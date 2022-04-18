Yaşlılıkla bizi neler bekliyor

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Emre Kumral, yaşa bağlı gelişen hastalıklar ve yaşlı kişilerin bakım ve tedavisi anlamına gelen geriatriye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Literatüre göre, 65 - 74 arasının yaşlılık, 75- 89 arasının ihtiyarlık, 90 yaş ve üzerinin ise ilerlemiş ihtiyarlık olduğunu aktaran Kumral, yaşlılığı açıklamak için pek çok teori olduğunu, yaşlanmayla birlikte vücutta pek çok fizyolojik değişiklik olduğunu kaydetti.
BELİRTİLERİ NELER
Yaşlandıkça kalp kapaklarının kalınlaştığını ve sertleştiğini, maksimal kalp atım sayısının, soluk alıp verme sayısının azaldığını, ağız hijyeninin bozulması, dişlerin azalması gibi nedenlerle tükürük salgısının dolayısıyla da iştahın azaldığını ifade eden Kumral, ürogenital sistemde de değişiklikler yaşandığını, yaşlılarda beyin ağırlığı ve hacminin yaklaşık yüzde 10 oranında azaldığını, reflekslerin yavaşladığını ve çeşitli duyularda kayıplar söz konusu olduğunu aktardı. Kumral, 20- 30 yaşlarında maksimum düzeyde olan kas kuvvetinin 65 yaşlarında yaklaşık yüzde 80 azaldığına dikkat çekerek, “Yaşlılıkta sıklıkla gözlemlenen değişiklik hareket azlığıdır. Bu kasların az kullanılmasına ve kas hücre kayıplarına yol açar. Bu da kuvvet kaybına neden olur. Kemiklerdeki mineral kayıpları spontan kemik kırılmalarına neden olur. Yaşlı kas mekanik etkilere açıktır. Yaşlanan kaslar kendi kasılmalarından dahi hasar görür ve geç iyileşirler” dedi.
DEMANS VE ALZHEİMER
Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz geliştiğini, epidermis ve dermişin inceldiğini, saçların dökülüp ağardığını anımsatan Kumral, ortalama insan ömrünün artmasıyla birlikte demans insidansının da yükseldiğini kaydetti. Merkezi sinir sistemindeki nöronların hasarlanması sonucu ortaya çıkan hastalığın dünyada 4. ana ölüm nedeni olduğunu aktaran Kumral, “Demans sıklığı yaşla birlikte önemli bir artış göstermekle birlikte, bu durum normal yaşlanmanın bir özelliği değildir. Birçok kişi bilişsel yıkım gelişmeden yaşlanırken, normal işlevsellik gösteren kişilerde bile bir takım bilişsel değişiklikler tanımlanabilir. Bu değişiklikler yaşlı kişiler arasında değişkenlik gösterir” diye konuştu. Demansın Alzheimer, Pick, Talamik, Wilson gibi pek çok çeşidinin olduğunu anlatan Kumral, şu bilgileri verdi: “Normal yaşlanma ile ortaya çıkan unutkanlık gibi hafif kognitif problemler her zaman ileride alzheimer hastalığı çıkacağına işaret etmez. Son yıllarda yapılan çalışmalar, yaşa bağlı normal kognitif değişikliklerle Alzheimer hastalığı arasında bir geçiş döneminin olduğunu göstermiştir.”
Yaşlılıkla bizi neler bekliyor
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Emre Kumral, yaşa bağlı gelişen hastalıklar ve yaşlı kişilerin bakım ve tedavisi anlamına gelen geriatriye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Literatüre göre, 65 - 74 arasının yaşlılık, 75- 89 arasının ihtiyarlık, 90 yaş ve üzerinin ise ilerlemiş ihtiyarlık olduğunu aktaran Kumral, yaşlılığı açıklamak için pek çok teori olduğunu, yaşlanmayla birlikte vücutta pek çok fizyolojik değişiklik olduğunu kaydetti.
BELİRTİLERİ NELER
Yaşlandıkça kalp kapaklarının kalınlaştığını ve sertleştiğini, maksimal kalp atım sayısının, soluk alıp verme sayısının azaldığını, ağız hijyeninin bozulması, dişlerin azalması gibi nedenlerle tükürük salgısının dolayısıyla da iştahın azaldığını ifade eden Kumral, ürogenital sistemde de değişiklikler yaşandığını, yaşlılarda beyin ağırlığı ve hacminin yaklaşık yüzde 10 oranında azaldığını, reflekslerin yavaşladığını ve çeşitli duyularda kayıplar söz konusu olduğunu aktardı. Kumral, 20- 30 yaşlarında maksimum düzeyde olan kas kuvvetinin 65 yaşlarında yaklaşık yüzde 80 azaldığına dikkat çekerek, “Yaşlılıkta sıklıkla gözlemlenen değişiklik hareket azlığıdır. Bu kasların az kullanılmasına ve kas hücre kayıplarına yol açar. Bu da kuvvet kaybına neden olur. Kemiklerdeki mineral kayıpları spontan kemik kırılmalarına neden olur. Yaşlı kas mekanik etkilere açıktır. Yaşlanan kaslar kendi kasılmalarından dahi hasar görür ve geç iyileşirler” dedi.
DEMANS VE ALZHEİMER
Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz geliştiğini, epidermis ve dermişin inceldiğini, saçların dökülüp ağardığını anımsatan Kumral, ortalama insan ömrünün artmasıyla birlikte demans insidansının da yükseldiğini kaydetti. Merkezi sinir sistemindeki nöronların hasarlanması sonucu ortaya çıkan hastalığın dünyada 4. ana ölüm nedeni olduğunu aktaran Kumral, “Demans sıklığı yaşla birlikte önemli bir artış göstermekle birlikte, bu durum normal yaşlanmanın bir özelliği değildir. Birçok kişi bilişsel yıkım gelişmeden yaşlanırken, normal işlevsellik gösteren kişilerde bile bir takım bilişsel değişiklikler tanımlanabilir. Bu değişiklikler yaşlı kişiler arasında değişkenlik gösterir” diye konuştu. Demansın Alzheimer, Pick, Talamik, Wilson gibi pek çok çeşidinin olduğunu anlatan Kumral, şu bilgileri verdi: “Normal yaşlanma ile ortaya çıkan unutkanlık gibi hafif kognitif problemler her zaman ileride alzheimer hastalığı çıkacağına işaret etmez. Son yıllarda yapılan çalışmalar, yaşa bağlı normal kognitif değişikliklerle Alzheimer hastalığı arasında bir geçiş döneminin olduğunu göstermiştir.”