Koronavirüs ve spor

BULAŞICI Hastalıkları Önleme Derneği Başkanı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastenesi Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Alerji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, korona sürecinde enfeksiyonun bulaşmaması için spor faaliyetlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
* Mümkün olan yerlerde sportif faaliyetler dış ortamlarda yapılmalıdır.
* Tesis, havalandırma sistemleri yürütülen faaliyetler için uygun olmalı ve yüksek verimli hava filtreleri kullanılmalıdır.
* Fiziksel olarak uygunsa, pencere ve kapıları açarak doğal havalandırma tercih edilmelidir.
* Hapşırma ve öksürmeyi önlemek için baskın kokulu oda spreyleri ve parfümler kullanılmamalıdır.
* Aynı anda daha az kişinin bulunması sağlanmalıdır.
* Tesisteki tüm çalışanlara gerekli eğitimler verilmelidir.
* Şeker, dergi, ücretsiz telefon şarj cihazları gibi ortak kullanım öğeleri kaldırılmalıdır.
* Giriş-çıkış noktalarına el dezenfektanı sağlanmalıdır.
* Herhangi bir belirti sergileyen katılımcı sağlık kuruluşlarına bildirilmelidir.
* Rutin tesis temizleme protokollerine ek olarak, sık dokunulan yüzeylerin ve paylaşılan ekipmanların dezenfekte sıklığı artırılmalıdır.
* Paylaşılan nesnelerden bulaşma riskini azaltmak için spor salonu zeminlerinin temizleme sıklığı artırılmalıdır.
* Soyunma odalarını aynı anda kaç kişinin kullanabileceği konusunda kapasite sınırları belirlenmelidir.
* Katılımcılar tesise kendi ekipmanlarını getirmeye teşvik edilmelidir.
* Ortak alan sandalye ve masaları mesafeyi teşvik etmek için alandan çıkarılmalıdır.
* Seyirciler katılımcı alanlarından uzak tutulmalıdır.
* Tüm seyircilerin, özellikle iç mekanlarda maske takmaları sağlanmalıdır.
* Oyun sırasında elle veya kafa ile kullanılan ekipmanlar sık sık temizlenmelidir.
* Bir katılımcının temel ilkyardıma ihtiyacı olması durumunda, ilkyardımı yapacak kişi mutlaka uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır.
* Bir katılımcının test sonucu pozitif olduğu durumda, halk sağlığı temas izleme çabalarını desteklemek için, katılımcıların adları ve iletişim bilgileri toplanmalı, kayıtlar sadece iki hafta saklanmalı ve kuruluş kişisel bilgileri koruyacak düzenlemeyi yapmalıdır.
* Yoğun fiziksel aktiviteler yaparken maskeler kullanılmamalıdır.
Görüldüğü üzere bu önlemlerin tamamı kişiler arasındaki her türlü doğrudan veya dolaylı temasın en az düzeye indirilmesine ve mümkün olduğunca kesilmesine yönelik olarak düşünülmüştür. Bu ana temayı göz önüne alırsak hem kişisel, hem de kurumsal olarak alınabilecek her türlü önleme bireylerin kendisini koruyacak şekilde uyması, yapılacak kişisel ihmallerin başka insanlara zarar verebileceğini bilmesi önlemlerin en üst düzeyde uygulanmasındaki anahtar noktadır.
Koronavirüs ve spor
BULAŞICI Hastalıkları Önleme Derneği Başkanı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastenesi Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Alerji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, korona sürecinde enfeksiyonun bulaşmaması için spor faaliyetlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
* Mümkün olan yerlerde sportif faaliyetler dış ortamlarda yapılmalıdır.
* Tesis, havalandırma sistemleri yürütülen faaliyetler için uygun olmalı ve yüksek verimli hava filtreleri kullanılmalıdır.
* Fiziksel olarak uygunsa, pencere ve kapıları açarak doğal havalandırma tercih edilmelidir.
* Hapşırma ve öksürmeyi önlemek için baskın kokulu oda spreyleri ve parfümler kullanılmamalıdır.
* Aynı anda daha az kişinin bulunması sağlanmalıdır.
* Tesisteki tüm çalışanlara gerekli eğitimler verilmelidir.
* Şeker, dergi, ücretsiz telefon şarj cihazları gibi ortak kullanım öğeleri kaldırılmalıdır.
* Giriş-çıkış noktalarına el dezenfektanı sağlanmalıdır.
* Herhangi bir belirti sergileyen katılımcı sağlık kuruluşlarına bildirilmelidir.
* Rutin tesis temizleme protokollerine ek olarak, sık dokunulan yüzeylerin ve paylaşılan ekipmanların dezenfekte sıklığı artırılmalıdır.
* Paylaşılan nesnelerden bulaşma riskini azaltmak için spor salonu zeminlerinin temizleme sıklığı artırılmalıdır.
* Soyunma odalarını aynı anda kaç kişinin kullanabileceği konusunda kapasite sınırları belirlenmelidir.
* Katılımcılar tesise kendi ekipmanlarını getirmeye teşvik edilmelidir.
* Ortak alan sandalye ve masaları mesafeyi teşvik etmek için alandan çıkarılmalıdır.
* Seyirciler katılımcı alanlarından uzak tutulmalıdır.
* Tüm seyircilerin, özellikle iç mekanlarda maske takmaları sağlanmalıdır.
* Oyun sırasında elle veya kafa ile kullanılan ekipmanlar sık sık temizlenmelidir.
* Bir katılımcının temel ilkyardıma ihtiyacı olması durumunda, ilkyardımı yapacak kişi mutlaka uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır.
* Bir katılımcının test sonucu pozitif olduğu durumda, halk sağlığı temas izleme çabalarını desteklemek için, katılımcıların adları ve iletişim bilgileri toplanmalı, kayıtlar sadece iki hafta saklanmalı ve kuruluş kişisel bilgileri koruyacak düzenlemeyi yapmalıdır.
* Yoğun fiziksel aktiviteler yaparken maskeler kullanılmamalıdır.
Görüldüğü üzere bu önlemlerin tamamı kişiler arasındaki her türlü doğrudan veya dolaylı temasın en az düzeye indirilmesine ve mümkün olduğunca kesilmesine yönelik olarak düşünülmüştür. Bu ana temayı göz önüne alırsak hem kişisel, hem de kurumsal olarak alınabilecek her türlü önleme bireylerin kendisini koruyacak şekilde uyması, yapılacak kişisel ihmallerin başka insanlara zarar verebileceğini bilmesi önlemlerin en üst düzeyde uygulanmasındaki anahtar noktadır.