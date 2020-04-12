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Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Ağız hijyeni nasıl olmalı?

12 Nisan 2020

AĞIZ ve diş sağlığının genel sağlığımızı koruma ve sürdürmede çok büyük önemi var. Bilgilendirme ihtiyacı duyan CTG Ağız Diş Sağlığı Hastanesi’nin Kurucusu olan Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Gülay Vural, konunun önemini ve neler yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor;

 


BİREYİN ÖZ SAYGISI
Ağız, günlük yaşam içinde defalarca yaptığımız, konuşma, yeme, gülme gibi aktiviteleri yapan temel organımız. Bu nedenle, ağız hijyeni bireyin benlik saygısını, konuşmasını, beslenmesini ve genel olarak kendisini iyi hissetmesini doğrudan etkiler. Ağız hijyeni uygulamaları, ağız içindeki yapıların (diş, dişeti, dil vb.) temizlenmesi, ağız içi enfeksiyonlarının önlenmesi, temizlik ve rahatlık duygusu kazandırmak amacı ile yapılır. Fırçalama, diş etlerindeki kan akımını hızlandırır ve sağlıklı dokunun korunmasına yardım eder. Ağız yıkama ve diğer ağız temizliği solüsyonları dişlerin temizliğinin sürdürülmesine yardım eder ve sağlıklı oral mukozanın sürdürülmesi için tükürük salgısını artırır. Aaksi halde diş çürükleri oluşur. Ağız florası içinde bulunan bakteriler ile alınan karbonhidratlar içindeki laktik asit ve muküs birleşerek diş yüzeyini kaplayan yapışkan bir madde oluşturur. Bu yapışkan, ince tabaka halinde bulunan mikrop topluluğuna, bakteri plağı denir. Dişlerin fırçalanmaması, temizlenmemesi durumunda, 8 saat içinde plaklar oluşmaya başlar ve 48 saat içinde diş taşlarına dönüşür.

 
BUNLARA DİKKAT
* Diş çürükleri: Her yaş grubu için diş kayıplarının temel nedenidir. Dişin en dış tabakası olan mine tabakasından başlayarak, alttaki dentin tabakaya doğru ilerler. Korunmak için öğün aralarında karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerin tüketilmemesi, iyi bir ağız bakımı sağlanması, düzenli diş bakımının yaptırılması önemlidir.
* Periodontal hastalıklar: Uzun bir süre içinde dişi destekleyen yapıların tahrip olması ve bu yapılarda enfeksiyon gelişmesidir.
* Tartar (Diş Taşı): Plaklar ölü bakteriler ile mineral bir tortu oluşturur ve sertleşir. Diş taşları, bakteri plağının sertleşmiş şeklidir. Dişin dişeti ile birleştiği noktada birikmeye başlar. Bu birikim sonucu, dişetleri yavaş yavaş geri çekilir.
* Gingivitis Dişeti iltihabı: Dişetleri kırmızı, şiş durumdadır ve kolayca kanayabilir. Çoğunlukla, diş çürüklerinin diş etlerini de iltihaplandırması sonucu oluşur.
* Periodontitis: Dişeti iltihabına dişi destekleyen dokuların iltihabının eklenmesiyle dişin yerinden gevşeyerek düşmesine neden olan durumdur.
* Halitozis (Ağız kokusu): Ağızda sürekli kötü bir tat vardır. Sıcak-soğuk duyarlılığı artmıştır. Ağız kokusu periodonral hastalıkların belirtilerindendir.
* Aft: Nedeni tam olarak bilinmeyen ancak sinir ve sindirim sistemi bozuklukları vb. nedenlerle gelişen ağız enfeksiyonudur. Stres, beslenme yetersizliği gibi durumlar aftların oluşmasını kolaylaştıran nedenlerdir.

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