Bel ağrısına dikkat

Bel ağrısı, yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldi. Birden bire ortaya çıktığında ya da uzun süreli hale geldiğinde işinizi aksatabiliyor, hayatın tadını, tuzunu kaçırıyor, yaşam kalitesini ciddi ölçülerde bozuyor. Tınaztepe Galen Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Filiz Gengör, bel ağrılarının nedenleri, tanı ve tedavi yöntemlerini anlattı.
“Bel, kas-iskelet sistemi ağrılarının en sık görüldüğü yerdir. En çok hastaneye başvuru sebeplerinden biridir. İş gücü kaybının en sık nedenidir. Toplumun yaklaşık yüzde 80’i aktif yaşamlarının bir döneminde bel ağrısı çeker. Hastaların yüzde 90’ı iki ila üç ay içinde iyileşir. Hastaların yüzde 70’inde üç ve daha fazla tekrarlar. Bel ağrılarının yüzde 10’u kronikleşir. Bel ağrısı, genellikle vücut biyomekaniğinin zayıf olması, tek yönlü tekrarlayan yüklenmeler, bedensel aktivitenin ihmal edilmesi sonucu kas tonusunun yetersiz olması nedeniyle gelişen zorlanmalar sonucu oluşur.
KİMLER RİSK ALTINDA?
İş ve sosyal yaşamda hareketsiz olanlar (masa başı işi vb.), ağır yük kaldıranlar, tekrarlayan öne eğilmeyi gerektiren iş yapanlar, uzun süreli araç kullananlar, bel ve karın kasları zayıf olanlar, fazla kilolular, vücut biyomekaniği ve duruş bozukluğu olanlar, hamileliğin son aylarındakiler, halter gibi riskli sporlarla uğraşanlar, sigara içenler (sigara disklerin beslenmesini bozar), stres ve ruhsal gerginlik yaşayanlarda bel ağrısı görülme sıklığı artar. Bel ağrısı, kasların zorlanması ve tek taraflı yüklenmeler, postür bozukluğunun yanı sıra kireçlenmelere, bel fıtığı gibi disk patolojilerine, anklozan spondilit gibi romatizmal hastalıklara, travmatik nedenlere, kemik erimesine, enfeksiyöz durumlara, tümörlere, iç organ patolojilerinin yansıyan ağrılarına bağlı gelişebilir.
YÜRÜYÜŞ
YÜZME
YOGA
Tanı koyulan hastalara uygun tedavi planı oluşturulur. Öncelikle kısa süreli istirahat verilir. İlaç tedavisi olarak NSAİİ’ler, analjezik, kas gevşeticiler ve trankilizanlar başlanır. Yüzeyel ısı uygulanır. Korseleme önerilebilir. Yüzeyel ve derin ısıtıcılar, traksiyon, alçak frekanslı akımlar gibi fizik tedavi ajanları kullanılır. Lokal enjeksiyonlar da gerekebilir. Kronik dönemde tekrarlardan kaçınmak için rehabilitasyon şarttır. Kas gücü ve tonusu kuvvetlendirilmeli, esnekliği sağlanmalıdır. Sırt ve karın kaslarını güçlendirme egzersizleri uygulanır. Düzenli kuvvet ve germe egzersizleri verilir. Yürüyüş, yüzme, yoga gibi faaliyetler önerilir. Günlük yaşam aktiviteleri ve çalışma ortamında ergonomi ve postür düzenlenir. Oturma pozisyonunda bel desteklerinin kullanımı, çalışma masası ve monitör seviyelerinin uygun olması, ağır kaldırmaktan kaçınmak, alışveriş torbalarının iki elde dengeli taşınması, uzun süre sabit pozisyonda kalınmaması, esnek ve rahat ayakkabıların tercih edilmesi önerilir.
Bel ağrısına dikkat
Bel ağrısı, yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldi. Birden bire ortaya çıktığında ya da uzun süreli hale geldiğinde işinizi aksatabiliyor, hayatın tadını, tuzunu kaçırıyor, yaşam kalitesini ciddi ölçülerde bozuyor. Tınaztepe Galen Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Filiz Gengör, bel ağrılarının nedenleri, tanı ve tedavi yöntemlerini anlattı.
“Bel, kas-iskelet sistemi ağrılarının en sık görüldüğü yerdir. En çok hastaneye başvuru sebeplerinden biridir. İş gücü kaybının en sık nedenidir. Toplumun yaklaşık yüzde 80’i aktif yaşamlarının bir döneminde bel ağrısı çeker. Hastaların yüzde 90’ı iki ila üç ay içinde iyileşir. Hastaların yüzde 70’inde üç ve daha fazla tekrarlar. Bel ağrılarının yüzde 10’u kronikleşir. Bel ağrısı, genellikle vücut biyomekaniğinin zayıf olması, tek yönlü tekrarlayan yüklenmeler, bedensel aktivitenin ihmal edilmesi sonucu kas tonusunun yetersiz olması nedeniyle gelişen zorlanmalar sonucu oluşur.
KİMLER RİSK ALTINDA?
İş ve sosyal yaşamda hareketsiz olanlar (masa başı işi vb.), ağır yük kaldıranlar, tekrarlayan öne eğilmeyi gerektiren iş yapanlar, uzun süreli araç kullananlar, bel ve karın kasları zayıf olanlar, fazla kilolular, vücut biyomekaniği ve duruş bozukluğu olanlar, hamileliğin son aylarındakiler, halter gibi riskli sporlarla uğraşanlar, sigara içenler (sigara disklerin beslenmesini bozar), stres ve ruhsal gerginlik yaşayanlarda bel ağrısı görülme sıklığı artar. Bel ağrısı, kasların zorlanması ve tek taraflı yüklenmeler, postür bozukluğunun yanı sıra kireçlenmelere, bel fıtığı gibi disk patolojilerine, anklozan spondilit gibi romatizmal hastalıklara, travmatik nedenlere, kemik erimesine, enfeksiyöz durumlara, tümörlere, iç organ patolojilerinin yansıyan ağrılarına bağlı gelişebilir.
YÜRÜYÜŞ
YÜZME
YOGA
Tanı koyulan hastalara uygun tedavi planı oluşturulur. Öncelikle kısa süreli istirahat verilir. İlaç tedavisi olarak NSAİİ’ler, analjezik, kas gevşeticiler ve trankilizanlar başlanır. Yüzeyel ısı uygulanır. Korseleme önerilebilir. Yüzeyel ve derin ısıtıcılar, traksiyon, alçak frekanslı akımlar gibi fizik tedavi ajanları kullanılır. Lokal enjeksiyonlar da gerekebilir. Kronik dönemde tekrarlardan kaçınmak için rehabilitasyon şarttır. Kas gücü ve tonusu kuvvetlendirilmeli, esnekliği sağlanmalıdır. Sırt ve karın kaslarını güçlendirme egzersizleri uygulanır. Düzenli kuvvet ve germe egzersizleri verilir. Yürüyüş, yüzme, yoga gibi faaliyetler önerilir. Günlük yaşam aktiviteleri ve çalışma ortamında ergonomi ve postür düzenlenir. Oturma pozisyonunda bel desteklerinin kullanımı, çalışma masası ve monitör seviyelerinin uygun olması, ağır kaldırmaktan kaçınmak, alışveriş torbalarının iki elde dengeli taşınması, uzun süre sabit pozisyonda kalınmaması, esnek ve rahat ayakkabıların tercih edilmesi önerilir.