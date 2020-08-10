Sıcak ve nemli havalarda gebelik

YAZ mevsiminde hamilelik sıkıntılı bir süreç gibi görünse de sanılanın aksine avantajları da var.
Kışın hava koşulları yüzünden eve kapanarak geçirilen hamilelik sürecine kıyasla yazın açık havada geçirilen saatler, bol sulu gıdalar ve hamilelikte en faydalı spor olan yürüme ve yüzme alternatifleri, bebeği daha konforlu bir şekilde beklemeyi sağlayabiliyor. İzmir Özel Çınarlı Kadın Doğum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Güngör Tuncay, yaz aylarında sağlıklı bir hamilelik geçirmek isteyen anne adaylarına dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı...
TANSİYON VE UYKUSUZLUK
“Gebelik, anne adayının her yönüyle kendisine daha çok dikkat etmesini gerektiren bir dönem. Çevresel faktörler, özellikle gebelik döneminde kadınları diğer zamanlara göre daha fazla etkiler. Özellikle sıcak yaz aylarında gebeliğin getirdiği yük biraz daha ağırlaşır. Bu dönemde anne, beslenmesine, giyimine, temizliğine daha çok dikkat etmelidir. Çünkü sıcak, ek bir yük olarak gebeliğe eklenir. Yaz deyince aklımıza ilk gelen sıcak ve nemli havadır. Yaz aylarında sıcak ve nem etkisiyle tansiyon oynamaları, el ve ayaklarda şişlikler, halsizlik, uykusuzluk, nefes darlığı, sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında yanmalar, alerjik problemler, bulantı ve kusmalardaki artış, besin zehirlenmeleri gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bunların hepsini birden yaşamanız mümkün değildir. Ancak bir veya birkaçı gebelik yaz aylarına denk geldiği takdirde anne adayını rahatsız edebilecek sonuçlar arasındadır.”
BUNLARA DİKKAT EDİN
Gebelerin özellikle 11.00- 15.00 saatleri arasında, güneş ışınları daha dik ve etkili geldiğinden dışarı çıkmamalarında fayda vardır.
Geniş kenarlı şapkalar, güneş ışınlarını yansıtan açık renkli giysiler ve sağlıklı güneş gözlüklerinin kullanılması yararlı olur.
Yaz aylarında herkesin ve özellikle yüksek risk grubunda olan gebelerin bilinen güneşin zararlı ışınlarının kötü etkilerini azaltan koruyucu kremler kullanmaları, gebeliğe zarar vermez.
Gebelikte zaten az da olsa yükselmiş vücut ısısı nedeniyle yaz sıcakları, gebeliği yorucu, hatta bazen riskli kılar. Bu nedenle ter emici, rahat, hafif, kolay değiştirilebilir ve yıkanabilir giysilerin tercih edilmesi gerekir.
Aşırı sıcaklarda gebelerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli konu da besin zehirlenmeleridir. Özellikle yaz aylarında yiyecekler hızla bozularak toksin ve bakteri oluşumuna neden olur. Açık yerlerde satılan ve temiz izlenimi vermeyen gıdaların tüketilmemesi, hastalıkların önlenmesinde önemli yer tutar.
Yaz aylarında bol miktarda sıvı gıdalar tüketilmeli, terlemeyle eksilen tuz ve su muhakkak alınmalıdır. Terleme ile kaybedilen sıvının yerine konması anne adayı ve bebek için çok önemlidir. Günde en az 2.5 litre sıvı alınması gereklidir. Ancak daha çok su tüketmenin yararları daha fazladır.
Alkol ve sigara kullanmanın ne sağlıkla ne de gebelikle bağdaşmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar var.
Sıcakta terlemeyle birlikte deride birçok bölge nemli kalacağı için mantar enfeksiyonlarına yaz aylarında daha sık rastlanır. Özellikle vajinal enfeksiyonlar erken doğuma yol açabileceği için vajinal akıntılarda veya idrar yolları iltihabını düşündürecek bulguların varlığında hemen hekime başvurulmalıdır.
Yaz aylarında hamilelere önerilen en iyi egzersiz yüzmedir. Denize girmekte herhangi bir sakınca yoktur. Havuzun hijyen kurallarına uygun olması önemlidir. Hijyenik olmayan havuz ve uzun süre ıslak mayo ile kalmak enfeksiyon riskini, özellikle mantar enfeksiyonu riskini arttırabilir.
