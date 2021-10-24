Acil Afet Ambulans Derneği’ne büyük onur

MERKEZİ Belçika Brüksel’de bulunan Avrupa Acil Çağrı Numarası Birliği (European Emergency Number Association–EENA) insanların sağlığını, yaşam emniyetini ve güvenliğini iyileştirmeye katkıda bulunmayı amaçlayan bir kuruluş. Üyeleri arasında AB parlamenterleri, acil hizmet uzmanları, araştırmacılar, uygulayıcılar, teknoloji üreten firmalar olmak üzere 80 ülkeden bin 500’ün üzerinde kişi bulunuyor. Birlik, ülkelerin ulusal acil çağrı merkezleri, sağlık, emniyet ve kurtarma ekiplerinin acil durumlarda son teknolojik gelişmeler ışığında daha iyi hizmet vermesi, işbirliği ve koordinasyonu için çalışmalar yapıyor, AB’ye raporlar hazırlıyor.
Ayrıca her yıl uluslararası konferanslar düzenleyerek kamu kuruluşlarıyla araştırmacılar ve teknolojiyi geliştiren özel sektörün bir araya gelmesini sağlıyor. EENA tarafından düzenlenen Avrupa Acil Hizmet Konferansı bu yıl Letonya’nın başkenti Riga’da, “Fark Yaratın: Yenilik Yapın–İletişim Kurun–İlham Verin” sloganıyla 6-8 Ekim’de yapıldı. İlham verici ve yenilikçi oturumlarla dolu üç gün boyunca kamu güvenliği için yeni projeler ve fikirler, aralarında Airbus, Google, ATOS, Microsoft, Motorola ve Huawei gibi dünya çapında firma temsilcilerinin de bulunduğu oturumlarda tartışıldı.
HEPİNİZ KAHRAMANSINIZ
Konferans ve fuara ülkemizi temsilen İzmir’den Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Sofuoğlu katıldı. EENA Başkanı Dr. Demetrios Pyrros, 2020 ve 2021’in acil servis profesyonelleri için en zorlu yıllar olduğunu ve insanların sağlığını korumak için hayatlarını ortaya koyan bu kişilere büyük saygı duyduklarını söyledi. Bu nedenle Kovid-19 pandemisi sırasında Avrupa’nın dört bir yanından gelen acil hizmetlerde çalışan yetkililerin çalışmalarını EENA’nın 112 Üstün Hizmet Onur Madalyası’yla ödüllendirmeye karar verdiklerini kaydeden Dr. Pyrros, onur madalyalarının genellikle hükümetin en yüksek ve en prestijli nişanı olduğunu hatırlattı, “Çünkü sizler bizlerin günümüz kahramanlarısınız. Sizler cesaretin, dayanıklılığın ve özverinin vücut bulmuş halisiniz” dedi.
LEYEN’DEN KUTLAMA
Hizmet ödülü alanlar arasında Türkiye’den Dr. Turhan Sofuoğlu da yer aldı. Dr. Sofuoğlu, Kovid-19 pandemisi süresince verdiği hizmetler karşılığı Avrupa Acil Çağrı Numarası Birliği’nin 112 Üstün Hizmet Onur Madalyası’yla ödüllendirildi. Konferansın açılışına video ile katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise katılımcılara şu sözlerle seslendi: “Avrupa Komisyonu olarak virüse karşı mücadelede ön saflarda yer alan herkesi katkıları için kutluyorum. Biz Avrupalılar acil servislerimize bu yıl geçmişe göre çok daha fazla şey borçluyuz. Tüm hayatınız toplumlarımıza bir hizmettir. Birliğimiz sadece minnetle değil, politika ve eylemleriyle de yanınızdadır. Bu hak edilmiş ödül için teşekkür ve tebrikler.”
SOFUOĞLU DA KONUŞTU
Konferans sırasında uluslararası teknoloji firmalarının en yeni ürünleri keşfetmek için bir de fuar düzenlendi. Konferansın ikinci gününde ‘Doğal Afetlere Müdahalede Zorluklar, Yenilikler’ konulu panelde sunum yapan Dr. Turhan Sofuoğlu, Google temsilcisinin de bulunduğu oturumda İzmir’de 2020’de pandemi koşullarında yaşanan depreme müdahale ve kurtarmada kullanılan yeni teknolojileri ve yapılanları anlattı.
