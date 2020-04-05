Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Bülent KATARCI>Kadınların korkulu rüyası: ‘MYOM’lar
"Bülent Katarcı" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Bülent Katarcı" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Kadınların korkulu rüyası: ‘MYOM’lar

5 Nisan 2020

 RAHMİN düz kaslarında gelişen iyi huylu urlar olan ‘myom’lara ‘fibroid’ ya da ‘leiomyoma’ da deniliyor.

Kadınlarda en sık rastlanan iyi huylu tümörler olan ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan myomların kesin oluşum nedeni henüz bilinmiyor, ancak hormonal ve genetik faktörler sorumlu tutuluyor. Obez kadınlarda daha yaygın olan myomlar menopozda geriliyor.
Konuyu, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aslı Öztekin ile konuştuk. Myomların genellikle rutin jinekolojik muayene ile fark edildiğini, myomlu olgunların ancak yüzde 50’sinden az bir kısmının hekime başvurduğunu hatırlatan Öztekin, en sık şikayetin anormal kanama olduğunu, ağrı, kasık bölgesinde basınç hissi, sık idrara çıkma, kısırlık, tekrarlayan gebelik kayıpları, erken doğum, karında şişlik hissi gibi şikayetlerle de başvurulduğunu aktardı. Myom tanısının çoğunlukla ultrasonografi tetkiki ile koyulduğunu, bazı durumlarda manyetik rezonans görüntülemeye gidildiğini belirtti. Öztekin, myomlarda kanserleşmenin çok nadir görüldüğünü, tedavi için hastanın yaşı, şikayeti, çocuk isteği, tercihleri gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

DÜZENLİ KONTROL ŞART
Düzenli kontrollerin de önemini vurgulayan Öztekin, myomları ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisinin bulunmadığını belirtti. Gebelik ve myom hakkında da bilgi veren Öztekin, gebelikte myomların büyük bölümünün büyümeden kaldığını, bir bölümünün gebelik sonrası 3-6 ay arasında yüzde 50’ye yakın küçülme görüldüğünü kaydetti. Öztekin, şunları söyledi: “Gebelikte büyük olmayan myomların belirgin bir zararı yoktur. Ancak, büyük myomlar çocuğun başının doğum kanalına girmesine engel olabilecek bir yerleşimde olabilir. Myomlar düşük ve erken doğum riskini artırabilir. Myomların plasenta previa (plasenta yerleşim bozuklukları), sezeryan operasyonu ihtimalini ve doğum sonrası kanama riskini arttırdığı bilinmektedir.

SEZERYANDA DURUM
Sezaryen sırasında myom çıkarılması tercih edilen bir yöntem değildir. Bunun nedeni gebe uterusunun aşırı derecede kanlanması ve bunun sonucunda çıkarılan myom yerinden kanamanın durdurulamaması riskinin bulunmasıdır. Kanamanın durdurulamaması sonucu rahmin alınma durumu söz konusu olabilir. Eğer myom rahmin dış duvarında ve özellikle saplı ise sezaryen sırasında alınabilir. Daha derine yerleşmiş olan myomların ise ancak bu konuda deneyimli olan cerrahlar tarafından, eğer cerrah tarafından gerekli görülürse, alınmaları önerilir.”

X
Bülent KATARCI Bülent KATARCITüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Virüs ekonomik verilere de bulaştıZeynel BalcıVirüs ekonomik verilere de bulaştı05.04.2020
Maske takmanın anayasasıOsman MÜFTÜOĞLUMaske takmanın anayasası05.04.2020
Beddua değil, dua zamanıTahir KUMBeddua değil, dua zamanı05.04.2020
En güzel bacaklı monşerin hatıralarıErtuğrul ÖZKÖKEn güzel bacaklı monşerin hatıraları05.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.