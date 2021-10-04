Evde yaşlı birey bakım önerileri

HAYATINIZ boyunca güzel anılar biriktirmeye çalışın.
Çünkü yaşlandıkça bu anılar sizi hayata bağlar.
Birikmiş anılarınız ne kadar güzel olursa yaşlılık döneminiz de o kadar güzel geçer.
Aymira Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Kurucusu Doç. Dr. Hüseyin Can, kısa ve öz olarak evde yaşlı birey bakım önerilerini anlattı.
İleri yaş bireyin evde bakımı oldukça zor bir süreçtir.
Hele ki bu kişi yakınınız, anne–babanız olursa ve bu ona kendi evinizde bakmak durumunda kalırsanız süreci yönetmek gittikçe zorlaşır.
Maddi-manevi anlamda birçok zorluğu beraberinde getiren bu süreci yönetmek için kısa önerilerim şöyle:
Bakım verecek olan kişi tercihen bu konunda eğitim almış bir sağlık çalışanı olmalıdır.
Eğer aile bireyleri bakımı kendileri vermeyi planlıyorsa mutlaka eğitim almalıdırlar.
Bakım verilecek kişinin direç göstermesi durumunda öncelikle onu anlamaya çalışmak ve direnç gösterme nedenlerini ortaya çıkarmak gerekir.
Öncelikle sakin ve huzurlu olduğu bir anda iletişim kurulmalıdır.
Tercihleri öğrenmelidir (öncelikleri, ne tür bakım istediği, kimin tarafından bakım verilmesini talep ettiği vs).
Bakım konusunda aceleci davranmak yaşlı bireyi strese sokar.
Bu nedenle acilen karar vermeye zorlamadan planlı bir şekilde bakım hizmeti verilmelidir.
Belirli aralıklarla sağlık profesyonellerinden destek almak ya da görüştürmek onları rahatlatacak ve güvenli bir ortamda olduklarını hissettirecektir.
Önerilerimizi maddeler halinde özetleyecek olursak:
* Yaşlı bireyle doğru iletişim kurulmalı, enpati yapılmalı ve sabırlı olmaya özen gösterilmelidir.
* Her temasta yapılacak bakım işlemi hakkında bilgi verilmeli, izin alınarak ve karar verme sürecine dahil edilerek bakım hizmeti verilmelidir.
* Özellikle aktif yaşamdan kopmaması adına her fırsatta yer, tarih, saat konusunda bilgilendirilmelidir.
* İmkanların el verdiği ölçüde özel bir oda hazırlanmalıdır.
* Banyo ve tuvalette tutunma barları olmalı, zemin de kaymaz olmalıdır.
* Tercihen bakım odası gün ışığı almalı ve havalandırılması kolay olmalıdır.
* Takılıp düşebileceği ya da üzerine basıp kaymasına neden olabilecek tüm engeller kaldırılmalıdır.
* Kullandığı ilaçlar zamanında, düzenli ve doğru şekilde verilmelidir.
* Hijyenine ve temizliğine dikkat edilmelidir.
* Günde en az 2 kez diş fırçalamaya özen gösterilmeli, takma dişlerin bakımı günlük yapılmalıdır.
* Haftalık tırnak, saç, sakal-bıyık, genital bölge ve koltuk altı kıllarının bakımı yapılmalıdır.
* Kadın yaşlıların talep etmeleri durumunda kuaför ve makyaj isteği yerine getirilmelidir.
* Yaşlı birey alt bezi kullanıyorsa saat başı alt kontrolü yapılmalıdır.
* Yatağa bağımlı bireylerde mutlaka 2 saatte bir yatış pozisyonu değiştirilmeli, havalı yatak kullanılmalıdır.
* Su ihtiyacına dikkat edilmeli, ek bir hastalığı olmadığı sürece günde yaklaşık 2-2.5 litre su verilmelidir.
* Kullanılan iç çamaşır ve çorapların yüzde 100 pamuklu olmasına özen gösterilmelidir.
