim çok güvendiğim özellikle bu alanlardaki eğitimleri ile fark yaratan bir doktordur. Bu durumda ben devamlı lavanta kolonyaları ve sabunları kullanmaktan hızlı bir şekilde gül kolonyası, sabunu gibi ürünlere geçiş yapacağım. Lavanta iyiymiş ama tansiyon yükseltebiliyor. Yine de bana çok iyi gelir. Bence enerjiyi temizliyor ve sakinleştiriyor. Bana çok iyi geliyor. Yine de doktorumuzun sözünü dinleyip abartmamak lazım.
5- Son olarak tabi dinlediğimiz şarkılar çok önemli. Olumsuz mesajlar içeren şarkı ve müzikler olmamalı zaten bu konular ile ilgili daha fazla farkındalık kazanmak adına kitaplarımı okumanızı çok tavsiye ederim.
6- Tabi bu dönem bol bol kişisel gelişim, bilinç altı ve düşünce gücü üstüne kitaplar okumak uzun vadede hayatımıza çok pozitif etkiler yaratmanın ötesinde bu sürecin içinde çok daha sağlıklı çıkmamızı sağlayacaktır.
7- Her gün mutlaka müzik açıp evde tek başınıza bile olsa 20 dakika dans etmeniz enerjinizi çok daha fazla açacak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
8- Bunun yanında farklı yemekler yapmak kesinlikle insana çok iyi geliyor.
9- Yaptıklarınızı sevdikleriniz ile paylaşın. Hem yemek yaparken hem de yemek yerken dostlarınız, arkadaşlarınız ile kameralı zoom, facebook, skype ya da facetime gibi uygulamaları ile mutlaka sohbet edin.
Bütün Müslümanlık aleminin Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik, saygı, yargısızlık içinde geçmesini ve ayrımcılığın olmadığı bir yaşama vesile olmasını diliyorum.
Sevginin kaynağının gücü ile yaşamamız hepimizi şifalandırsın.
Sizi seven bir Can...