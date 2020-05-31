Şikayet yokken check-up yaptır

SAĞLIĞIMIZ önemli. Hastalıkları önleme ve erken teşhisin yolu fiziksel ve kimyasal beden taramalarından geçiyor.
Bu taramalara kısaca “check-up” deniyor. İmkanı olan herkes bu taramalardan yılda bir defa geçiyor. Neticede sağlığının ne durumda olduğunu anlayıp, bazı tehlikelere karşı önlem alıyor. Karataş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Radyoloji Uzmanı Dr. Ümit Derundere “Check-up şikayet yokken yapılır” diyor ve şöyle anlatıyor;
* Hocam, ama benim hiçbir şikayetim yok ki...
Son yıllarda duyduğum en çok ve en dikkatimi çeken cümle. Bu cümleyi neden? Ne zaman? Kim söylüyor?
Hasbelkader check-up yaptıran ve herhangi bir organında tümör başta olmak üzere herhangi bir hastalık tespit ettiğimiz hastaların ifadeleri...
* Neden kişi buna inanmak istemiyor?
- Önceleri tıp teknolojisi bu kadar ileri değilken biz doktorlar hastalıkları özellikle kanseri ileri evre (evre 3-4 ) tespit ederdik
- Hastalar da şikâyeti yokken hastaneye, doktora gelmezdi. Hal böyle olunca şikâyeti olan hasta eğer kanserse zaten evre 3-4 idi. Yani nerdeyse çogu ameliyat edilemez durumdaydı.
Peki, evre 1 ve evre 2 ne zaman tespit edilirdi?
- Şikâyet henüz yokken…
* Peki, hasta şikâyeti yokken gelir mi? Gelmez!
- Neden? Çünkü büyüklerinden öyle görmüş...
* Gelse biz doktorlar evre 1-2 tespitini yapabilir miydik?
- Kısa bir zaman öncesine kadar HAYIR.
* Peki şimdi?
- EVET. Yani durum tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıktı hikâyesine dönmektedir. Şikâyet varsa evre ileridir (Evre 3-4 )genellikle. Şikâyet yoksa evre 1-2 (erken) her şey mümkün, işler kolay...
* Şikâyet yokken ne oluyor?
- Tümör (kanser) komşu organları rahatsız etmiyor, durumu şikayet etmiyor… Aslında bizim şikayetimiz kanserin komşu organa eziyetidir. Bu eziyetten dolayı şikayet meydana geliyor. Örneğin; Pankreas kanseri, kadınlarda yumurtalık kanseri.. Pankreas kanserinin bize yaptığı şikayetler pankreas dokusundan meydana gelmiyor. Kanserin pankreasın komşularına verdiği eziyetten dolayı. Yani aslında komşusu bize şikayet ediyor. Ama ne yazık ki tümör bizi komşu organa şikâyet edince de atı alan Üsküdar’ı geçiyor.
Yani “ben bittim, öldüm” diyor ama çok geç... Dolayısıyla; kanser (tümör ) bizi elealeme şikayet etmeden önce biz duruma el atmalıyız. Kol kırılır yen içinde kalır. Yoksa konu komşuyarezil oluruz (Evre 3-4, tedavi zor)
* Ne yapalım?
Şikâyet yokken check-up yaptıralım. Artık mümkün. Son model MR’lar-Tomografiler-Mamografiler vs.
Şikayet yokken check-up yaptır
SAĞLIĞIMIZ önemli. Hastalıkları önleme ve erken teşhisin yolu fiziksel ve kimyasal beden taramalarından geçiyor.
Bu taramalara kısaca “check-up” deniyor. İmkanı olan herkes bu taramalardan yılda bir defa geçiyor. Neticede sağlığının ne durumda olduğunu anlayıp, bazı tehlikelere karşı önlem alıyor. Karataş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Radyoloji Uzmanı Dr. Ümit Derundere “Check-up şikayet yokken yapılır” diyor ve şöyle anlatıyor;
* Hocam, ama benim hiçbir şikayetim yok ki...
Son yıllarda duyduğum en çok ve en dikkatimi çeken cümle. Bu cümleyi neden? Ne zaman? Kim söylüyor?
Hasbelkader check-up yaptıran ve herhangi bir organında tümör başta olmak üzere herhangi bir hastalık tespit ettiğimiz hastaların ifadeleri...
* Neden kişi buna inanmak istemiyor?
- Önceleri tıp teknolojisi bu kadar ileri değilken biz doktorlar hastalıkları özellikle kanseri ileri evre (evre 3-4 ) tespit ederdik
- Hastalar da şikâyeti yokken hastaneye, doktora gelmezdi. Hal böyle olunca şikâyeti olan hasta eğer kanserse zaten evre 3-4 idi. Yani nerdeyse çogu ameliyat edilemez durumdaydı.
Peki, evre 1 ve evre 2 ne zaman tespit edilirdi?
- Şikâyet henüz yokken…
* Peki, hasta şikâyeti yokken gelir mi? Gelmez!
- Neden? Çünkü büyüklerinden öyle görmüş...
* Gelse biz doktorlar evre 1-2 tespitini yapabilir miydik?
- Kısa bir zaman öncesine kadar HAYIR.
* Peki şimdi?
- EVET. Yani durum tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıktı hikâyesine dönmektedir. Şikâyet varsa evre ileridir (Evre 3-4 )genellikle. Şikâyet yoksa evre 1-2 (erken) her şey mümkün, işler kolay...
* Şikâyet yokken ne oluyor?
- Tümör (kanser) komşu organları rahatsız etmiyor, durumu şikayet etmiyor… Aslında bizim şikayetimiz kanserin komşu organa eziyetidir. Bu eziyetten dolayı şikayet meydana geliyor. Örneğin; Pankreas kanseri, kadınlarda yumurtalık kanseri.. Pankreas kanserinin bize yaptığı şikayetler pankreas dokusundan meydana gelmiyor. Kanserin pankreasın komşularına verdiği eziyetten dolayı. Yani aslında komşusu bize şikayet ediyor. Ama ne yazık ki tümör bizi komşu organa şikâyet edince de atı alan Üsküdar’ı geçiyor.
Yani “ben bittim, öldüm” diyor ama çok geç... Dolayısıyla; kanser (tümör ) bizi elealeme şikayet etmeden önce biz duruma el atmalıyız. Kol kırılır yen içinde kalır. Yoksa konu komşuyarezil oluruz (Evre 3-4, tedavi zor)
* Ne yapalım?
Şikâyet yokken check-up yaptıralım. Artık mümkün. Son model MR’lar-Tomografiler-Mamografiler vs.