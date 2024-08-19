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Suda boğulma

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DÜNYA Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre dünya genelinde her yıl 250 bin dolayında kişi suda boğularak ölüyor ve neredeyse 82 bin kurban 14 yaş altında. Bu sayılar, her gün 650'den fazla ölüm anlamına geliyor ve bu nedenle WHO suda boğulma vakalarına "sessiz önlenebilir ölüm salgını" adını veriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl bu konuyu anlattı.

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“Suda boğulma, özellikle yaz aylarında çocuklarımız için önemli bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Boğulma, sıvıya batma nedeniyle solunum bozukluğu yaşanması süreci olarak tanımlanmaktadır. Boğulma sürecinde, herhangi bir aşamada kurtarma işleminin başlanmasıyla hiçbir semptom görülmeyebilir. Fakat ciddi sakatlıklar ve ölüm de görülebilir. Boğulma, tüm yaş gruplarında her yıl yaklaşık 360.000 insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Çocuklarda kaza sonucu ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Boğulma, erkek çocuklarda, düşük sosyoekonomik seviyeli toplumlarda, yaz aylarında, 1- 5 yaş ve 15-19 yaş arası çocuklarda daha sıktır. Çocukların denetimsiz bırakılması, yüzme becerisinin olmaması, uyarıları dikkate almamak, korku-panik, su alanlarında riskli davranışlar, alkol/madde kullanımı, yorgunluk, hipotermi (vücut sıcaklığının düşmesi), düşük sosyoekonomik durum, öz kıyım düşüncesi, dalma öncesi hızlı ve derin nefes alma, travma, kalp hastalığı, gelişimsel bozukluk ve epilepsi (sara hastalığı) gibi hastalıklar boğulma için risk oluşturmaktadır.

 

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NELER YAPMALIYIZ?

* Çocuklarımızı küvet, su dolu kova, havuz, deniz gibi ortamlarda asla yalnız bırakılmamalıyız. Unutmayın yüzme bilmeyen bir çocuk birkaç santimlik suda bile boğulabilir. Yeni yüzme öğrenen çocuklar yüzme becerisi olan bir erişkinle bir kol mesafesi kadar yakın olmalıdır. * Çocuklarımızı sudayken sürekli gözlemeliyiz.. Telefon kullanmak, sohbet etmek, ev işleriyle ilgilenmek veya alkol içmek dikkati dağıtabilir. Boğulma olaylarının saniyeler içinde olduğu unutulmamalıdır. * Küçük  çocukla suya erişimin olduğu (havuz, jakuzi, açık su vb) bir yere gidildiğinde ebeveynler suya erişimle ilgili temel engellerin olup olmadığını kontrol etmelidir. Evde havuzların 4 kenarı en az 1,2 metrelik uygun çit ile kapatılmalı, güvenli kilitli bir kapısı olmalıdır. * Çocuklar ve ebeveynler yüzmeyi ve su güvenliği becerilerini öğrenmelidir. * Çocuklar ve gençler, deniz taşıtlarındayken güvenli can yelekleri giymelidir. * Suya atlamak veya dalmak, ciddi omurilik yaralanmasına neden olabilir. Ebeveynler, atlamadan veya dalmadan önce suyun derinliğini ve su altı tehlikeleri kontrol etmelidir. * Yüzme öncesi hava ve su koşulları güvenlik açısından kontrol edilmelidir. Ebeveynler, çocuklarının yüzeceği yerleri seçerken cankurtaranların bulunduğu yerleri ve yüzme için belirlenmiş alanları seçmelidir.  * Kışın, donmuş su kütlesi üzerinde yürümekten, paten yapmaktan kaçınılmalıdır. * Herkes temel yaşam desteği eğitimi almalıdır.

 

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İLK YARDIM NASIL OLUR?

Boğulma durumunda mağdur sırt üstü, başı suyun üzerinde kalacak şekilde en kısa sürede sudan çıkarılmalıdır. Kurtarıcı soluk, mümkünse su içinde verilmelidir. Suda çırpınan kişiye yüzme bilsek bile yanaşmak risklidir, can simidi, ip veya uzun bir tahta parçası gibi malzeme atılarak kurtarılabilir. Mağdur sudan çıkarılınca dikkatlice bilinç, solunum ve nabız kontrolü yapılır. Boyun hasarı açısından dikkatli olunmalıdır. Solunumu engelleyecek materyaller var ise kişinin üzerinden çıkartılmalıdır. Gerekli ise solunum desteği ve kalp masajı yapılır, yardım çağrılır, 112 aranır.  Akciğere aspire edilen sıvının boşaltılması için Hemlich manevrası gibi suyu çıkarmaya yönelik yöntemler kullanılmamalıdır. Kurtarıcı soluk verdikten sonra kusma görülebilir, bu durumda hasta yan çevrilip ağız içi temizlenir. Ebeveynlerin ve cankurtaranların yalnızca bir koruma katmanı olduğu, su içindeki ve yakınındaki çocukların, bir cankurtaran mevcut olsa bile sürekli bakıcı gözetimine ihtiyaçları olduğu unutulmamalıdır.

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