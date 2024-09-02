Bebekler için tuvalet iletişimi

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Bebeklerin dünyaya geldikleri ilk günden itibaren 'konuştuklarını' biliyor muydunuz? Priscilla Dunstan adlı bir müzisyen, oğlunun çıkardığı seslerin belirli bir döngüye sahip olduğunu fark ettikten sonra, 8000 bebek üzerinde araştırma yapmış ve bebeklerin, doğdukları ailenin dilinden bağımsız olarak, 3 aylık olana kadar aynı ses sinyallerini çıkardığını keşfetmiştir. Örneğin, -nee sesi (bazen "an-neee" olarak da duyulabilir) bebeklerin acıktığında çıkardığı bir sestir; kesik kesik -e e e sesi "gazım var" anlamına gelir; ağzı açık bir şekilde -aaa diye ağladığında ise "uyku sinyallerimi kaçırdınız, acilen uyumam gerekiyor" demektir.

Bebeklerin ilettiği bir diğer önemli ihtiyaç ise tuvalet ihtiyacıdır. Sanılanın aksine, bebeğiniz altını kirlettiği için değil, tuvalet ihtiyacını zamanında karşılayamadığınız için ağlar. Evet, doğru okudunuz; bebeğiniz çişini ve kakasını yapmadan önce size bunu haber verir ve yardımınızı ister beden diliyle, isterse ağlayarak. Bebeğinizi kucağınıza alıp tuvalete tuttuğunuzda rahatlar ve huzurlu bir şekilde gününe devam eder. Yenidoğan bebeğinizin bezini birkaç kez değiştirdiyseniz, siz de bunun farkına varmış olabilirsiniz; altı açıldığında güvenle tuvaletini yapar ve ardından size gülücükler atar.

DAHA UZUN UYUR

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Bebeğinizle tuvalet iletişimine başlamak için hiçbir zaman erken değildir. Doğumdan itibaren bu süreci başlatabilirsiniz. Tuvalet iletişimi sayesinde, bebeğinizin sebepsiz gibi görünen ağlamalarının çoğu sona erebilir. Ayrıca gazını daha kolay çıkarır, geceleri daha uzun uyur. Bezini tuvalet olarak kullanmadığı için pişik, mantar ve idrar yolu enfeksiyonu riskleri de azalır. Tuvalet iletişimi, çevresel etkinizi azaltırken bütçenize de katkıda bulunur; daha az tüketerek ve çevreyi daha az kirleterek bebeğinizin ve gezegenimizin geleceği için büyük bir adım atmış olursunuz.

Ancak tuvalet iletişiminde en önemli şey, bebeğinizin ihtiyaçlarına yanıt verebilmektir. Bez kullanmaktan kaçınmak, maddi tasarruf sağlamak veya çevreye olan etkileri azaltmak gibi diğer unsurlar ikinci plandadır. Nasıl ki bebeğinizin emzirilmeye ihtiyacı varsa, tuvaletini yapmaya da ihtiyacı vardır; ve bunu sizin kollarınızda güvenle yapabilir.

İHTİYACA CEVAP VERİR

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Tuvalet iletişimi, 2 yaşından sonra verilen tuvalet eğitimiyle karıştırılmamalıdır. Bu süreç, tuvalet bağımsızlığına odaklanan bir eğitim değil, bebeğinizin ihtiyaçlarına cevap verme yöntemidir. Tuvalet iletişimi, bebeğinizle sevgi dolu bir şekilde ilgilenmenin ve onun ihtiyaçlarını anlama çabasının bir yoludur. Bebeğinizin ihtiyaçlarını fark edip onlara yanıt verdiğinizde, aranızda güçlü bir bağ oluşur ve bu bağ, bebeğinizin mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde büyümesine katkıda bulunur. Tuvalet iletişiminin, geleneksel tuvalet eğitiminden bir diğer farkı ise, bu süreçte eğitilen tarafın ebeveynler olmasıdır. Tuvalet iletişimi, baskı ve zorlama yerine ilgi ve şefkati ön planda tutan bir yöntemdir. Bu süreci doğru bir şekilde uygulamak ve sorularınıza yanıt bulmak için rehber niteliğindeki bu kitap size yardımcı olacaktır.