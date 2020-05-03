Mucize tedavi ozon terapi

OZON mucizevi etkileri olan oksijen türevi bir gazdır. Ozon terapi, uygun ekipmanlarla uygun dozlardaki ozonun insan vücuduna verilerek tedavi edilmesidir. Ozon tedavisi ile tüm dokularda oksijenizasyon artar ve hücre yenilenmesi sağlanır. Birçok hastalıkta kullanılmakla birlikte tamamen sağlıklı kişilere de enerji ve zindelik verir.
Ekol Hastanesi Alternatif Tıp Uzmanı Dr. Asuman Özkan, “insan sağlığı için en önemli elementlerden biri olan ozon gazının vücut için en yararlı şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkan tedaviler bütünü olduğunu ifade ederek, ozon terapi ile amaç hastalıklı ya da zarar görmüş olan bölgelere oksijen girişinin artırılarak bölgenin sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmasıdır” dedi.
Ozonun, yaşamımız için çok önemli olan oksijen molekülünün üç atomlu şekli olduğunu belirten Uzm. Dr. Özkan, “Atmosferde bulunan oksijenden, çeşitli reaksiyonlar sonucu oluşan ozon, tıbbi kullanım için, özel cihazlar tarafından elektriksel aktivasyonla, saf tıbbi oksijenden üretilmektedir” bilgisini verdi.
EN İYİ VİRÜS ÖLDÜRÜCÜ
Ozon tedavisinin fizyolojik ve biyokimyasal etkileri hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Asuman Özkan, şöyle anlattı: “Beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır, interferon düzeylerinde artış sağlar, tümör nekroz faktörünün (TNF) üretimini artırır, bakterilerin çoğunu düşük konsantrasyonlarda bile öldürür, bütün mantar çeşitlerine karşı etkilidir, bilinen en iyi virüs öldürücüsüdür, antikanserdir, atardamarların daralmasına yol açan plakları okside eder (yakar-eritir), alyuvarların esnekliğini artırır. Sitrik asit siklusunu aktive ederek, hücrelerdeki enerji üretimini artırır, antioksidan enzimleri daha etkin hale getirerek yaşlanmayı durdurur, vücutta birikmiş petrokimyasalları yıkarak vücutta var olan plastik benzeri atık maddeleri temizler, tıbbi kullanımda ağrı kesici etkisi vardır, metabolizmayı hızlandırır, detoks etkisi vardır.”
KULLANILDIĞI DURUMLAR
Ozon tedavisinin kullanıldığı durumlar hakkında bilgiler veren Özkan, “Zayıflama, sellülit tedavisi, antiaging (yaşlanma geciktirme), detoks, vücut direnci artırma, alerji, hipotiroidi, diyabet hastalığına bağlı angiopatiler, yara tedavisi, romatizmal hastalıklar, oto-immün hastalıklar, fibromiyalji, periferik dolaşım bozuklukları, stres yönetimi, karaciğer enflamasyonu (Hepatit A, B, C), herpes enfeksiyonları, kronik yorgunluk gibi durumlarda kullanılmaktadır. Ozon tedavisi sağlıklı yaşam için hayatımızın içine dahil edilmesi gereken önemli bir tedavi şeklidir” diye konuştu.
Mucize tedavi ozon terapi
OZON mucizevi etkileri olan oksijen türevi bir gazdır. Ozon terapi, uygun ekipmanlarla uygun dozlardaki ozonun insan vücuduna verilerek tedavi edilmesidir. Ozon tedavisi ile tüm dokularda oksijenizasyon artar ve hücre yenilenmesi sağlanır. Birçok hastalıkta kullanılmakla birlikte tamamen sağlıklı kişilere de enerji ve zindelik verir.
Ekol Hastanesi Alternatif Tıp Uzmanı Dr. Asuman Özkan, “insan sağlığı için en önemli elementlerden biri olan ozon gazının vücut için en yararlı şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkan tedaviler bütünü olduğunu ifade ederek, ozon terapi ile amaç hastalıklı ya da zarar görmüş olan bölgelere oksijen girişinin artırılarak bölgenin sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmasıdır” dedi.
Ozonun, yaşamımız için çok önemli olan oksijen molekülünün üç atomlu şekli olduğunu belirten Uzm. Dr. Özkan, “Atmosferde bulunan oksijenden, çeşitli reaksiyonlar sonucu oluşan ozon, tıbbi kullanım için, özel cihazlar tarafından elektriksel aktivasyonla, saf tıbbi oksijenden üretilmektedir” bilgisini verdi.
EN İYİ VİRÜS ÖLDÜRÜCÜ
Ozon tedavisinin fizyolojik ve biyokimyasal etkileri hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Asuman Özkan, şöyle anlattı: “Beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır, interferon düzeylerinde artış sağlar, tümör nekroz faktörünün (TNF) üretimini artırır, bakterilerin çoğunu düşük konsantrasyonlarda bile öldürür, bütün mantar çeşitlerine karşı etkilidir, bilinen en iyi virüs öldürücüsüdür, antikanserdir, atardamarların daralmasına yol açan plakları okside eder (yakar-eritir), alyuvarların esnekliğini artırır. Sitrik asit siklusunu aktive ederek, hücrelerdeki enerji üretimini artırır, antioksidan enzimleri daha etkin hale getirerek yaşlanmayı durdurur, vücutta birikmiş petrokimyasalları yıkarak vücutta var olan plastik benzeri atık maddeleri temizler, tıbbi kullanımda ağrı kesici etkisi vardır, metabolizmayı hızlandırır, detoks etkisi vardır.”
KULLANILDIĞI DURUMLAR
Ozon tedavisinin kullanıldığı durumlar hakkında bilgiler veren Özkan, “Zayıflama, sellülit tedavisi, antiaging (yaşlanma geciktirme), detoks, vücut direnci artırma, alerji, hipotiroidi, diyabet hastalığına bağlı angiopatiler, yara tedavisi, romatizmal hastalıklar, oto-immün hastalıklar, fibromiyalji, periferik dolaşım bozuklukları, stres yönetimi, karaciğer enflamasyonu (Hepatit A, B, C), herpes enfeksiyonları, kronik yorgunluk gibi durumlarda kullanılmaktadır. Ozon tedavisi sağlıklı yaşam için hayatımızın içine dahil edilmesi gereken önemli bir tedavi şeklidir” diye konuştu.