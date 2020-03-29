Suya sabuna dokunursanız koronavirüs size dokunamaz

HİJYENİK bir yaşam sağlığın vazgeçilmezlerinden en önemlisi. Mikrobik hastalıklarla ve bağışıklık bilimiyle ilgilenen uzmanlar bakın bizi nasıl uyarıyor. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneğinin (BUHASDER) öncülüğünde yapılan araştırmaya göre; her 5 kişiden biri günde en fazla bir ya da iki kez ellerini yıkıyor.
BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, derneğin Samsun İl Temsilcisi Uzm. Dr. Teoman Kaynar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muhammed Alpaydın, BUHASDER Kongresi’nde de sunulan “Halkın el hijyeni alışkanlıkları ve el hijyenini etkileyen faktörler” konulu bir araştırmaya imza attılar. Çalışma kapsamında Ekim 2019 tarihinde internet aracılığıyla tüm Türkiye’den 1068 kişiye ulaşıldı ve el yıkama alışkanlıklarına ilişkin sorular yöneltildi.
EL YIKAMA ANKETİ
Ankete katılanların yüzde 95.8’i tuvaletten çıktıktan sonra, yüzde 92.3’ü ellerini kirli gördüğünde, yüzde 87.1’i de çöplere dokunduktan sonra ellerini yıkadığını belirtiyor.
Katılımcıların yüzde 28.5’i günde 6-10, yüzde 48.6’sı 3-5, yüzde 20.9’u ise en fazla 1-2 kez elini yıkıyor. Yemeklerden önce ellerini yıkadığını aktaranlar yüzde 31.8’de kalırken, yemekt sonra ise “her zaman ellerini yıkayanlar” yüzde 50.93. Para alışverişinden sonra her zaman su ve sabun kullananlar yüzde 28.8, “bazen” kullananlar ise yüzde 35.8 olarak ankete yansıyor. Katılımcıların yüzde 70.5’i de “burnunu temizledikten sonra ellerini yıkadığını” ifade etmiş. Yemek hazırlamadan önce el hijyenine özen gösterenler yüzde 83.1 düzeyindeyken, hayvanlara dokunduktan sonra lavabonun yolunu tutanlar ise yüzde 69.9 olarak kayıtlara geçiyor.
GEREK GÖRMEYEN DE VAR
Araştırmaya göre, el yıkaması gerektiği halde ellerini yıkamayanların yüzde 65’i gerek görmediğini, yüzde 12.1’i unuttuğunu, yüzde 7.3’ü el yıkamada kullanılan maddelerin yan etki oluşturduğunu, yüzde 5’i musluk veya el yıkanacak ortamın uzak olduğunu, yüzde 2.7’si ise zaman bulamadığını belirtti.
Katılımcıların büyük çoğunluğunun el yıkama alışkanlığının anne ve babalarına benzediğini kaydetmesi dikkati çekti.
KÜÇÜK YAŞTA EĞİTİM
BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, tüm dünya ve ülkemizin COVID-19 virüs salgını ile karşı karşıya olduğunu, bu nedenle el yıkama ve hijyen şartlarının öneminin bir kez daha görüldüğünü kaydetti, şunları söyledi;
“Türkiye’de 50’den fazla ilde bunun önemini okullarda, çeşitli meslek gruplarında (berberler, manikürcüler gibi), kadınlara yönelik toplantılarda, mahkûmlarla olan toplantılarda sürekli anlatmaya çalıştık. 2011 yılında TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında 5 bin 894 Yatılı Bölge Okulu öğrencisine “Mikropları Tanıyalım, Sağlığımızı Koruyalım” temalı eğitimler verildi. Bu eğitimlerde doğru el yıkama öğretilmiş, oyunlar ve çeşitli faaliyetlerle eğitim pekiştirilmiştir. Eğitimlerde Dalan Kimya Endüstri A.Ş. ise öğrencilere sabun, el dezenfektanı dağıtmış, tiyatro ekibimizin kostümlerini temin etmiştir. ‘Ağaç yaş iken eğilir’ düsturu ile bizler küçük yaşlardan itibaren el yıkama eğitimlerinin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yaptığımız araştırmanın sonuçları, kritik bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, bizlere bundan sonra hangi konularda daha dikkatli olmamız gerektiği hususunda ışık tutacak.”