Acil Afet Ambulans Derneği’ne büyük onur
MERKEZİ Belçika Brüksel’de bulunan Avrupa Acil Çağrı Numarası Birliği (European Emergency Number Association–EENA) insanların sağlığını, yaşam emniyetini ve güvenliğini iyileştirmeye katkıda bulunmayı amaçlayan bir kuruluş. Üyeleri arasında AB parlamenterleri, acil hizmet uzmanları, araştırmacılar, uygulayıcılar, teknoloji üreten firmalar olmak üzere 80 ülkeden bin 500’ün üzerinde kişi bulunuyor. Birlik, ülkelerin ulusal acil çağrı merkezleri, sağlık, emniyet ve kurtarma ekiplerinin acil durumlarda son teknolojik gelişmeler ışığında daha iyi hizmet vermesi, işbirliği ve koordinasyonu için çalışmalar yapıyor, AB’ye raporlar hazırlıyor.
Ayrıca her yıl uluslararası konferanslar düzenleyerek kamu kuruluşlarıyla araştırmacılar ve teknolojiyi geliştiren özel sektörün bir araya gelmesini sağlıyor. EENA tarafından düzenlenen Avrupa Acil Hizmet Konferansı bu yıl Letonya’nın başkenti Riga’da, “Fark Yaratın: Yenilik Yapın–İletişim Kurun–İlham Verin” sloganıyla 6-8 Ekim’de yapıldı. İlham verici ve yenilikçi oturumlarla dolu üç gün boyunca kamu güvenliği için yeni projeler ve fikirler, aralarında Airbus, Google, ATOS, Microsoft, Motorola ve Huawei gibi dünya çapında firma temsilcilerinin de bulunduğu oturumlarda tartışıldı.
HEPİNİZ KAHRAMANSINIZ
Konferans ve fuara ülkemizi temsilen İzmir’den Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Sofuoğlu katıldı. EENA Başkanı Dr. Demetrios Pyrros, 2020 ve 2021’in acil servis profesyonelleri için en zorlu yıllar olduğunu ve insanların sağlığını korumak için hayatlarını ortaya koyan bu kişilere büyük saygı duyduklarını söyledi. Bu nedenle Kovid-19 pandemisi sırasında Avrupa’nın dört bir yanından gelen acil hizmetlerde çalışan yetkililerin çalışmalarını EENA’nın 112 Üstün Hizmet Onur Madalyası’yla ödüllendirmeye karar verdiklerini kaydeden Dr. Pyrros, onur madalyalarının genellikle hükümetin en yüksek ve en prestijli nişanı olduğunu hatırlattı, “Çünkü sizler bizlerin günümüz kahramanlarısınız. Sizler cesaretin, dayanıklılığın ve özverinin vücut bulmuş halisiniz” dedi.
LEYEN’DEN KUTLAMA
Hizmet ödülü alanlar arasında Türkiye’den Dr. Turhan Sofuoğlu da yer aldı. Dr. Sofuoğlu, Kovid-19 pandemisi süresince verdiği hizmetler karşılığı Avrupa Acil Çağrı Numarası Birliği’nin 112 Üstün Hizmet Onur Madalyası’yla ödüllendirildi. Konferansın açılışına video ile katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise katılımcılara şu sözlerle seslendi: “Avrupa Komisyonu olarak virüse karşı mücadelede ön saflarda yer alan herkesi katkıları için kutluyorum. Biz Avrupalılar acil servislerimize bu yıl geçmişe göre çok daha fazla şey borçluyuz. Tüm hayatınız toplumlarımıza bir hizmettir. Birliğimiz sadece minnetle değil, politika ve eylemleriyle de yanınızdadır. Bu hak edilmiş ödül için teşekkür ve tebrikler.”
SOFUOĞLU DA KONUŞTU
Konferans sırasında uluslararası teknoloji firmalarının en yeni ürünleri keşfetmek için bir de fuar düzenlendi. Konferansın ikinci gününde ‘Doğal Afetlere Müdahalede Zorluklar, Yenilikler’ konulu panelde sunum yapan Dr. Turhan Sofuoğlu, Google temsilcisinin de bulunduğu oturumda İzmir’de 2020’de pandemi koşullarında yaşanan depreme müdahale ve kurtarmada kullanılan yeni teknolojileri ve yapılanları anlattı.