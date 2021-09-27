Her öksürük ve ateşi griple karıştırmayın

GRİBİN 21’inci Yüzyıl’a girdiğimiz halde tıptaki bunca ilerlemeye rağmen halen tüm dünyada önlenemeyen salgınlara neden olan tek hastalık olduğunu belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yılmaz Bay, her mevsim görülmekle birlikte özellikle sonbaharın son ayları ile kışın ilk aylarında arttığını söyledi.
Influenza virüsünün solunum yollarına yayılmasıyla oluşan gribin titreme ve birden 40-41 dereceye yükselen ateşle başladığını belirten Dr. Bay, “Yüz, boyun ve göğüste kızarıklık, şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi, ağız, dil ve dudaklarda kuruluk, boğazda ve göğüste yanma hissi ile ağrı vardır. Tüm vücut kasları ve oynaklar da ağrılıdır. Belde ve sırtta bu ağrılar belirgindir. Halsizlik ve bitkinlik ön plandadır. Dilde tat alma duyusu bozulmuştur. Öksürük başlangıçta kısa ve kurudur. Giderek şiddetlenir ve balgamlı bir hal alır” dedi.
ÇOCUKLAR VE GENÇLER
Her nezle, öksürük ve ateşin gribe yakalanıldığı anlamına gelmediğini kaydeden Dr. Yılmaz Bay, insanların yılda bir kez grip olduğunu, en çok soğuk algınlığıyla karıştırıldığını aktardı. Gribin çocuklarda ve genç yetişkinlerde daha çok görüldüğünü ve daha ağır seyrettiğini dile getiren Dr. Bay, “Bunun başlıca nedeni, çocuklar daha önce karşılaşmadıkları için vücutları bu mikroba karşı direnç oluşturamamıştır. Erişkinler bu mikropla birçok kez karşılaştıklarından direnç oluşumu daha iyidir. Yine erişkinlerin günün büyük kısmını dışarıda açık havada geçirmesine karşın çocuklar genelde bir odada kapalı kalır. Kreş, okul ve kapalı alışveriş merkezleri çocuklarda gribin yayılmasında çok önemli bir yer tutar. Hasta erişkinlerin çocukları öpmeleri de bir başka olumsuz neden” dedi.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Gripte en önemli kuralın hastalıktan korunma olduğunu hatırlatan Dr. Yılmaz Bay, grip mevsiminde özellikle aşırı yorgunluktan ve üşütmeden kaçınılası, kapalı-kalabalık yerlerde ve havası kirli ortamlarda bulunulmaması gerektiğini açıkladı. Grip geçiren insanlardan uzak durulmasını da isteyen Dr. Bay, şu bilgileri verdi: “Gribe yakalanılmışsa tedavinin birinci koşulu kesin yatak istirahatidir. Havalandırılmış ve nemlendirilmiş bir odada bulunulmalı, bol sıvı ve besin değeri yüksek sıvı gıdalarla beslenilmelidir. Ateşe karşı paracetamol ya da ibuprofen cinsi ateş düşürücüler kullanılabilir. Gribe başka bir bakteriyel hastalık eklenmemişse antibiyotik kullanılmamalıdır. Grip, tedavi kurallarına uyulmazsa bronşitis, zatürre, kulak iltihabı, kalp yetmezliği ve menenjite kadar ilerleyen tablolara neden olabilir. Çocuklarda bazen ateşe bağlı havale de gelişebilir.”
AŞIYLA KORUNMAK MÜMKÜN
GÜNÜMÜZDE aşıyla gripten korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Yılmaz Bay, ancak aşının yüzde 100 koruyucu olmadığını bildirdi. Aşıdan sonraki 6 aylık koruyuculuğun yüzde 90 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Dr. Bay, yüzlerce çeşidi olan influenza virüsünün grip salgınına neden olan cinsinin her yıl değiştiği uyarısında bulundu. Grip aşısının 3 yaş üstü çocuklara ve erişkinlere yılda bir kez yapıldığını dile getiren Dr. Yılmaz Bay, 6 aydan küçük çocuklara aşı yapılmaması gerektiğini söyledi. Grip aşısının koronavirüse yakalanmayı önlemediğini de kaydeden Dr. Bay, grip bulgularıyla koronavirüs bulguları birbirine çok benzediği için risk grubundaki hastalara grip aşısı yapılmasının yararlı olduğunu sözlerine ekledi.
