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Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Padişah hastalığı

21 Eylül 2020

 GUT hastalığı yediklerinizden ve içtiklerinizden en çok etkilenen sağlık sorunlarından biri, belki de birincisi. ‘Ürik asit yüksekliği’ denince akla ilk olarak ‘gut hastalığı’ geliyor. Yaşam tarzında yapılan değişiklikler ve ilaçlar, guta neden olan ürik asit düzeylerini düşürebilir. Peki, gut hastalığı nedir? Ürik asit neden yükselir?


ŞİŞME, AĞRI, KIZARIKLIK
Eklemlerde şişme, ağrı, kızarıklık ve ısı artışıyla ortaya çıkıyor. Daha çok ataklar şeklinde seyrediyor. ‘Gut krizleri’ adı verilen bu ataklar genellikle geceleri, çoğu zaman da ağır proteinden zengin (et, balık) ve alkollü bir akşam yemeği sonrasında ortaya çıkıyor. Erkeklerde kadınlara oranlara daha fazla görülen gut hastalığı genellikle ateş, kızarıklık, şişlik ile kendisini belli ediyor. Gut rahatsızlığının nedenleri arasında eklemde biriken ürat kristalleri gösteriliyor.
Geçmişte bazı padişahların ölüm nedeni olduğu için ‘padişah hastalığı’, ‘kral hastalığı’, ‘zengin hastalığı’ gibi adlarla anılan gut hastalığı eklemlerde aniden gelişen ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyetle kendini gösteriyor. Tedavi edilmediğinde eklemlerde kalıcı hasardan böbrek yetmezliğine kadar birçok ağır hastalığa neden olabiliyor.

ORTA YAŞLI ERKEKLERDE
Hastalığın birçok kişi tarafından bilinmediğini belirten dahiliye uzmanı doktor Ömer Baran, eklem içinde ve çevresinde monosodium ürat kristalleri birikmesi sonucu ortaya çıkan bir metabolizma hastalığı olan gutun daha çok orta yaşlı erkeklerde görüldüğünü aktardı. Dr. Baran, aşırı alkol tüketimi, proteinden zengin ağır yemek, cerrahi işlemler, düşük doz aspirin ve stres gibi faktörlerin gut krizine yol açabileceğini söyledi.
Hastalığın eklemlerde ağrı, şişlik ve ısı artışı ile belirti gösterdiğini, ağırının genelde gece veya sabaha doğru başladığını ve şiddetinden dolayı hastanın ayağının üzerine basamadığını kaydeden Dr. Ömer Baran, bu hastalarda böbrek taşının daha sık görülebildiğine dikkat çekti.
Tanının ise kan tetkikleriyle konduğunu belirten Dr. Baran, “Gut hastalığı olanlar hipertansiyon, obezite, insulin direnci, diyabetes mellitus, böbrek yetmezliği ve kardiyovasküler hastalıklar yönünden de titizlikle değerlendirilmeli. Genetik yatkınlık da sorgulanmalı. Gut hastalığının kesin tanısı için eklem sıvısı aspirasyonu yapılır. Bunun mikroskopik incelemesiyle tanı konur. Ekleme yönelik radyolojik inceleme de şarttır” dedi.

DÖRT EVREDEN OLUŞUYOR
Gut hastalığının dört evreden oluştuğunu, tedavi aşamasında ürik asit düzeyini düşürmek için yaşam tarzını değiştirmenin ve diyetin büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Ömer Baran, kırmızı et tüketimine dikkat edilmesi, bol su tüketilmesi, alkolden uzak durulması, egzersiz gibi faktörlerin diyet için önemli olduğunu dile getirdi. Dr. Baran, gut ataklarını ve komplikasyonlarını önlemek için ilaç tedavisi de uygulandığını sözlerine ekledi.

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