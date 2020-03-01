‘Alzheimer’dan korunmak için örgüyü öğrendiler

ÇAĞIMIZIN en korkulan hastalıklarından biri haline gelen ‘alzheimer’dan korunmanın yollarını öğrenen İzmir Güzelbahçe Kent Konseyi Aktif Yaşam Gönüllüleri’nin erkek üyeleri, örgü ördü.
Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Onursal Başkanı, nöroloji uzmanı Dr. Aysel Gürsoy, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 3 saniyede 1 kişiye alzheimer tanısı koyulduğunu belirterek, dünya genelinde şu anda 50 milyondan fazla insanın alzheimer hastası olduğunu söyledi. Bu sayıya her yıl 1 milyon kişinin eklendiğini ifade eden Gürsoy, alzheimerin çoğunlukla ileri yaşta ortaya çıkan, 65 yaşından itibaren görülme sıklığı yüzde 10, 85 yaş üzerinde ise yüzde 50’lere ulaşan bir hastalık olduğunu hatırlattı.
YENİ İŞLER ÖĞRENMEK
Yeni bir iş öğrenmenin beyne faydalı olduğunu dile getiren Gürsoy, özellikle parmakla yapılan hareketlerin beynimizde daha fazla hücrenin devreye girmesine neden olduğunu vurguladı. Beyindeki el bölgesini çalıştıran hücrelerin gövdemizi çalıştıran hücrelerden daha çok olduğunu belirten Gürsoy, “Sürekli aynı işi yaparsak beynimiz kullanılmayan hücrelerin enerjisini kapatıyor. Bu nedenle kendimizle konuşurken bile sık sık yapmak istediğimiz yeni işlerden bahsetmeliyiz. Bunu duyan beynimiz gerekli hücreleri devrede tutar. ‘Emekli olacağım, artık hiçbir iş yapmayacağım, domates-biber ekeceğim’ dersiniz, alzheimer ‘birini daha yakaladım’ der. Bu nedenle biz, ‘eşler aynı, işler farklı’ sloganını kullanıyoruz” dedi.
Yaşam biçimimizde yapacağımız değişikliklerin bizi depresyon, alzheimer, parkinson gibi pek çok hastalıktan koruduğunu ve hastalıklarla başa çıkabilirliğimizi artırdığını da sözlerine ekleyen Gürsoy, bakım verenin yükünü de hafiflettiğini dile getirdi. Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azaldığını ifade eden Gürsoy, şöyle devam etti:
BUNLARI MUTLAKA YAPIN
“Nörolojik bir hastalık olan alzheimer, aynı zamanda en yaygın görülen demans türü. Hastalığın bulunduğu kişilerde beyinde beta amiloid plaklarının görülmesi söz konusu. Başlangıç evresinde yalnızca basit unutkanlıklarla kendini belli eden hastalık, zaman geçtikçe hastanın yakın geçmişte yaşadığı olayları unutmasına ve aile fertleriyle yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleyebilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde ise hastalar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanarak, bakıma muhtaç duruma gelir. Bilimsel çalışmalar sağlıklı yaş almak için egzersizin (yürüme-yüzme), müziğin (söylemek-dinlemek), sağlıklı ve yeterli beslenmenin, sosyal ilişkilerin ve yeni bilgiler öğrenmenin çok önemli olduğunu gösteriyor. Dans etmenin (özellikle tai-chi), saat 16.00’ya kadar 4 kahve içmenin, çikolata (bitter) yemenin de beyin faaliyetleri üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla sohbet etmek, parmaklarımızı sıkça kullanmak, sosyal problemlerin çözümüne katılmak da beynimizde yeni kök hücre üretimini ve beyin hücreleri arasındaki bağlantıları artırıyor.”
‘Alzheimer’dan korunmak için örgüyü öğrendiler
ÇAĞIMIZIN en korkulan hastalıklarından biri haline gelen ‘alzheimer’dan korunmanın yollarını öğrenen İzmir Güzelbahçe Kent Konseyi Aktif Yaşam Gönüllüleri’nin erkek üyeleri, örgü ördü.
Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Onursal Başkanı, nöroloji uzmanı Dr. Aysel Gürsoy, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 3 saniyede 1 kişiye alzheimer tanısı koyulduğunu belirterek, dünya genelinde şu anda 50 milyondan fazla insanın alzheimer hastası olduğunu söyledi. Bu sayıya her yıl 1 milyon kişinin eklendiğini ifade eden Gürsoy, alzheimerin çoğunlukla ileri yaşta ortaya çıkan, 65 yaşından itibaren görülme sıklığı yüzde 10, 85 yaş üzerinde ise yüzde 50’lere ulaşan bir hastalık olduğunu hatırlattı.
YENİ İŞLER ÖĞRENMEK
Yeni bir iş öğrenmenin beyne faydalı olduğunu dile getiren Gürsoy, özellikle parmakla yapılan hareketlerin beynimizde daha fazla hücrenin devreye girmesine neden olduğunu vurguladı. Beyindeki el bölgesini çalıştıran hücrelerin gövdemizi çalıştıran hücrelerden daha çok olduğunu belirten Gürsoy, “Sürekli aynı işi yaparsak beynimiz kullanılmayan hücrelerin enerjisini kapatıyor. Bu nedenle kendimizle konuşurken bile sık sık yapmak istediğimiz yeni işlerden bahsetmeliyiz. Bunu duyan beynimiz gerekli hücreleri devrede tutar. ‘Emekli olacağım, artık hiçbir iş yapmayacağım, domates-biber ekeceğim’ dersiniz, alzheimer ‘birini daha yakaladım’ der. Bu nedenle biz, ‘eşler aynı, işler farklı’ sloganını kullanıyoruz” dedi.
Yaşam biçimimizde yapacağımız değişikliklerin bizi depresyon, alzheimer, parkinson gibi pek çok hastalıktan koruduğunu ve hastalıklarla başa çıkabilirliğimizi artırdığını da sözlerine ekleyen Gürsoy, bakım verenin yükünü de hafiflettiğini dile getirdi. Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azaldığını ifade eden Gürsoy, şöyle devam etti:
BUNLARI MUTLAKA YAPIN
“Nörolojik bir hastalık olan alzheimer, aynı zamanda en yaygın görülen demans türü. Hastalığın bulunduğu kişilerde beyinde beta amiloid plaklarının görülmesi söz konusu. Başlangıç evresinde yalnızca basit unutkanlıklarla kendini belli eden hastalık, zaman geçtikçe hastanın yakın geçmişte yaşadığı olayları unutmasına ve aile fertleriyle yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleyebilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde ise hastalar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanarak, bakıma muhtaç duruma gelir. Bilimsel çalışmalar sağlıklı yaş almak için egzersizin (yürüme-yüzme), müziğin (söylemek-dinlemek), sağlıklı ve yeterli beslenmenin, sosyal ilişkilerin ve yeni bilgiler öğrenmenin çok önemli olduğunu gösteriyor. Dans etmenin (özellikle tai-chi), saat 16.00’ya kadar 4 kahve içmenin, çikolata (bitter) yemenin de beyin faaliyetleri üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla sohbet etmek, parmaklarımızı sıkça kullanmak, sosyal problemlerin çözümüne katılmak da beynimizde yeni kök hücre üretimini ve beyin hücreleri arasındaki bağlantıları artırıyor.”