Güneş banyosu yasaktır. Gebelerin özellikle 11.00- 15.00 saatleri arasında, güneş ışınları daha dik ve etkili geldiğinden dışarı çıkmamalarında fayda vardır.
Geniş kenarlı şapkalar, güneş ışınlarını yansıtan açık renkli giysiler ve sağlıklı güneş gözlüklerinin kullanılması yararlı olur.
Yaz aylarında herkesin ve özellikle yüksek risk grubunda olan gebelerin bilinen güneşin zararlı ışınlarının kötü etkilerini azaltan koruyucu kremler kullanmaları, gebeliğe zarar vermez.
Gebelikte zaten az da olsa yükselmiş vücut ısısı nedeniyle yaz sıcakları, gebeliği yorucu, hatta bazen riskli kılar. Bu nedenle ter emici, rahat, hafif, kolay değiştirilebilir ve yıkanabilir giysilerin tercih edilmesi gerekir.
Aşırı sıcaklarda gebelerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli konu da besin zehirlenmeleridir. Özellikle yaz aylarında yiyecekler hızla bozularak toksin ve bakteri oluşumuna neden olur. Açık yerlerde satılan ve temiz izlenimi vermeyen gıdaların tüketilmemesi, hastalıkların önlenmesinde önemli yer tutar.
Yaz aylarında bol miktarda sıvı gıdalar tüketilmeli, terlemeyle eksilen tuz ve su muhakkak alınmalıdır. Terleme ile kaybedilen sıvının yerine konması anne adayı ve bebek için çok önemlidir. Günde en az 2.5 litre sıvı alınması gereklidir. Ancak daha çok su tüketmenin yararları daha fazladır.
Alkol ve sigara kullanmanın ne sağlıkla ne de gebelikle bağdaşmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar var.
Denize girmekte herhangi bir sakınca yoktur. Havuzun hijyen kurallarına uygun olması önemlidir. Hijyenik olmayan havuz ve uzun süre ıslak mayo ile kalmak enfeksiyon riskini, özellikle mantar enfeksiyonu riskini arttırabilir.
Güneş banyosu yasaktır
Sıcak ve nemli havalarda gebelik
YAZ mevsiminde hamilelik sıkıntılı bir süreç gibi görünse de sanılanın aksine avantajları da var.
Kışın hava koşulları yüzünden eve kapanarak geçirilen hamilelik sürecine kıyasla yazın açık havada geçirilen saatler, bol sulu gıdalar ve hamilelikte en faydalı spor olan yürüme ve yüzme alternatifleri, bebeği daha konforlu bir şekilde beklemeyi sağlayabiliyor. İzmir Özel Çınarlı Kadın Doğum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Güngör Tuncay, yaz aylarında sağlıklı bir hamilelik geçirmek isteyen anne adaylarına dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı...
TANSİYON VE UYKUSUZLUK
“Gebelik, anne adayının her yönüyle kendisine daha çok dikkat etmesini gerektiren bir dönem. Çevresel faktörler, özellikle gebelik döneminde kadınları diğer zamanlara göre daha fazla etkiler. Özellikle sıcak yaz aylarında gebeliğin getirdiği yük biraz daha ağırlaşır. Bu dönemde anne, beslenmesine, giyimine, temizliğine daha çok dikkat etmelidir. Çünkü sıcak, ek bir yük olarak gebeliğe eklenir. Yaz deyince aklımıza ilk gelen sıcak ve nemli havadır. Yaz aylarında sıcak ve nem etkisiyle tansiyon oynamaları, el ve ayaklarda şişlikler, halsizlik, uykusuzluk, nefes darlığı, sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında yanmalar, alerjik problemler, bulantı ve kusmalardaki artış, besin zehirlenmeleri gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bunların hepsini birden yaşamanız mümkün değildir. Ancak bir veya birkaçı gebelik yaz aylarına denk geldiği takdirde anne adayını rahatsız edebilecek sonuçlar arasındadır.”
BUNLARA DİKKAT EDİN
Gebelerin özellikle 11.00- 15.00 saatleri arasında, güneş ışınları daha dik ve etkili geldiğinden dışarı çıkmamalarında fayda vardır.
Geniş kenarlı şapkalar, güneş ışınlarını yansıtan açık renkli giysiler ve sağlıklı güneş gözlüklerinin kullanılması yararlı olur.
