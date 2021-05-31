Yaza formda girmenin sırları

UZUN kış dönemi ve pandemi süreci ile birlikte evde geçirilen süre arttı. Bu dönemde alınan fazla kilolar rahatsızlık vermeye başladı. Sağlıklı ve formda bir yaz geçirmek ise herkesin isteği. Bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirerek pratik çözümlerle yazı formda karşılayabilirsiniz. Diyetisyen Berna Danacı, hem sağlıklı, hem de formda olmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı.
1. Aç kalmadan forma girin! Popüler diyetlerden, tek tip beslenmekten uzak durun. Metabolizmanızı hızlandıran size özel hazırlanmış bir beslenme programı ile besin çeşitliliğini artırın.
2. Bedeninizin ihtiyaçlarını ve tokluk hissinizi değerlendirerek size özel öğün sayısını belirleyin. 6 öğünlü bir beslenme programı, 2 öğünlü aralıklı oruç sistemi veya 3-4 öğünlü bir sistem uygulayabilirsiniz. Temel nokta, iştah kontrolü sağlayabiliyor olmanız ve düzeninize sadık kalmanız. Kan şekeriniz dengede olduğu sürece otokontrol mekanizmanız devrede olacaktır. Kahvaltınızı güçlendirip, sizi tok tutacak bir beslenme planı ile diyetinize uyumunuz artacaktır. Örneğin; yumurta, tahıllı ekmekler, mevsim sebzeleri, ceviz gibi yiyeceklerle tüm gün enerjik olabilirsiniz.
3. Yeterli protein alımına özen gösterin! Düşük yağlı protein kaynaklarıyla tokluk hissiniz artacak, ayrıca besinleri harcarken kullandığınız enerji artacaktır. Ancak bu konuda dikkatli olmalı, fazla protein almaktan kaçınmalısınız.
4. Gece yemelerinden uzak durun! Yatmadan 2-3 saat önce yeme işlemini tamamlayın. Alınması gereken toplam kalori gün içinde sağlanmalıdır. Gece yemeleri melatonin hormonu salgısını azaltır, uyku kalitesini ve kilo verme hızınızı düşürür.
5. Su tüketiminizi artırın. Sabah uyanır uyanmaz 1 bardak su ile metabolizmanızı canlandırın. Kilogram başına 30-35 ml su içmeye özen gösterin. Yemeklerle birlikte değil, öğün aralarında ve yudum yudum içmeye çalışın. Hem daha kolay kilo verecek, hem de ödem sorununu çözeceksiniz.
6. Yağ yakan yağlar beslenmenizde mutlaka bulunsun. Doymamış yağ asitlerinden Omega 3 tam bir yağ yakıcıdır. Ceviz, balık, avokado, keten tohumu, semizotu gibi besinler kilo kaybına destek olur ve formda kalmanızı sağlar.
7. Glisemik indeksi düşük beslenin! Doğru karbonhidrat seçimi ile tok kalarak kilo vermek mümkün. Kan şekerini yükseltme hızı düşük olan karbonhidratları tercih edin. Tahıllı ekmekler, bulgur, tahıllı makarna, kepekli pirinç, kinoa, karabuğday gibi tahılları tercih edin. Mısır, pirinç, patates gibi hızlı sindirilen karbonhidratları azaltın.
8. Dost bakterilerimiz probiyotikleri unutmayın! Kefir, yoğurt gibi yararlı bakterileri içeren besinleri tercih edin. Sağlıklı bir sindirim sistemi alacağınız kaloriyi belirliyor. Bağırsaklarınız sağlıklı değilse, sağlıklı bir bireyle aynı şeyleri tüketseniz bile daha fazla kalori alıyorsunuz. Ayrıca, yoğurt gibi kalsiyumu yüksek besinler ayrıca yağ yakımını destekler.
9. Metabolizmanızı bitki çayları ile hızlandırın. Gün içinde 2-3 fincan yüksek antioksidanlı bitki çayı tercih edebilir, tokluk hissinizi artırabilirsiniz. Yeşil çay, rooibos çayı veya beyaz çay iyi birer seçenek olabilir.
10. Baharatları sıkça kullanın! Zerdeçal, karabiber, pulbiber, zencefil, tarçın gibi baharatlarla metabolizma hızınız artacak, iştah kontrolünde daha başarılı olacaksınız.
Kilo kaybı için en önemli nokta enerji dengesidir. Kaliteli beslenmeyi ve en az 150 dakika egzersiz yapmayı unutmayın! Yaza formda girmek için ertelemeden hemen başlayın!
