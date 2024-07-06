Sıvı kaybına karşı önleminizi alın

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Sıvı kaybına bağlı gelişen halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve akut böbrek yetmezliği gibi sorunlar nedeniyle bu sıralar acil servislerde de yoğunluk arttı. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları maalesef ki hepimizi perişan ediyor. Güneş yanığı ve güneş çarpmasının yanı sıra vücudumuzda gelişen sıvı kaybı (dehidrasyon) nedeniyle de birçok kişinin sağlığı olumsuz etkileniyor. Vücuttaki sıvı kaybının en önemli nedeni ise terleme. Metabolizmamız artan vücut ısısını terleme ve solunum yolu ile dengede tutmaya çalışıyor. Ancak aşırı sıcaklarda vücudumuzun bu savunma mekanizması yeterli olmuyor ve aşırı terleme ile birlikte su ve elektrolit kaybı ortaya çıkıyor. Kaybedilen sıvının ve minerallerin yerine konmaması durumunda da organlarımız, hücrelerimiz ve dokularımız sağlıklı bir şekilde çalışamıyor. Bu durum da hayati öneme sahip olan organlarımızı olumsuz etkileyerek, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Vücutta adeta bir şoka neden olan dehidrasyon vakalarının tedavisi ise ancak hastane ortamında gerçekleştirilebiliyor.

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MİNERAL EKSİKLİĞİ DE BAŞ GÖSTERİYOR

Yaz aylarında aşırı terleme ile birlikte vücudumuz sadece su değil, tuz ve mineral de kaybediyor. Bu durum da vücudumuzun elektrolit dengesinin bozulmasına neden oluyor. Özellikle bünyemizin sodyum ve potasyum dengesi şaşıyor. Şiddetli dehidrasyon ile birlikte ayrıca sıcak çarpması gibi ısıya bağlı hastalıklar, böbrek sağlığı sorunları, şok ve komaya girme gibi sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Tüm bunların dışında sıvı kaybına bağlı ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü de yaz boyu peşinizi bırakmıyor.

SIVI VE MİNERAL KAYBI NASIL ÖNLENİR?

Günlük sıvı alma miktarınızı takip ederek, terleme ile oluşan mineral ve su kaybını önlemeniz mümkün. Günlük olarak her 20 kiloya 1 litre olacak şekilde su tüketebilirsiniz. Ancak sıcak havalarda daha fazla suya ihtiyaç duyulacağı için bu miktarı biraz daha çoğaltabilirsiniz. Ancak susamayı beklemeden, su içmeyi alışkanlık haline getirirseniz, sıvı kaybınızı çok daha kolay önleyebilirsiniz. İçtiğiniz sıvı miktarını takip etmekte zorlanıyorsanız da idrarınızın rengini kontrol ederek, durum analizi yapabilirsiniz. Çünkü idrar miktarı ve rengi, vücudun susuzluğunu ele veren belirtilerden biridir. Eğer idrarınızın rengi normalden daha koyu ise bu sizin az su içtiğinizi gösterir.

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MADEN SUYU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Ter yoluyla vücuttan atılan mineralleri yerine koymanın, elektrolit dengeyi sağlamanın ve sıvı kaybını gidermenin en basit yolu ise maden suyu içmektir. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyunun vücudumuza birçok faydası vardır. Gün içerisinde tüketeceğiniz maden suyu, vücudunuzun yorgunluğunu alır, mide ve bağırsak sistemi için faydalıdır. İçerdiği mineraller ayrıca kas ağrılarını hafiflettiği gibi daha parlak bir cilde sahip olmanıza da yardımcı olur.

SODA MI MADEN SUYU MU?

Maden suyu ve soda, genellikle aynı tarz içecek olarak değerlendirilir. Ancak bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü soda içme suyu veya diğer tasfiye edilmiş sulara karbondioksit ilave ederek elde edilir. Yani yapay bir içecektir. Ancak maden suyu yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşur. Yani yeraltı kaynaklarından gelen doğal bir içecektir ve bu özelliği yapısında bolca mineral barındırmasını sağlar. Günlük olarak 1-2 şişe tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri almanıza yardımcı olur. Özellikle yemeklerden sonra veya egzersiz sonrasında içmenizi öneririm. Ancak her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi maden suyu içmenin de bir sınırı var. Çoğu kişi için bir risk teşkil etmese de içeriğinde bulunan minerallerden rahatsızlık duyabilecek kişiler de olabiliyor. Bu nedenle abartıya kaçmadan kontrollü bir şekilde maden suyu tüketmek en sağlıklısı olacaktır.

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ŞİFA DEPOSU KOMPOSTOLAR

Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen kompostolar da yaz aylarında susuzluğunuzu gidermekte size yardımcı olan seçeneklerin başında geliyor. Taze meyveler ile yapıldığı için tam bir vitamin deposu da olan komposto, sıvı kaybınıza iyi gelirken bir yandan da bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı oluyor. Kırmızı erik, elma, kayısı, vişne ve ayva kompostosunu sıcak yaz günlerinde serinlemek için de içebilirsiniz. Üstelik hem lezzetliler hem de sağlıklı…

BUNLARA DİKKAT!

Kavurucu sıcaklarda sıvı kaybının önüne geçebilmek için bunlara dikkat!

-Susama hissiniz olmasa da gün içinde düzenli su içmeye devam edin.

-Susuzluğunuzu gazlı içecekler, çay ve kahve ile gidermeye çalışmayın. Çünkü suyun yerini hiçbir şey tutmaz.

-Gün içerisinde suyun yanı sıra maden suyu, ayran, süt ve bitki çayı tüketin.

-Beslenme listenize vitamin ve mineraller bakımından zengin gıdaları mutlaka ekleyin. Gün içerisinde sulu meyveleri yemeyi tercih edin.

-Sıcak havalarda özellikle yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durun ve zeytinyağlı yemekleri tercih edin.