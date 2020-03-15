Anılar Yaşlı Bakım Merkezi’nin kurucularından aile hekimi Dr. Banu Kınay, evde yaşayan her yaş grubunun bakım ihtiyacının kadınlar tarafından karşılandığını söyledi.
Kendi sağlıklarını hiçe sayan ve sosyal hayatlarını sıfırlayan kadınların unutulmaması gerektiğini belirten Kınay, “Bakım ihtiyacı farklı seviyelerde olsa bile çoğunun sıkıntısı ortak. Bakım verme; duygusal, fiziksel veya maddi destek vermek, sağlık bakımını üstlenmek, kişisel bakımını desteklemek, ulaşım, alışveriş, ev işlerinin yapılması, para yönetimi gibi değişik alanlarda olabilmektedir. Bu, aynı zamanda sosyal yükü de getirir. Çevre ile ilgili sorunlar, sözel iletişim azalması, bazen de sosyal izolasyon başlar. Bakım verirken karşılaşılan fiziksel yüke, tedavi süresince duygusal yük de eklenecektir” dedi.
ÖNCE BİLGİ
Bu durumda psikososyal problemler, uyku bozukluğu, ağrı ve diğer kronik hastalıkların meydana geldiğini, yakınları sürekli bakım gerektiren kişilerin sıklıkla depresyona girebildiğini belirten Kınay, şöyle devam etti: “Hasta yakınının, kendini suçlama, yardım edememekten doğan acizlik, kaybetme endişesi, yalnız kalma korkusu gibi nedenlerle depresyona girebildiğini, onların da bir uzman desteğine ihtiyaç duyabildiğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca bakım verenin, hastanın tanıyı aldığında hissettiği şok, inkar, depresyon ve kaygı gibi duyguları hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Hasta yakınlarında en fazla rastlanan rahatsızlıklardan biri de hipertansiyon. Koroner arter hastalıkları da hasta yakınını bekleyen sorunların başında geliyor. Psikiyatrik bozukluklardan anksiyete ve depresyon ise kan şekerini yükseltebiliyor. Uzman desteğinin yanı sıra yoga ve pilates gibi sporlardan da faydalanmak şart. Tükenmişlik sendromu, doğrudan hastaya hizmet eden kişilerde görülüyor. Tükenmişliğin başlıca belirtileri enerji kaybı, motivasyon eksikliği ve içe kapanma olarak sıralanabilir.”
Hastaya bakanları bekleyen tehlike
Anılar Yaşlı Bakım Merkezi’nin kurucularından aile hekimi Dr. Banu Kınay, evde yaşayan her yaş grubunun bakım ihtiyacının kadınlar tarafından karşılandığını söyledi.
Kendi sağlıklarını hiçe sayan ve sosyal hayatlarını sıfırlayan kadınların unutulmaması gerektiğini belirten Kınay, “Bakım ihtiyacı farklı seviyelerde olsa bile çoğunun sıkıntısı ortak. Bakım verme; duygusal, fiziksel veya maddi destek vermek, sağlık bakımını üstlenmek, kişisel bakımını desteklemek, ulaşım, alışveriş, ev işlerinin yapılması, para yönetimi gibi değişik alanlarda olabilmektedir. Bu, aynı zamanda sosyal yükü de getirir. Çevre ile ilgili sorunlar, sözel iletişim azalması, bazen de sosyal izolasyon başlar. Bakım verirken karşılaşılan fiziksel yüke, tedavi süresince duygusal yük de eklenecektir” dedi.
ÖNCE BİLGİ
Bu durumda psikososyal problemler, uyku bozukluğu, ağrı ve diğer kronik hastalıkların meydana geldiğini, yakınları sürekli bakım gerektiren kişilerin sıklıkla depresyona girebildiğini belirten Kınay, şöyle devam etti: “Hasta yakınının, kendini suçlama, yardım edememekten doğan acizlik, kaybetme endişesi, yalnız kalma korkusu gibi nedenlerle depresyona girebildiğini, onların da bir uzman desteğine ihtiyaç duyabildiğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca bakım verenin, hastanın tanıyı aldığında hissettiği şok, inkar, depresyon ve kaygı gibi duyguları hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Hasta yakınlarında en fazla rastlanan rahatsızlıklardan biri de hipertansiyon. Koroner arter hastalıkları da hasta yakınını bekleyen sorunların başında geliyor. Psikiyatrik bozukluklardan anksiyete ve depresyon ise kan şekerini yükseltebiliyor. Uzman desteğinin yanı sıra yoga ve pilates gibi sporlardan da faydalanmak şart. Tükenmişlik sendromu, doğrudan hastaya hizmet eden kişilerde görülüyor. Tükenmişliğin başlıca belirtileri enerji kaybı, motivasyon eksikliği ve içe kapanma olarak sıralanabilir.”