Her öksürük ve ateşi griple karıştırmayın
GRİBİN 21’inci Yüzyıl’a girdiğimiz halde tıptaki bunca ilerlemeye rağmen halen tüm dünyada önlenemeyen salgınlara neden olan tek hastalık olduğunu belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yılmaz Bay, her mevsim görülmekle birlikte özellikle sonbaharın son ayları ile kışın ilk aylarında arttığını söyledi.
Influenza virüsünün solunum yollarına yayılmasıyla oluşan gribin titreme ve birden 40-41 dereceye yükselen ateşle başladığını belirten Dr. Bay, “Yüz, boyun ve göğüste kızarıklık, şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi, ağız, dil ve dudaklarda kuruluk, boğazda ve göğüste yanma hissi ile ağrı vardır. Tüm vücut kasları ve oynaklar da ağrılıdır. Belde ve sırtta bu ağrılar belirgindir. Halsizlik ve bitkinlik ön plandadır. Dilde tat alma duyusu bozulmuştur. Öksürük başlangıçta kısa ve kurudur. Giderek şiddetlenir ve balgamlı bir hal alır” dedi.
ÇOCUKLAR VE GENÇLER
Her nezle, öksürük ve ateşin gribe yakalanıldığı anlamına gelmediğini kaydeden Dr. Yılmaz Bay, insanların yılda bir kez grip olduğunu, en çok soğuk algınlığıyla karıştırıldığını aktardı. Gribin çocuklarda ve genç yetişkinlerde daha çok görüldüğünü ve daha ağır seyrettiğini dile getiren Dr. Bay, “Bunun başlıca nedeni, çocuklar daha önce karşılaşmadıkları için vücutları bu mikroba karşı direnç oluşturamamıştır. Erişkinler bu mikropla birçok kez karşılaştıklarından direnç oluşumu daha iyidir. Yine erişkinlerin günün büyük kısmını dışarıda açık havada geçirmesine karşın çocuklar genelde bir odada kapalı kalır. Kreş, okul ve kapalı alışveriş merkezleri çocuklarda gribin yayılmasında çok önemli bir yer tutar. Hasta erişkinlerin çocukları öpmeleri de bir başka olumsuz neden” dedi.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Gripte en önemli kuralın hastalıktan korunma olduğunu hatırlatan Dr. Yılmaz Bay, grip mevsiminde özellikle aşırı yorgunluktan ve üşütmeden kaçınılası, kapalı-kalabalık yerlerde ve havası kirli ortamlarda bulunulmaması gerektiğini açıkladı. Grip geçiren insanlardan uzak durulmasını da isteyen Dr. Bay, şu bilgileri verdi: “Gribe yakalanılmışsa tedavinin birinci koşulu kesin yatak istirahatidir. Havalandırılmış ve nemlendirilmiş bir odada bulunulmalı, bol sıvı ve besin değeri yüksek sıvı gıdalarla beslenilmelidir. Ateşe karşı paracetamol ya da ibuprofen cinsi ateş düşürücüler kullanılabilir. Gribe başka bir bakteriyel hastalık eklenmemişse antibiyotik kullanılmamalıdır. Grip, tedavi kurallarına uyulmazsa bronşitis, zatürre, kulak iltihabı, kalp yetmezliği ve menenjite kadar ilerleyen tablolara neden olabilir. Çocuklarda bazen ateşe bağlı havale de gelişebilir.”
AŞIYLA KORUNMAK MÜMKÜN
GÜNÜMÜZDE aşıyla gripten korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Yılmaz Bay, ancak aşının yüzde 100 koruyucu olmadığını bildirdi. Aşıdan sonraki 6 aylık koruyuculuğun yüzde 90 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Dr. Bay, yüzlerce çeşidi olan influenza virüsünün grip salgınına neden olan cinsinin her yıl değiştiği uyarısında bulundu. Grip aşısının 3 yaş üstü çocuklara ve erişkinlere yılda bir kez yapıldığını dile getiren Dr. Yılmaz Bay, 6 aydan küçük çocuklara aşı yapılmaması gerektiğini söyledi. Grip aşısının koronavirüse yakalanmayı önlemediğini de kaydeden Dr. Bay, grip bulgularıyla koronavirüs bulguları birbirine çok benzediği için risk grubundaki hastalara grip aşısı yapılmasının yararlı olduğunu sözlerine ekledi.