Yaz aylarında herkesin ve özellikle yüksek risk grubunda olan gebelerin bilinen güneşin zararlı ışınlarının kötü etkilerini azaltan koruyucu kremler kullanmaları, gebeliğe zarar vermez.
Gebelikte zaten az da olsa yükselmiş vücut ısısı nedeniyle yaz sıcakları, gebeliği yorucu, hatta bazen riskli kılar. Bu nedenle ter emici, rahat, hafif, kolay değiştirilebilir ve yıkanabilir giysilerin tercih edilmesi gerekir.
Aşırı sıcaklarda gebelerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli konu da besin zehirlenmeleridir. Özellikle yaz aylarında yiyecekler hızla bozularak toksin ve bakteri oluşumuna neden olur. Açık yerlerde satılan ve temiz izlenimi vermeyen gıdaların tüketilmemesi, hastalıkların önlenmesinde önemli yer tutar.
Yaz aylarında bol miktarda sıvı gıdalar tüketilmeli, terlemeyle eksilen tuz ve su muhakkak alınmalıdır. Terleme ile kaybedilen sıvının yerine konması anne adayı ve bebek için çok önemlidir. Günde en az 2.5 litre sıvı alınması gereklidir. Ancak daha çok su tüketmenin yararları daha fazladır.
Alkol ve sigara kullanmanın ne sağlıkla ne de gebelikle bağdaşmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar var.
Sıcakta terlemeyle birlikte deride birçok bölge nemli kalacağı için mantar enfeksiyonlarına yaz aylarında daha sık rastlanır. Özellikle vajinal enfeksiyonlar erken doğuma yol açabileceği için vajinal akıntılarda veya idrar yolları iltihabını düşündürecek bulguların varlığında hemen hekime başvurulmalıdır.
Yaz aylarında hamilelere önerilen en iyi egzersiz yüzmedir. Denize girmekte herhangi bir sakınca yoktur. Havuzun hijyen kurallarına uygun olması önemlidir. Hijyenik olmayan havuz ve uzun süre ıslak mayo ile kalmak enfeksiyon riskini, özellikle mantar enfeksiyonu riskini arttırabilir.
Güneş banyosu yasaktır. Gebelerin özellikle 11.00- 15.00 saatleri arasında, güneş ışınları daha dik ve etkili geldiğinden dışarı çıkmamalarında fayda vardır.
Geniş kenarlı şapkalar, güneş ışınlarını yansıtan açık renkli giysiler ve sağlıklı güneş gözlüklerinin kullanılması yararlı olur.
Yaz aylarında herkesin ve özellikle yüksek risk grubunda olan gebelerin bilinen güneşin zararlı ışınlarının kötü etkilerini azaltan koruyucu kremler kullanmaları, gebeliğe zarar vermez.
Gebelikte zaten az da olsa yükselmiş vücut ısısı nedeniyle yaz sıcakları, gebeliği yorucu, hatta bazen riskli kılar. Bu nedenle ter emici, rahat, hafif, kolay değiştirilebilir ve yıkanabilir giysilerin tercih edilmesi gerekir.
Aşırı sıcaklarda gebelerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli konu da besin zehirlenmeleridir. Özellikle yaz aylarında yiyecekler hızla bozularak toksin ve bakteri oluşumuna neden olur. Açık yerlerde satılan ve temiz izlenimi vermeyen gıdaların tüketilmemesi, hastalıkların önlenmesinde önemli yer tutar.
Yaz aylarında bol miktarda sıvı gıdalar tüketilmeli, terlemeyle eksilen tuz ve su muhakkak alınmalıdır. Terleme ile kaybedilen sıvının yerine konması anne adayı ve bebek için çok önemlidir. Günde en az 2.5 litre sıvı alınması gereklidir. Ancak daha çok su tüketmenin yararları daha fazladır.
Alkol ve sigara kullanmanın ne sağlıkla ne de gebelikle bağdaşmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar var.
Denize girmekte herhangi bir sakınca yoktur. Havuzun hijyen kurallarına uygun olması önemlidir. Hijyenik olmayan havuz ve uzun süre ıslak mayo ile kalmak enfeksiyon riskini, özellikle mantar enfeksiyonu riskini arttırabilir.
Güneş banyosu yasaktır