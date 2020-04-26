Bahar alerjisi çocukları vuruyor

İÇİNDE bulunduğumuz mevsimde tavan yapan alerjik reaksiyonlar yaşam kalitesini düşürür.
Alerji tedavisi sabır, deneyim ve bilgi ister. İlkbahar, polenlerin de etkisiyle solunum sistemi alerjileri ve alerjik cilt sorunlarının en çok görüldüğü mevsim. Bu güzel bahar günlerini öksürük, aksırık, burun tıkanıklıkları ya da nefes darlıklarıyla geçirmek, olur olmaz kaşıntılar ve cilt döküntüleriyle uğraşmak istemiyorsanız, bu yazıyı dikkatle okumanızda fayda var.
BAHAR NEZLESİNE DİKKAT
Çocuk doktoru Yılmaz Bay, bahar nezlesi, yani mevsimsel alerjik nezleyi şöyle anlattı:
“İlkbaharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıklarda genelde bir artma eğilimi gözlenir. Bunlar içinde halk arasındaki deyimleriyle saman nezlesi, alerjik nezle, bahar nezlesi gibi isimlerle adlandırılan; tıptaki adıyla alerjik rinit denilen hastalık en sık gözlenenidir. Genelde bitkilerin üreme mevsimi olan ilkbaharda polen yapımı oldukça fazladır. Artan bu polenler insanlarda alerjik nezleye neden olur. Hastalığa bahar nezlesi denmesinin nedeni de işte bundan dolayıdır.
GENETİK FAKTÖR ÖNEMLİ
Bahar nezlesi ; çocuklarda 4- 5 yaş dolaylarında başlar, 12- 15 yaş dolaylarında görülme sıklığı en yüksek düzeye ulaşır. Polenle karşılaşan her çocukta alerjik nezle görülmez. Doğuştan genetik olarak alerjiye yatkınlığı olan çocuklarda (atopik bünye) alerjik nezle görülme olasılığı çok daha yüksektir. Toplumdaki her 5 çocuktan birinde alerjiye yatkınlık vardır. Hastalık genelde polen mevsiminin başlangıcından 1- 2 hafta sonra başlar ve polen mevsiminin bitişinden 1- 2 hafta sonra sonlanır. Mart-Haziran ayları alerjik nezlenin en sık görüldüğü aylardır. Bahar aylarındaki bu bitki polenleri ayrıca halk arasında kurdeşen denilen; deriden kabarık, kenarları kızarık, ortası soluk kaşıntılı deri lezyonlarına da neden olabilir. Yine böcek ısırması ve böcek sokmaları da buna benzer deri lezyonlarına neden olabilir.
NASIL ÖNLEM ALINMALI
* Çocuğun bulunduğu ortamda, odada hatta tüm evde kesinlikle sigara içilmemeli, * Alerjik çocuklar; yünden iç çamaşırı,yünlü ve tüylü giysiler giymemeli. Merserize,pamuk ya da sentetik giysiler tercih edilmeli, * Polenler bahar aylarında özellikle sabah saat 05-10 arasında en yoğun olur. Alerjik problemi olan çocuklar bu saatlerde açık havaya maskesiz çıkarılmamalı, mutlaka şapka ve gözlük kullanmalı, gözlükler her gün akar suda yıkanmalı, * Alerjik çocuklar polen mevsimi olarak adlandırılan çiçek açma mevsiminde çiçeklerden, ağaçlardan, otlardan uzak durmalı, * Polenlerin yoğun olduğu ilk bahar aylarında her gün yeni giysi giyip, akşamları giysilerini yatak odasının dışında çıkarmalı, * Giysileri açık havada kurutulmamalı. Bol su ile yıkanmalı, iki kez durulanmalı, mümkünse kurutma makinesinde ya da kapalı ortamda kurutulmalı, * Odada özellikle yatak odasında bitki ve çiçek bulundurulmamalı, * Odanın sıcaklığı 20-22 derece, nemi yüzde 45-50 arasında olmalı. * Alerjik çocuklar banyoya ilk girmeli ve kısa sürede yıkanıp çıkmalı, * Evin rutubetsiz olması sağlanmalı. Özellikle zemin katlar ve eski binalar mümkünse yerleşim yeri olarak tercih edilmemeli,
Bahar alerjisi çocukları vuruyor
İÇİNDE bulunduğumuz mevsimde tavan yapan alerjik reaksiyonlar yaşam kalitesini düşürür.
