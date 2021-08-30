Pandemi sonrası değişen yaşam biçimleri

2020’NİN başından itibaren dünyamızı etkileyen koronavirüs pandemisi düzeni hızla değiştirirken, bir daha hayatın eskisi gibi olmayacağının sinyalleri veriliyor.

Bütün bunların yanında yeni dünya düzeninin küresel sorunların çözülmesi için bir fırsat olabileceği de ifade ediliyor. İşte tüm bu konulara farklı bakış açılarıyla yaklaşan sağlık uzmanlarının gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızı, nelerin değişeceğini, nelerin gelişeceğini açıklayan görüşlerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Her şeye rağmen gelecekte çok daha iyi bir dünyada yaşayacağımız umuduyla hepinize sağlık ve huzur dolu günler diliyorum.

2020’NİN BAŞINDAN İTİBAREN

Pandemi sonrası yeni dünya düzenini Acil Afet Ambulans Hekimleri Dernek Başkanı Dr. M. Turhan Sofuoğlu sizler için anlattı: Küresel salgının olumsuz etkilerini 2020 başlarından itibaren hissetmeye başladık. Başlangıçta devletlerin salgının yayılmasını önlemek için elinde fazla bir seçenek yoktu. Maske, mesafe ve hijyenle salgının olumsuz etkileri önlenmeye çalışıldı. Beraberinde özellikle ekonomik ve sosyal hayatta büyük sorunlar ortaya çıktı. Gıda ve tüketim sanayisi dışındaki tüm sektörler bu gelişmelerden olumsuz etkilendi. İşyerlerinin kapalı olması nedeniyle uzaktan çalışma, kısmi çalışma ön plana çıktı. İşsizlik ve üretim düşüklüğü, seyahatlerin kısıtlanmasına bağlı turizm gelirlerinde düşme birçok ülke ekonomisini olumsuz etkiledi. Bir yandan da daha önce online alışverişi denemeyen birçok kişi internetten alışveriş yapmaya başladı. Pandemi sonrasında da e-ticaretin yükseliş trendi göstermeye devam edeceği, insanların alışverişi internetten yapmaya devam edeceği öngörülüyor. Temassız teslimat, online ödeme gibi yeni alışkanlıklar da bu dönemle beraber gelişiyor. Bu nedenle gelecekte evden çalışma sisteminin daha yaygın kullanılacağını bekleyebiliriz. Açık ofislerde masaların aralarının açılması, havalandırmaların kapatılması ve cam kullanımının tercih edilmesi, maskeyle çalışılması karantina sonrası olası sonuçlar arasında yer alıyor.

SOSYAL HAYAT ÇOK DEĞİŞTİ

Aileler bu süreçten en fazla etkilenen birimler oldu. Bir yandan ekonomik ve aile içi sosyal sorunlar, yaşlı ve akraba ilişkilerinde uzaklaşma yanında yakın arkadaş ve çevreyle iletişim de değişti. Uzun vadede kişilerin sosyal hayatta izolasyonunun artacağa görülüyor. Daha az dışarı çıkma, online görüşmeleri tercih etme, kişilerle temas etmeme, uzak oturma gibi davranışlar alışkanlık haline gelmeye hazırlanıyor. Gelecek yıllarda insanlar daha korumacı davranışlar sergileyebilir. Daha az sosyalleşme ve güvensizlik nedeniyle depresif eğilimleri daha sık görebiliriz. Aynı şekilde eğitim alanında da büyük değişikliklere yaşanıyor. İlköğretimden yüksek öğrenime kadar tüm alanlarda uzaktan eğitime geçilmek zorunda kalındı. Özellikle teorik konuların uzaktan eğitimle anlatımı, uygulamaların bazılarının bile yeni teknolojiler, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka desteğiyle uzaktan yapılmasının önü açılacak. Ama tüm bu gelişmeler insanlar arası sosyal ilişkilerin değişmesinin, bireyselleşmesinin önünü açacaktır.

YENİ GELİŞMELER OLABİLİR

Sağlık alanındaki değişimleri ise şimdiden yaşamaya başladık. Bu süreçte pek çok kişi sağlıksız beslenme ve hareketsizlik yüzünden kilo aldı. Sağlık kontrolleri aksadı. Bu yüzden kanser, diyabet, kalp-damar gibi hastalıklar tetiklendi. Virüs korkusu ve stresi kaygı, depresyon, panik atak gibi psikolojik sorunları artırdı. Hasta-hekim ilişkileri zaten gelişen teknolojilerle klasik sistemden uzaklaşırken, pandemiyle birlikte sağlık kuruluşlarındaki risklerin artması hastaların her sağlık sorununda hekime başvurma sayısını azaltmaya başladı. Bu da özellikle erken tanı (kanserler) ve kronik hastalıkların (diyabet, solunum, kalp ve dolaşım hastalıkları) yönetiminde başka sorunların ortaya çıkmasına yol açtı. Erken tanı konulamadığından veya günlük değişimleri yönetilemeyen kronik hastalıkların yol açtığı sağlık sorunları gelecekte sağlık sigortalarına büyük yükler getirmesi yanında ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle yakın bir gelecekte hastaların giyilebilir teknolojilerle evden takibi, uzaktan tıbbi danışmanlık, yapay zeka ve robotik cerrahi ve ilaç kullanımı konuları ön plana çıkacaktır.

FIRSATLAR DA KAPIMIZDA