Göz görmezse gönül yaşlanır

Yaşlanma etkilerinin ilk görüldüğü organlardan biri de gözler. Her göz, tıpkı cildimiz gibi dıştan değil, içten beslenmeyi hak ediyor.
Çünkü siz ne kadar sağlıklı kalırsanız kalın yaşlanma sürecinde karşılaşabileceğiniz önemli bazı göz sorunları var ve bunlar yaşlılığın doğal neticeleri değil, sizin gözlerinize gösterdiğiniz ilgiyle bağlantılı hastalıklar. Yaşa bağlı makula dejeneresansı, katarakt, diyabetik retinopati, glokom, kuru göz, blefarit, göz kapağı düşüklüğünü ve ileri yaşlarda göz problemlerinin tedavi ve korunmasını Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu şöyle anlatıyor:
ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNU
Yaşam süresi arttıkça görme kaybı önemli bir sağlık sorunu oluşturuyor. Doğal yaşlanmayla birlikte yakını görememe, hassasiyet azalması, renkleri iyi ayıramama, daha fazla ışığa gereksinim duyma yakınmaları da artar. Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejeneresansı, katarakt, şeker hastalığına bağlı diyabetik retinopati, göz tansiyonu hastalığı glokom, göz yaşı eksikliğine bağlı kuru göz, blefarit ve göz kapağı düşüklüğü oldukça sık görülür. Şimdi bu hastalıklardan sırasıyla tıbbi isimleriyle bahsedelim:
- Yaşa bağlı makula dejeneresansı: 50 yaş üzerindeki erişkinlerde en önde gelen görme kaybı nedenidir. Akdeniz tipi beslenme ve sigara kullanmama, makula dejeneresansından korunmada önde gelen iki faktör.
- Katarakt: İleri yaşlarda çok sık görülen ve tedavisi en başarılı rahatsızlıktır. Ameliyattan başka tedavisi yoktur. Ameliyat kısadır ve hastanede kalınması gerekmez. Sigara kullananlarda, kötü beslenenlerde ve diyabetlilerde daha sık görülür.
- Diyabetik retinopati: Şeker hastalarında gözün sinir tabakası olan retinadaki kan damarları hasar görür. Erken teşhis ve tedaviyle şeker hastalığına bağlı körlük önlenebilir. Ayrıca şeker kontrolüne dikkat edilmesi gerekir.
- Glokom: Göz tansiyonu olarak bilinen glokom, göz içindeki basıncın artması sonucu görme sinirinin hasar görmesine neden olur. En kısa zamanda tedavi edilmediği takdirde görme kaybına neden olur.
- Kuru göz: Gözyaşınız gözünüzü yeterince nemlendirmediğinde ortaya çıkan duruma kuru göz denir. Tedavide başlıca ilaç suni gözyaşı damlaları olup punktum tıkaçları diğer bir alternatiftir.
- Blefarit: Kirpik dibi iltihabı olarak bilinen blefarit, ileri yaşlarda sık görülür. Kirpik köklerindeki yağ bezlerinin tıkanması sonucu orta çıkar. Başlıca ilaçlar antibiyotikli ve suni gözyaşı damlalarıdır.
- Göz kapağı düşüklüğü: İlerleyen yaşlarda çok sık rastlanan üst gözkapağı düşüklüğü göz bebeğini kısmen örterek görme alanını sınırlar. Ameliyat lokal anesteziyle yapılır ve hastanede kalınmasına gerek yoktur.
Göz görmezse gönül yaşlanır
Yaşlanma etkilerinin ilk görüldüğü organlardan biri de gözler. Her göz, tıpkı cildimiz gibi dıştan değil, içten beslenmeyi hak ediyor.
Çünkü siz ne kadar sağlıklı kalırsanız kalın yaşlanma sürecinde karşılaşabileceğiniz önemli bazı göz sorunları var ve bunlar yaşlılığın doğal neticeleri değil, sizin gözlerinize gösterdiğiniz ilgiyle bağlantılı hastalıklar. Yaşa bağlı makula dejeneresansı, katarakt, diyabetik retinopati, glokom, kuru göz, blefarit, göz kapağı düşüklüğünü ve ileri yaşlarda göz problemlerinin tedavi ve korunmasını Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu şöyle anlatıyor:
ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNU
Yaşam süresi arttıkça görme kaybı önemli bir sağlık sorunu oluşturuyor. Doğal yaşlanmayla birlikte yakını görememe, hassasiyet azalması, renkleri iyi ayıramama, daha fazla ışığa gereksinim duyma yakınmaları da artar. Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejeneresansı, katarakt, şeker hastalığına bağlı diyabetik retinopati, göz tansiyonu hastalığı glokom, göz yaşı eksikliğine bağlı kuru göz, blefarit ve göz kapağı düşüklüğü oldukça sık görülür. Şimdi bu hastalıklardan sırasıyla tıbbi isimleriyle bahsedelim:
- Yaşa bağlı makula dejeneresansı: 50 yaş üzerindeki erişkinlerde en önde gelen görme kaybı nedenidir. Akdeniz tipi beslenme ve sigara kullanmama, makula dejeneresansından korunmada önde gelen iki faktör.
- Katarakt: İleri yaşlarda çok sık görülen ve tedavisi en başarılı rahatsızlıktır. Ameliyattan başka tedavisi yoktur. Ameliyat kısadır ve hastanede kalınması gerekmez. Sigara kullananlarda, kötü beslenenlerde ve diyabetlilerde daha sık görülür.
- Diyabetik retinopati: Şeker hastalarında gözün sinir tabakası olan retinadaki kan damarları hasar görür. Erken teşhis ve tedaviyle şeker hastalığına bağlı körlük önlenebilir. Ayrıca şeker kontrolüne dikkat edilmesi gerekir.
- Glokom: Göz tansiyonu olarak bilinen glokom, göz içindeki basıncın artması sonucu görme sinirinin hasar görmesine neden olur. En kısa zamanda tedavi edilmediği takdirde görme kaybına neden olur.
- Kuru göz: Gözyaşınız gözünüzü yeterince nemlendirmediğinde ortaya çıkan duruma kuru göz denir. Tedavide başlıca ilaç suni gözyaşı damlaları olup punktum tıkaçları diğer bir alternatiftir.
- Blefarit: Kirpik dibi iltihabı olarak bilinen blefarit, ileri yaşlarda sık görülür. Kirpik köklerindeki yağ bezlerinin tıkanması sonucu orta çıkar. Başlıca ilaçlar antibiyotikli ve suni gözyaşı damlalarıdır.
- Göz kapağı düşüklüğü: İlerleyen yaşlarda çok sık rastlanan üst gözkapağı düşüklüğü göz bebeğini kısmen örterek görme alanını sınırlar. Ameliyat lokal anesteziyle yapılır ve hastanede kalınmasına gerek yoktur.