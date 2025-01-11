Vücudumuzdaki sinsi yağlanma

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Normal kilolu kişilerde bile görülebilen karın içi yağlanma, aslında biraz da sinsice gelişiyor diyebiliriz. Çünkü zayıf ya da normal kiloda olsanız bile karın içi yağlanma sorunu yaşayabiliyorsunuz. Peki, beraberinde kalp damar hastalıkları, felç, karaciğer yağlanması, meme kanseri ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi artırmanın yanı sıra çocuk sahibi olmaya da engel olan abdominal (karın) bölgesindeki yağlanma nedir? Karın içi yağlanmanız olup olmadığını nasıl anlarsınız? Hadi gelin hep birlikte bu sinsi yağlanma hakkında biraz farkındalığımızı artıralım.

KARIN İÇİ YAĞLANMA NEDEN TEHLİKELİ?

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Sağlığımızı tehdit edebilecek hastalıklara davetiye çıkaran abdominal yağlanmadan kastımız, bel kısmının derinliklerinde yer alan ve mide, bağırsak, karaciğer gibi organların etrafını sararak, iç yağlanmaya sebebiyet veren yağlanmadır. Aslında en sinsi yağlanma şeklidir. Çünkü zayıf ya da normal kilolu olsanız bile vücudunuzda karın içi yağlanmasının oluşabilmesi mümkündür. Yakalanma riskini arttırdığı hastalıklar göz önüne alındığında bacak, kol, kalça gibi diğer bölgelerdeki yağlanmaya kıyasla çok daha tehlikelidir. Bunun nedeni de karın içi yağ dokusunun vücudun diğer bölgelerinde oluşanlardan farklı olarak birçok hormon ve hormon benzeri madde üretmesidir. Organlar üzerinde depolanan bu yağlar, ayrıca iç organların işlevlerinde bozukluk oluşturarak, hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. İç organ yağlanması, çocuk sahibi olmak isteyen kadın ve erkekleri de olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorundur.

SPERM VE YUMURTA KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Günümüzde birçok kadın ve erkek, iç organ yağlanması nedeniyle çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştiremiyor. Çocuk sahibi olmak için uğraşan hastalarda ben de öncelikli olarak iç organ yağlanmaları olup olmadığının ölçümlerini yapıyorum. Çünkü bu yağlar, kötü huylu hormonlar sentezleyerek, doğurganlığı olumsuz etkileyebiliyor. FDA onaylı cihazlarla yaptığımız ölçümler sonrasında hastalarımızda bir iç yağlanma söz konusu ise gerekli tedavilere hemen başlıyoruz. Çocuk sahibi olmalarını etkilemeyecek cihazlar ve özel diyetlerle bu sorundan kurtulmalarını sağlayarak, çok daha kaliteli sperm ve yumurta üretimi elde edebiliyoruz.

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YAĞLANMAYA KARŞI HEP TETİKTE OLUN

Sağlıklı ve fit bir fiziğe sahip olabilmek için her zaman yağlanmalara karşı tetikte olmak şart. Özellikle göbek bölgesinde toplanmış yağlanma ki, bu tüm vücuttaki yağlar içinde en inflamatuar (iltihaplı) olandır ve çok daha tehlikeli sorunlara neden olur. Mesela yapılan birçok bilimsel çalışmada göbek bölgesinde oluşan yağlanmanın çok sayıda kanser türüne ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırdığı kanıtlanmıştır. Ayrıca sadece göbek bölgesi değil basen, kol ve bacaklardaki yağlanmalarda kronik hastalıkları vücudunuza davet eder. Kısacası fazla vücut yağı nerede olursa olsun, hücresel seviyede, bağışıklık sistemimizde, beynimizde ve diğer organlarımızda olumsuz değişimleri tetikleyerek, hastalıkları hayatımıza çeker.

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ZAYIF OLMANIZ SİZİ YANILTMASIN

Genellikle zayıf ve normal kilolu kişiler, kendilerinde karın içi yağlanma sorunu olmayacağını düşünürler ki, bu büyük bir yanılgıdır. Çünkü bu konuda önemli olan şey, vücutta bulunan yağ dokusunun nasıl ve nerelere dağıldığıdır. Zayıf kişilerde de göbek, basen, kol, sırt ve bacak bölgelerinde yağlanma oluşabilir. Bilimsel çalışmalara göre vücudun bir bölgesindeki yağlanma oranının yüzdesi 25’in üzerine çıkması durumunda artık o bölgede bir bölgesel yağlanma sorunu ortaya çıkıyor demektir. Bu nedenle zayıf bile olsanız, bölgesel yağlanmanız varsa bu durumu ciddiye alıp, sağlığınızı kaybetmemek adına gerekli önlemleri almayı ihmal etmemelisiniz.

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ELMA TİPİ VÜCUDA SAHİP OLANLAR DİKKAT!

Karın içi yağlanma ve vücut tipi arasında yakın bir ilişki vardır. Çünkü vücut tiplerine göre yağların biriktiği bölgeler değişiklik gösterir. Ülkemizde ise en sık karşılaşılan vücut tipi, elma ve armut tipleridir. Elma tip vücutta karın bölgesi, armut tipte ise bacak bölgesinde yağlanmalar fazladır. Bu nedenle elma tipi vücuda sahip olan kişilerin özellikle bu konuda çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Her vücut tipinin yağlanmasındaki sebepler farklı olduğu gibi zayıflama şekilleri de değişkenlik gösterir. Bu nedenle vücut tipinizi öğrenip, bir doktor eşliğinde beslenme düzeni ve egzersiz programı oluşturmanız oldukça önemlidir. Hem bölgesel hem de karın içi yağlanmadan kurtulmanın değişik yolları vardır. Bunlar arasında bölgesel incelmeyi sağlayan cihazlar ile benim de önerdiğim bir yöntem olan akupunktur da yer alır. Özellikle akupunktur, bölgesel yağlanmalarla mücadelede bizlerin en değerli silahlarından biridir.