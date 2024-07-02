Prostat kanserinde robotik cerrahi

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Özel Medicana Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çakmak, prostat kanserinde robotik cerrahiyi anlattı.

ROBOTİK CERRAHİ NEDİR?

"Robotik cerrahi üroloji alanının hem kanser hem de kanser dışı hastalıklarında kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde karın duvarına yapılan küçük kesilerden giriş yapılarak insan el bilek hareketlerine sahip 540 derece dönebilen enstrümanlar ile 10-15 kat büyütme altında çok hassas bir biçimde cerrahi tamamlanmaktadır. Da Vinci Robotik cerrahi sistemi cerrah konsolu, görüntü kulesi ve ameliyat robotundan oluşur. Cerrah konsolda 3 boyutlu ve büyütülmüş görüntü ile ameliyat yapar, cerrahın el hareketleri robot kollarına eş zamanlı olarak titreşimsiz olarak kablolar ile aktarılır. Bu ileri teknoloji sayesinde vücut içerisinde el ile ulaşılması zor alanlarda titizlikle çalışabilir.

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AVANTAJLARI NELERDİR?

Ameliyat sırasında daha az kanama, ameliyat sonrası daha az ağrı duyulması ve yine ameliyat sonrasında çok daha erken günlük hayata dönüş en önemli avantajlar arasında yer almaktadır.

Robotik cerrahi sistemi ile sadece geçen yıl 1.5 milyondan fazla cerrahi gerçekleşmiş olup günümüze kadar bu sistem ile yapılan cerrahilerin sayısı 10 milyonu geçmiştir.

Prostat, böbrek, böbrek üstü bezi, mesane ve testis tümörlerinin cerrahilerinde kullanılabilmektedir. Ayrıca iyi huylu prostat büyümesi ve böbrek çıkış darlığı veya idrar kanalı (üreter) darlık ameliyatları da robotik yöntem ile başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

EN SIK UYGULANDIĞI ALANLAR

Robotik cerrahi dünyada en sık üroloji alanında özellikle de prostat kanseri ameliyatlarında kullanılmaktadır. Prostat insan vücudunda anatomik olarak el ile ulaşılması zor olan derinlikte yer almaktadır. Robotik cerrahinin sağladığı avantajlar ile bu alana ulaşıp hassasiyet ile cerrahi tamamlanmaktadır. Bu titizlikle yapılan robotik prostat kanseri cerrahisi sonrasında hastaların idrar tutma fonksiyonlarının ve cinsel fonksiyonların korunabilmesi diğer prostat kanseri cerrahi yöntemlerine göre (açık ve laparoskopik) çok daha mümkün olabilmektedir.

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Kendi pratiğimde 2015 yılından itibaren robotik cerrahiyi uygulamaktayım. Şu an görev yaptığım Medicana International İzmir Hastanesi ise hizmete başladığı tarih olan 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren 750’den fazla vakada robotik cerrahi yönteminin uygulandığı, deneyimli robotik cerrahi ekibi ile ülkemizin farklı şehirlerinden ve yurtdışından da hastaların tercih ettiği robotik cerrahi merkezi haline gelmiştir.”