Suya sabuna dokunursanız koronavirüs size dokunamaz
HİJYENİK bir yaşam sağlığın vazgeçilmezlerinden en önemlisi. Mikrobik hastalıklarla ve bağışıklık bilimiyle ilgilenen uzmanlar bakın bizi nasıl uyarıyor. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneğinin (BUHASDER) öncülüğünde yapılan araştırmaya göre; her 5 kişiden biri günde en fazla bir ya da iki kez ellerini yıkıyor.
BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, derneğin Samsun İl Temsilcisi Uzm. Dr. Teoman Kaynar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muhammed Alpaydın, BUHASDER Kongresi’nde de sunulan “Halkın el hijyeni alışkanlıkları ve el hijyenini etkileyen faktörler” konulu bir araştırmaya imza attılar. Çalışma kapsamında Ekim 2019 tarihinde internet aracılığıyla tüm Türkiye’den 1068 kişiye ulaşıldı ve el yıkama alışkanlıklarına ilişkin sorular yöneltildi.
EL YIKAMA ANKETİ
Ankete katılanların yüzde 95.8’i tuvaletten çıktıktan sonra, yüzde 92.3’ü ellerini kirli gördüğünde, yüzde 87.1’i de çöplere dokunduktan sonra ellerini yıkadığını belirtiyor.
Katılımcıların yüzde 28.5’i günde 6-10, yüzde 48.6’sı 3-5, yüzde 20.9’u ise en fazla 1-2 kez elini yıkıyor. Yemeklerden önce ellerini yıkadığını aktaranlar yüzde 31.8’de kalırken, yemekt sonra ise “her zaman ellerini yıkayanlar” yüzde 50.93. Para alışverişinden sonra her zaman su ve sabun kullananlar yüzde 28.8, “bazen” kullananlar ise yüzde 35.8 olarak ankete yansıyor. Katılımcıların yüzde 70.5’i de “burnunu temizledikten sonra ellerini yıkadığını” ifade etmiş. Yemek hazırlamadan önce el hijyenine özen gösterenler yüzde 83.1 düzeyindeyken, hayvanlara dokunduktan sonra lavabonun yolunu tutanlar ise yüzde 69.9 olarak kayıtlara geçiyor.
GEREK GÖRMEYEN DE VAR
Araştırmaya göre, el yıkaması gerektiği halde ellerini yıkamayanların yüzde 65’i gerek görmediğini, yüzde 12.1’i unuttuğunu, yüzde 7.3’ü el yıkamada kullanılan maddelerin yan etki oluşturduğunu, yüzde 5’i musluk veya el yıkanacak ortamın uzak olduğunu, yüzde 2.7’si ise zaman bulamadığını belirtti.
Katılımcıların büyük çoğunluğunun el yıkama alışkanlığının anne ve babalarına benzediğini kaydetmesi dikkati çekti.
KÜÇÜK YAŞTA EĞİTİM
BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, tüm dünya ve ülkemizin COVID-19 virüs salgını ile karşı karşıya olduğunu, bu nedenle el yıkama ve hijyen şartlarının öneminin bir kez daha görüldüğünü kaydetti, şunları söyledi;
“Türkiye’de 50’den fazla ilde bunun önemini okullarda, çeşitli meslek gruplarında (berberler, manikürcüler gibi), kadınlara yönelik toplantılarda, mahkûmlarla olan toplantılarda sürekli anlatmaya çalıştık. 2011 yılında TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında 5 bin 894 Yatılı Bölge Okulu öğrencisine “Mikropları Tanıyalım, Sağlığımızı Koruyalım” temalı eğitimler verildi. Bu eğitimlerde doğru el yıkama öğretilmiş, oyunlar ve çeşitli faaliyetlerle eğitim pekiştirilmiştir. Eğitimlerde Dalan Kimya Endüstri A.Ş. ise öğrencilere sabun, el dezenfektanı dağıtmış, tiyatro ekibimizin kostümlerini temin etmiştir. ‘Ağaç yaş iken eğilir’ düsturu ile bizler küçük yaşlardan itibaren el yıkama eğitimlerinin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yaptığımız araştırmanın sonuçları, kritik bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, bizlere bundan sonra hangi konularda daha dikkatli olmamız gerektiği hususunda ışık tutacak.”