Alerji tedavisi sabır, deneyim ve bilgi ister. İlkbahar, polenlerin de etkisiyle solunum sistemi alerjileri ve alerjik cilt sorunlarının en çok görüldüğü mevsim. Bu güzel bahar günlerini öksürük, aksırık, burun tıkanıklıkları ya da nefes darlıklarıyla geçirmek, olur olmaz kaşıntılar ve cilt döküntüleriyle uğraşmak istemiyorsanız, bu yazıyı dikkatle okumanızda fayda var.
BAHAR NEZLESİNE DİKKAT
Çocuk doktoru Yılmaz Bay, bahar nezlesi, yani mevsimsel alerjik nezleyi şöyle anlattı:
“İlkbaharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıklarda genelde bir artma eğilimi gözlenir. Bunlar içinde halk arasındaki deyimleriyle saman nezlesi, alerjik nezle, bahar nezlesi gibi isimlerle adlandırılan; tıptaki adıyla alerjik rinit denilen hastalık en sık gözlenenidir. Genelde bitkilerin üreme mevsimi olan ilkbaharda polen yapımı oldukça fazladır. Artan bu polenler insanlarda alerjik nezleye neden olur. Hastalığa bahar nezlesi denmesinin nedeni de işte bundan dolayıdır.
GENETİK FAKTÖR ÖNEMLİ
Bahar nezlesi ; çocuklarda 4- 5 yaş dolaylarında başlar, 12- 15 yaş dolaylarında görülme sıklığı en yüksek düzeye ulaşır. Polenle karşılaşan her çocukta alerjik nezle görülmez. Doğuştan genetik olarak alerjiye yatkınlığı olan çocuklarda (atopik bünye) alerjik nezle görülme olasılığı çok daha yüksektir. Toplumdaki her 5 çocuktan birinde alerjiye yatkınlık vardır. Hastalık genelde polen mevsiminin başlangıcından 1- 2 hafta sonra başlar ve polen mevsiminin bitişinden 1- 2 hafta sonra sonlanır. Mart-Haziran ayları alerjik nezlenin en sık görüldüğü aylardır. Bahar aylarındaki bu bitki polenleri ayrıca halk arasında kurdeşen denilen; deriden kabarık, kenarları kızarık, ortası soluk kaşıntılı deri lezyonlarına da neden olabilir. Yine böcek ısırması ve böcek sokmaları da buna benzer deri lezyonlarına neden olabilir.
NASIL ÖNLEM ALINMALI
* Çocuğun bulunduğu ortamda, odada hatta tüm evde kesinlikle sigara içilmemeli, * Alerjik çocuklar; yünden iç çamaşırı,yünlü ve tüylü giysiler giymemeli. Merserize,pamuk ya da sentetik giysiler tercih edilmeli, * Polenler bahar aylarında özellikle sabah saat 05-10 arasında en yoğun olur. Alerjik problemi olan çocuklar bu saatlerde açık havaya maskesiz çıkarılmamalı, mutlaka şapka ve gözlük kullanmalı, gözlükler her gün akar suda yıkanmalı, * Alerjik çocuklar polen mevsimi olarak adlandırılan çiçek açma mevsiminde çiçeklerden, ağaçlardan, otlardan uzak durmalı, * Polenlerin yoğun olduğu ilk bahar aylarında her gün yeni giysi giyip, akşamları giysilerini yatak odasının dışında çıkarmalı, * Giysileri açık havada kurutulmamalı. Bol su ile yıkanmalı, iki kez durulanmalı, mümkünse kurutma makinesinde ya da kapalı ortamda kurutulmalı, * Odada özellikle yatak odasında bitki ve çiçek bulundurulmamalı, * Odanın sıcaklığı 20-22 derece, nemi yüzde 45-50 arasında olmalı. * Alerjik çocuklar banyoya ilk girmeli ve kısa sürede yıkanıp çıkmalı, * Evin rutubetsiz olması sağlanmalı. Özellikle zemin katlar ve eski binalar mümkünse yerleşim yeri olarak tercih edilmemeli,