Yaza formda girmenin sırları
UZUN kış dönemi ve pandemi süreci ile birlikte evde geçirilen süre arttı. Bu dönemde alınan fazla kilolar rahatsızlık vermeye başladı. Sağlıklı ve formda bir yaz geçirmek ise herkesin isteği. Bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirerek pratik çözümlerle yazı formda karşılayabilirsiniz. Diyetisyen Berna Danacı, hem sağlıklı, hem de formda olmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı.
1. Aç kalmadan forma girin! Popüler diyetlerden, tek tip beslenmekten uzak durun. Metabolizmanızı hızlandıran size özel hazırlanmış bir beslenme programı ile besin çeşitliliğini artırın.
2. Bedeninizin ihtiyaçlarını ve tokluk hissinizi değerlendirerek size özel öğün sayısını belirleyin. 6 öğünlü bir beslenme programı, 2 öğünlü aralıklı oruç sistemi veya 3-4 öğünlü bir sistem uygulayabilirsiniz. Temel nokta, iştah kontrolü sağlayabiliyor olmanız ve düzeninize sadık kalmanız. Kan şekeriniz dengede olduğu sürece otokontrol mekanizmanız devrede olacaktır. Kahvaltınızı güçlendirip, sizi tok tutacak bir beslenme planı ile diyetinize uyumunuz artacaktır. Örneğin; yumurta, tahıllı ekmekler, mevsim sebzeleri, ceviz gibi yiyeceklerle tüm gün enerjik olabilirsiniz.
3. Yeterli protein alımına özen gösterin! Düşük yağlı protein kaynaklarıyla tokluk hissiniz artacak, ayrıca besinleri harcarken kullandığınız enerji artacaktır. Ancak bu konuda dikkatli olmalı, fazla protein almaktan kaçınmalısınız.
4. Gece yemelerinden uzak durun! Yatmadan 2-3 saat önce yeme işlemini tamamlayın. Alınması gereken toplam kalori gün içinde sağlanmalıdır. Gece yemeleri melatonin hormonu salgısını azaltır, uyku kalitesini ve kilo verme hızınızı düşürür.
5. Su tüketiminizi artırın. Sabah uyanır uyanmaz 1 bardak su ile metabolizmanızı canlandırın. Kilogram başına 30-35 ml su içmeye özen gösterin. Yemeklerle birlikte değil, öğün aralarında ve yudum yudum içmeye çalışın. Hem daha kolay kilo verecek, hem de ödem sorununu çözeceksiniz.
6. Yağ yakan yağlar beslenmenizde mutlaka bulunsun. Doymamış yağ asitlerinden Omega 3 tam bir yağ yakıcıdır. Ceviz, balık, avokado, keten tohumu, semizotu gibi besinler kilo kaybına destek olur ve formda kalmanızı sağlar.
7. Glisemik indeksi düşük beslenin! Doğru karbonhidrat seçimi ile tok kalarak kilo vermek mümkün. Kan şekerini yükseltme hızı düşük olan karbonhidratları tercih edin. Tahıllı ekmekler, bulgur, tahıllı makarna, kepekli pirinç, kinoa, karabuğday gibi tahılları tercih edin. Mısır, pirinç, patates gibi hızlı sindirilen karbonhidratları azaltın.
8. Dost bakterilerimiz probiyotikleri unutmayın! Kefir, yoğurt gibi yararlı bakterileri içeren besinleri tercih edin. Sağlıklı bir sindirim sistemi alacağınız kaloriyi belirliyor. Bağırsaklarınız sağlıklı değilse, sağlıklı bir bireyle aynı şeyleri tüketseniz bile daha fazla kalori alıyorsunuz. Ayrıca, yoğurt gibi kalsiyumu yüksek besinler ayrıca yağ yakımını destekler.
9. Metabolizmanızı bitki çayları ile hızlandırın. Gün içinde 2-3 fincan yüksek antioksidanlı bitki çayı tercih edebilir, tokluk hissinizi artırabilirsiniz. Yeşil çay, rooibos çayı veya beyaz çay iyi birer seçenek olabilir.
10. Baharatları sıkça kullanın! Zerdeçal, karabiber, pulbiber, zencefil, tarçın gibi baharatlarla metabolizma hızınız artacak, iştah kontrolünde daha başarılı olacaksınız.
Kilo kaybı için en önemli nokta enerji dengesidir. Kaliteli beslenmeyi ve en az 150 dakika egzersiz yapmayı unutmayın! Yaza formda girmek için ertelemeden hemen başlayın!