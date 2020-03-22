Sağılıklı yaşam ve enfeksiyon

SAĞLIK, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahip. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinin kişinin öncelikle kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyadaki ölümlerin yüzde 54’ünün ilk 10 nedene bağlı olduğunu, bunların içinde inme ve kalp hastalığı ilk sırayı teşkil etse de enfeksiyon hastalıklarının oldukça önemli yer tuttuğunu söyleyen Biolab Laboratuvarlar Grubu Kurucusu Dr. Ahmet Tuncay Batur, şöyle anlattı:
İLK SIRADA AŞILAMA
Her 50 tetanoz hastasından 5’i, her 10 difteri hastasında biri yaşamını kaybetmektedir. Bunlar aşı ile önlenebilir hastalıklardandır. Yine yılda bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Hepatit B’den aşı ile korunmak mümkün. Yılda 250 bin ile 650 bin kişi ise grip ve buna bağlı komplikasyonlardan ölmektedir. Görünen çok nettir. Aşı ile bağışıklama enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümleri ve sakatlıkları azaltmada en önemli mücadele araçlarındandır.
DOĞRU BESLENME ŞART
Enfeksiyon hastalıklarına karşı koymada probiyotikler, taze sebze ve meyve, çay, demir, çinko, magnezyum, selenyum, vitamin A-D-E ve en önemlisi vitamin C’nin önemi biliniyor. Düzenli ve yeterli sıvı alımının da başta idrar yolu enfeksiyonları olmak üzere direnci artırdığı gözlemlenmiştir.
TEMEL KURAL HİJYEN
Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın temel kuralı hijyendir. Eğer bir enfeksiyon etkeninin vücudumuza girişini engellersek zaten riski baştan ortadan kaldırmış oluruz. Özellikle el yıkama ve tek kullanımlık eldivenlerle pek çok mikroorganizmanın insan vücuduna giriş yapması önlenebilir. Kişisel hijyen kurallarına uymak hem kendi hem de toplum sağlığını korumada en önemli uygulamadır. Ayrıca su ve gıdaların da temiz ve hijyen olması enfeksiyonların önüne geçecektir.
El ve tırnak bakımı, doğru el yıkama, yüz, boyun ve koltuk altı bakımı, saç temizliği, sağlıklı giyinme, zararlı ve taşıyıcı canlılarla mücadele, kirli malzemelerin yaşam ortamından uzaklaştırılması, doğru ve taze havalandırma, gıda maddelerinin uygun ortamda saklanması ve yenilmesi olarak sıralanabilir. Aslında hijyen hayatımızın her anında olan bir süreçtir. Temel kurallara dikkat ederek çevre ve kişisel hijyenimize özen gösterirsek enfeksiyonlardan korunmada büyük fark yaratabiliriz.”
Sağılıklı yaşam ve enfeksiyon
SAĞLIK, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahip. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinin kişinin öncelikle kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyadaki ölümlerin yüzde 54’ünün ilk 10 nedene bağlı olduğunu, bunların içinde inme ve kalp hastalığı ilk sırayı teşkil etse de enfeksiyon hastalıklarının oldukça önemli yer tuttuğunu söyleyen Biolab Laboratuvarlar Grubu Kurucusu Dr. Ahmet Tuncay Batur, şöyle anlattı:
İLK SIRADA AŞILAMA
Her 50 tetanoz hastasından 5’i, her 10 difteri hastasında biri yaşamını kaybetmektedir. Bunlar aşı ile önlenebilir hastalıklardandır. Yine yılda bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Hepatit B’den aşı ile korunmak mümkün. Yılda 250 bin ile 650 bin kişi ise grip ve buna bağlı komplikasyonlardan ölmektedir. Görünen çok nettir. Aşı ile bağışıklama enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümleri ve sakatlıkları azaltmada en önemli mücadele araçlarındandır.
DOĞRU BESLENME ŞART
Enfeksiyon hastalıklarına karşı koymada probiyotikler, taze sebze ve meyve, çay, demir, çinko, magnezyum, selenyum, vitamin A-D-E ve en önemlisi vitamin C’nin önemi biliniyor. Düzenli ve yeterli sıvı alımının da başta idrar yolu enfeksiyonları olmak üzere direnci artırdığı gözlemlenmiştir.
TEMEL KURAL HİJYEN
Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın temel kuralı hijyendir. Eğer bir enfeksiyon etkeninin vücudumuza girişini engellersek zaten riski baştan ortadan kaldırmış oluruz. Özellikle el yıkama ve tek kullanımlık eldivenlerle pek çok mikroorganizmanın insan vücuduna giriş yapması önlenebilir. Kişisel hijyen kurallarına uymak hem kendi hem de toplum sağlığını korumada en önemli uygulamadır. Ayrıca su ve gıdaların da temiz ve hijyen olması enfeksiyonların önüne geçecektir.
El ve tırnak bakımı, doğru el yıkama, yüz, boyun ve koltuk altı bakımı, saç temizliği, sağlıklı giyinme, zararlı ve taşıyıcı canlılarla mücadele, kirli malzemelerin yaşam ortamından uzaklaştırılması, doğru ve taze havalandırma, gıda maddelerinin uygun ortamda saklanması ve yenilmesi olarak sıralanabilir. Aslında hijyen hayatımızın her anında olan bir süreçtir. Temel kurallara dikkat ederek çevre ve kişisel hijyenimize özen gösterirsek enfeksiyonlardan korunmada büyük fark yaratabiliriz.”