Kanser tedavisinde akıllı moleküller

KANSER tehdidi gün geçtikçe büyüse de tedavi başarı oranlarında da artık yüz güldüren sonuçlar alınabiliyor. Her geçen gün önem kazanan yenilikçi tedaviler, hastaların yaşam süresine ve kalitesine katkı sağlayacak seçenekler sunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya, kanser tedavisinde yaşanan son gelişmeleri ve nükleer tıbbın kanser olgularında yarattığı mucizeyi anlattı, şunları söyledi:
NÜKLEER TIP NEDİR?
Nükleer tıp radyasyon yayan radyoaktif maddeler kullanarak tıbbi görüntüleme ve kanser tedavisi yapan bilim dalıdır. İstenilen görüntüleme, gama kamera ve PET cihazları kullanılarak yapılır. Sintigrafi ve PET görüntüleri elde edilir. Kanserli hastalarda tanı, tedavi ve hastalık tekrarını değerlendirmede sıklıkla F-18 PET/BT görüntüleme yapılır. Ayrıca bazı özellikli kanserlerde PET/BT görüntüleme yapılmaktadır. Bunun en iyi örneği tiroid kanserleri, prostat kanserleri ve nöroendokrin tümörlerdir. Tedavide belirli bir kanser hücresine hedefli molekülü radyasyon yayan radyoaktif madde ile işaretleyerek hastaya veriyoruz. Bu sayede radyoaktif madde kanser hücresine ulaşıyor ve radyasyon vererek öldürüyor. Kişiye özgü akıllı moleküller nükleer tıpta kullanılan ilaçların kanser tedavisinde ön planda yer almasına yol açmıştır. Nükleer tıpta kullanılan ilaçların (ki bu ilaçları akıllı moleküller olarak adlandırabiliriz) en büyük avantajları kanserli alanların tedaviye cevabının öngörülebilmesi, oldukça etkin tedavi yöntemleri olmaları ve yan etkilerinin az olması ya da olmaması, hastaların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleridir.
TEMELİNDE NE VAR?
Nükleer tıpta kanser tedavisi temelinde tümöre yönelik radyasyon tedavisidir. Normal doku radyasyona ciddi oranda maruz kalmadığından yan etki oldukça azdır. Tiroid kanserleri, prostat kanserleri, karaciğer kanserleri, nöroendokrin kanserler, kemiklere yayılmış kanseri olan hastalarda ağrı yönetimi en sık kullanılan kanser türleridir. Türkiye’de nükleer tıp dünya ile paralel bir gelişim göstermektedir.
Nöroendokrin tümörlerin tüm kanserler içinde görülme sıklıkları oldukça azdır. Burada görüntüleme ve tedavide tümöre özgü molekül DOTA peptitlerdir. Hastalığın tanı ve tedavi yönetiminde Galyum DOTA PET/BT görüntüleme, metastatik hastalıkta da uygun hastalarda kemoterapi öncesi Lutesyum DOTA bileşikleri kullanımının hastanın yaşam süresinde belirgin uzamaya yol açtığı gösterilmiştir.
Sonuç olarak; tiroid kanseri, prostat kanseri, nöroendokrin tümörler, karaciğer tümörünüz veya ağrılı kemik metastazlarınız varsa bu tedaviler sizin için iyi bir tedavi seçeneği olabilir.
Kanser tedavisinde akıllı moleküller
KANSER tehdidi gün geçtikçe büyüse de tedavi başarı oranlarında da artık yüz güldüren sonuçlar alınabiliyor. Her geçen gün önem kazanan yenilikçi tedaviler, hastaların yaşam süresine ve kalitesine katkı sağlayacak seçenekler sunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya, kanser tedavisinde yaşanan son gelişmeleri ve nükleer tıbbın kanser olgularında yarattığı mucizeyi anlattı, şunları söyledi:
NÜKLEER TIP NEDİR?
Nükleer tıp radyasyon yayan radyoaktif maddeler kullanarak tıbbi görüntüleme ve kanser tedavisi yapan bilim dalıdır. İstenilen görüntüleme, gama kamera ve PET cihazları kullanılarak yapılır. Sintigrafi ve PET görüntüleri elde edilir. Kanserli hastalarda tanı, tedavi ve hastalık tekrarını değerlendirmede sıklıkla F-18 PET/BT görüntüleme yapılır. Ayrıca bazı özellikli kanserlerde PET/BT görüntüleme yapılmaktadır. Bunun en iyi örneği tiroid kanserleri, prostat kanserleri ve nöroendokrin tümörlerdir. Tedavide belirli bir kanser hücresine hedefli molekülü radyasyon yayan radyoaktif madde ile işaretleyerek hastaya veriyoruz. Bu sayede radyoaktif madde kanser hücresine ulaşıyor ve radyasyon vererek öldürüyor. Kişiye özgü akıllı moleküller nükleer tıpta kullanılan ilaçların kanser tedavisinde ön planda yer almasına yol açmıştır. Nükleer tıpta kullanılan ilaçların (ki bu ilaçları akıllı moleküller olarak adlandırabiliriz) en büyük avantajları kanserli alanların tedaviye cevabının öngörülebilmesi, oldukça etkin tedavi yöntemleri olmaları ve yan etkilerinin az olması ya da olmaması, hastaların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleridir.
TEMELİNDE NE VAR?
Nükleer tıpta kanser tedavisi temelinde tümöre yönelik radyasyon tedavisidir. Normal doku radyasyona ciddi oranda maruz kalmadığından yan etki oldukça azdır. Tiroid kanserleri, prostat kanserleri, karaciğer kanserleri, nöroendokrin kanserler, kemiklere yayılmış kanseri olan hastalarda ağrı yönetimi en sık kullanılan kanser türleridir. Türkiye’de nükleer tıp dünya ile paralel bir gelişim göstermektedir.
Nöroendokrin tümörlerin tüm kanserler içinde görülme sıklıkları oldukça azdır. Burada görüntüleme ve tedavide tümöre özgü molekül DOTA peptitlerdir. Hastalığın tanı ve tedavi yönetiminde Galyum DOTA PET/BT görüntüleme, metastatik hastalıkta da uygun hastalarda kemoterapi öncesi Lutesyum DOTA bileşikleri kullanımının hastanın yaşam süresinde belirgin uzamaya yol açtığı gösterilmiştir.
Sonuç olarak; tiroid kanseri, prostat kanseri, nöroendokrin tümörler, karaciğer tümörünüz veya ağrılı kemik metastazlarınız varsa bu tedaviler sizin için iyi bir tedavi seçeneği olabilir.