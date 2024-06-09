Yaz keyfini kaçıran hatalar

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Yaz tatilini sağlıklı ve zinde geçirebilmek için gelin bugün, aslında hepimizin bildiği ama bazen göz ardı ettiği bu hataları birlikte hatırlayalım.

UZUN SÜRE GÜNEŞLENMEK

Özellikle tatil zamanı sahillerde uzun süre güneşlenmeyi hepimiz seviyoruz. Ancak aşırı sıcaklarda uzun süre güneşe maruz kalmak güneş yanıklarını ve hayati tehlikeye neden olan güneş çarpmalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle 11.00 ve 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmak oldukça tehlikeli. Aşırı sıcaklar, ayrıca tansiyon yükselmesini ve kalp krizini de tetikleyebilir. Tabii uzun süre güneşe maruz kalmanın cilt kanseri riskini artırdığı ve foto yaşlanmaya neden olduğu da unutulmamalı. Bu nedenle güneşlenme sürenizi kısa tutmalı ve mutlaka güneş koruma kremi kullanmalısınız.

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HAVANIN SICAK OLDUĞU SAATLERDE SPOR YAPMAK

Sağlıklı bir yaşam sürmenin kilit noktalarından biri de spor yapmaktır. Ancak sıcak olan saatlerde yürüyüş yapmak, koşmak ya da diğer spor aktivitelerini gerçekleştirmek oldukça tehlikeli. Bu nedenle yaz aylarında egzersiz saatinizi ya akşam yemeğinden önceye ya da akşam yemeğinden 2 saat sonrasına erteleyin.

KLİMAYLA YAŞAMAK

Sıcak yaz günlerinde en çok kullandığımız cihazlardan biri de klimadır. Ancak klimanın önünde durmak ve klimayla uyumak, birçok sağlık sorununa da davetiye çıkarıyor. Klima kullanımını abarttığınız zaman kas, boyun ve sırt ağrıları, eklem tutulmaları, boğaz enfeksiyonu, sinüzit, alerji hatta zatürre gibi hastalıklara yakalanmanız da kaçınılmaz oluyor.

BİLMEDİĞİNİZ SULARA BALIKLAMA ATLAMAK

Yaz aylarından yapılan en büyük hatalardan biri de derinliği bilinmeyen sulara balıklama atmaktır. Havuz ve denize girerken yapılan bu dikkatsizlik sonucu yaşanan kafa travmaları ve omurilik yaralanmaları, felç riskini de beraberinde getiriyor.

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HİJYENİK OLMAYAN HAVUZLARA GİRMEK

Tatil zamanı serinlemek için havuzlara girmek de oldukça keyifli. Ancak yoğun kullanılan ve hijyenik koşullara sahip olmayan yüzme havuzlarından konjunktivit, kulak enfeksiyonu, mide ve bağırsak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonu kapabileceğinizi unutmamakta fayda var.

RİSKLİ BESİNLER TÜKETMEK

Yaz aylarında besin zehirlenmeleri vakalarında da artış gözlenir. Bunun nedeni ise sıcaklarda çabuk bozulan gıdaların tüketilmesidir. Sıcak ortamda bırakılan gıdalar, mikroplar için uygun üreme alanları oluşturur. Bulantı, ishal, kusma ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteren besin zehirlenmesi durumunda vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması önemlidir. Böyle bir sorun ile karşılaşmamak için özellikle et ve süt ürünleri, deniz mahsülleri, yumurta, tavuk eti, mayonezli meze ve atıştırmalıkları yemeden önce saklanma koşullarının uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Ayrıca yaz aylarında açık satılan hiçbir gıda tüketilmemelidir. Sıcaklar nedeniyle içeceklerin içine buz eklemeyi de çok seviyoruz. Ancak kaynağı belli olmayan buzları içeceklere eklemek ve temizliğinden emin olmadığınız suları içmek de aynı tehlikeyi beraberinde getiriyor. Bu nedenle buzlara da dikkat!

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SU İÇMEYİ UNUTMAK

Sıcak havanın etkisiyle çok daha fazla terliyoruz. Aşırı terleme ile birlikte vücudumuzda su kaybetmeye başlıyor. Bu nedenle günde iki buçuk veya üç litre su tüketmeye özen göstermeniz, sağlığınız açısından oldukça önemli. Ancak soğuk su içmemeye dikkat edin. Her ne kadar sıcaklarda sizi serinletse de sonrasında boğazda şişme ve iltihaba neden olabiliyor.