Kadınların korkulu rüyası: ‘MYOM’lar

RAHMİN düz kaslarında gelişen iyi huylu urlar olan ‘myom’lara ‘fibroid’ ya da ‘leiomyoma’ da deniliyor.
Kadınlarda en sık rastlanan iyi huylu tümörler olan ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan myomların kesin oluşum nedeni henüz bilinmiyor, ancak hormonal ve genetik faktörler sorumlu tutuluyor. Obez kadınlarda daha yaygın olan myomlar menopozda geriliyor.
Konuyu, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aslı Öztekin ile konuştuk. Myomların genellikle rutin jinekolojik muayene ile fark edildiğini, myomlu olgunların ancak yüzde 50’sinden az bir kısmının hekime başvurduğunu hatırlatan Öztekin, en sık şikayetin anormal kanama olduğunu, ağrı, kasık bölgesinde basınç hissi, sık idrara çıkma, kısırlık, tekrarlayan gebelik kayıpları, erken doğum, karında şişlik hissi gibi şikayetlerle de başvurulduğunu aktardı. Myom tanısının çoğunlukla ultrasonografi tetkiki ile koyulduğunu, bazı durumlarda manyetik rezonans görüntülemeye gidildiğini belirtti. Öztekin, myomlarda kanserleşmenin çok nadir görüldüğünü, tedavi için hastanın yaşı, şikayeti, çocuk isteği, tercihleri gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.
DÜZENLİ KONTROL ŞART
Düzenli kontrollerin de önemini vurgulayan Öztekin, myomları ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisinin bulunmadığını belirtti. Gebelik ve myom hakkında da bilgi veren Öztekin, gebelikte myomların büyük bölümünün büyümeden kaldığını, bir bölümünün gebelik sonrası 3-6 ay arasında yüzde 50’ye yakın küçülme görüldüğünü kaydetti. Öztekin, şunları söyledi: “Gebelikte büyük olmayan myomların belirgin bir zararı yoktur. Ancak, büyük myomlar çocuğun başının doğum kanalına girmesine engel olabilecek bir yerleşimde olabilir. Myomlar düşük ve erken doğum riskini artırabilir. Myomların plasenta previa (plasenta yerleşim bozuklukları), sezeryan operasyonu ihtimalini ve doğum sonrası kanama riskini arttırdığı bilinmektedir.
SEZERYANDA DURUM
Sezaryen sırasında myom çıkarılması tercih edilen bir yöntem değildir. Bunun nedeni gebe uterusunun aşırı derecede kanlanması ve bunun sonucunda çıkarılan myom yerinden kanamanın durdurulamaması riskinin bulunmasıdır. Kanamanın durdurulamaması sonucu rahmin alınma durumu söz konusu olabilir. Eğer myom rahmin dış duvarında ve özellikle saplı ise sezaryen sırasında alınabilir. Daha derine yerleşmiş olan myomların ise ancak bu konuda deneyimli olan cerrahlar tarafından, eğer cerrah tarafından gerekli görülürse, alınmaları önerilir.”
Kadınların korkulu rüyası: ‘MYOM’lar
RAHMİN düz kaslarında gelişen iyi huylu urlar olan ‘myom’lara ‘fibroid’ ya da ‘leiomyoma’ da deniliyor.
Kadınlarda en sık rastlanan iyi huylu tümörler olan ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan myomların kesin oluşum nedeni henüz bilinmiyor, ancak hormonal ve genetik faktörler sorumlu tutuluyor. Obez kadınlarda daha yaygın olan myomlar menopozda geriliyor.
Konuyu, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aslı Öztekin ile konuştuk. Myomların genellikle rutin jinekolojik muayene ile fark edildiğini, myomlu olgunların ancak yüzde 50’sinden az bir kısmının hekime başvurduğunu hatırlatan Öztekin, en sık şikayetin anormal kanama olduğunu, ağrı, kasık bölgesinde basınç hissi, sık idrara çıkma, kısırlık, tekrarlayan gebelik kayıpları, erken doğum, karında şişlik hissi gibi şikayetlerle de başvurulduğunu aktardı. Myom tanısının çoğunlukla ultrasonografi tetkiki ile koyulduğunu, bazı durumlarda manyetik rezonans görüntülemeye gidildiğini belirtti. Öztekin, myomlarda kanserleşmenin çok nadir görüldüğünü, tedavi için hastanın yaşı, şikayeti, çocuk isteği, tercihleri gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.
DÜZENLİ KONTROL ŞART
Düzenli kontrollerin de önemini vurgulayan Öztekin, myomları ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisinin bulunmadığını belirtti. Gebelik ve myom hakkında da bilgi veren Öztekin, gebelikte myomların büyük bölümünün büyümeden kaldığını, bir bölümünün gebelik sonrası 3-6 ay arasında yüzde 50’ye yakın küçülme görüldüğünü kaydetti. Öztekin, şunları söyledi: “Gebelikte büyük olmayan myomların belirgin bir zararı yoktur. Ancak, büyük myomlar çocuğun başının doğum kanalına girmesine engel olabilecek bir yerleşimde olabilir. Myomlar düşük ve erken doğum riskini artırabilir. Myomların plasenta previa (plasenta yerleşim bozuklukları), sezeryan operasyonu ihtimalini ve doğum sonrası kanama riskini arttırdığı bilinmektedir.
SEZERYANDA DURUM
Sezaryen sırasında myom çıkarılması tercih edilen bir yöntem değildir. Bunun nedeni gebe uterusunun aşırı derecede kanlanması ve bunun sonucunda çıkarılan myom yerinden kanamanın durdurulamaması riskinin bulunmasıdır. Kanamanın durdurulamaması sonucu rahmin alınma durumu söz konusu olabilir. Eğer myom rahmin dış duvarında ve özellikle saplı ise sezaryen sırasında alınabilir. Daha derine yerleşmiş olan myomların ise ancak bu konuda deneyimli olan cerrahlar tarafından, eğer cerrah tarafından gerekli görülürse, alınmaları önerilir.”