Evde yaşlı birey bakım önerileri
HAYATINIZ boyunca güzel anılar biriktirmeye çalışın.
Çünkü yaşlandıkça bu anılar sizi hayata bağlar.
Birikmiş anılarınız ne kadar güzel olursa yaşlılık döneminiz de o kadar güzel geçer.
Aymira Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Kurucusu Doç. Dr. Hüseyin Can, kısa ve öz olarak evde yaşlı birey bakım önerilerini anlattı.
İleri yaş bireyin evde bakımı oldukça zor bir süreçtir.
Hele ki bu kişi yakınınız, anne–babanız olursa ve bu ona kendi evinizde bakmak durumunda kalırsanız süreci yönetmek gittikçe zorlaşır.
Maddi-manevi anlamda birçok zorluğu beraberinde getiren bu süreci yönetmek için kısa önerilerim şöyle:
Bakım verecek olan kişi tercihen bu konunda eğitim almış bir sağlık çalışanı olmalıdır.
Eğer aile bireyleri bakımı kendileri vermeyi planlıyorsa mutlaka eğitim almalıdırlar.
Bakım verilecek kişinin direç göstermesi durumunda öncelikle onu anlamaya çalışmak ve direnç gösterme nedenlerini ortaya çıkarmak gerekir.
Öncelikle sakin ve huzurlu olduğu bir anda iletişim kurulmalıdır.
Tercihleri öğrenmelidir (öncelikleri, ne tür bakım istediği, kimin tarafından bakım verilmesini talep ettiği vs).
Bakım konusunda aceleci davranmak yaşlı bireyi strese sokar.
Bu nedenle acilen karar vermeye zorlamadan planlı bir şekilde bakım hizmeti verilmelidir.
Belirli aralıklarla sağlık profesyonellerinden destek almak ya da görüştürmek onları rahatlatacak ve güvenli bir ortamda olduklarını hissettirecektir.
Önerilerimizi maddeler halinde özetleyecek olursak:
* Yaşlı bireyle doğru iletişim kurulmalı, enpati yapılmalı ve sabırlı olmaya özen gösterilmelidir.
* Her temasta yapılacak bakım işlemi hakkında bilgi verilmeli, izin alınarak ve karar verme sürecine dahil edilerek bakım hizmeti verilmelidir.
* Özellikle aktif yaşamdan kopmaması adına her fırsatta yer, tarih, saat konusunda bilgilendirilmelidir.
* İmkanların el verdiği ölçüde özel bir oda hazırlanmalıdır.
* Banyo ve tuvalette tutunma barları olmalı, zemin de kaymaz olmalıdır.
* Tercihen bakım odası gün ışığı almalı ve havalandırılması kolay olmalıdır.
* Takılıp düşebileceği ya da üzerine basıp kaymasına neden olabilecek tüm engeller kaldırılmalıdır.
* Kullandığı ilaçlar zamanında, düzenli ve doğru şekilde verilmelidir.
* Hijyenine ve temizliğine dikkat edilmelidir.
* Günde en az 2 kez diş fırçalamaya özen gösterilmeli, takma dişlerin bakımı günlük yapılmalıdır.
* Haftalık tırnak, saç, sakal-bıyık, genital bölge ve koltuk altı kıllarının bakımı yapılmalıdır.
* Kadın yaşlıların talep etmeleri durumunda kuaför ve makyaj isteği yerine getirilmelidir.
* Yaşlı birey alt bezi kullanıyorsa saat başı alt kontrolü yapılmalıdır.
* Yatağa bağımlı bireylerde mutlaka 2 saatte bir yatış pozisyonu değiştirilmeli, havalı yatak kullanılmalıdır.
* Su ihtiyacına dikkat edilmeli, ek bir hastalığı olmadığı sürece günde yaklaşık 2-2.5 litre su verilmelidir.
* Kullanılan iç çamaşır ve çorapların yüzde 100 pamuklu olmasına özen gösterilmelidir.