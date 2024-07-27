Sıcakla gelen besin zehirlenmesi

Haberin Devamı

Yaz aylarında bazı hastalıklarda artış gözlenmesi oldukça normal. Ancak ülkemizi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, özellikle besin zehirlenmesi vakalarının görülme sıklığını bir hayli artırmış görünüyor. Çünkü bugünlerde birçok kişi, ishal, kusma, halsizlik, karın ağrısı ve yüksek ateş gibi ciddi belirtilerle sağlık merkezlerine başvuruyor. Gıda zehirlenmesi, hafif seyirli ve kısa süreli bir hastalık olması nedeniyle genellikle ciddiye alınmayabiliyor. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar, çocuklar ve bebekler için ölüm riskini beraberinde getiren bir sağlık sorunu olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Haberin Devamı

BESİNLER NASIL ZEHİRLİ HALE GELİYOR?

Gıdaların sıcak ortamda unutulması veya uygun olmayan koşullarda saklanması sonucu oluşan bakteriler ve bunların ürettikleri toksinler, bizleri hasta edebiliyor. Bugünlerde yaşadığımız yüksek sıcaklıkların da besinlerin daha çabuk bozulmasına katkı sağladığı kesin. Ayrıca hijyenik ortamlarda hazırlanmayan, iyi pişmemiş veya temiz olmayan sularla yıkanan sebze ve meyveler de besin zehirlenmesine yol açabiliyor. Bazı besinler, diğerlerine göre çok daha çabuk bozulabiliyor. Özellikle uygun koşullarda saklanmayan et, tavuk, balık, mayonez, süt ve süt ürünleri, yumurta, deniz mahsulleri, sütlü tatlılar ve dondurma gibi besinlerde bakteriyel bozulmaları sıkça görüyoruz.

BELİRTİLER 72 SAAT İÇİNDE GÖZLENİYOR

Besin zehirlenmeleri genellikle kısa süreli ve hafif seyreden bir hastalıktır. İlk belirtiler, gıdanın tüketiminden 30 dakika sonra veya 72 saat içerisinde ortaya çıkabilir. Gıda zehirlenmesi tablosunda en yaygın görülen belirtiler arasında ise bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, karında kramp, mide yanması gibi sindirim sistemini ilgilendiren sorunlar yer alır. Bunların yanı sıra ateş, üşüme, titreme, sıcak basması, halsizlik gibi yakınmalar da gözlenebilir.

Haberin Devamı

RİSKLİ GRUPLAR İÇİN ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Hastalık, bazı kişilerde hafif seyrederken, bazı kişilerde ağır seyredebilir. Özellikle kişinin bağışıklık sisteminin zayıf olması ya da yaşlı, çocuk ve bebek olması, ağır bir klinik tablonun oluşmasına neden olabileceği gibi ölümcül sonuçlar da getirebilmektedir. Bu nedenle özellikle riskli gruplarda bu tarz belirtiler varsa vakit kaybetmeden hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ayrıca şikâyetler, 2 gün geçmesine rağmen devam ediyorsa, sıvı alımında güçlük çekiliyorsa, yüksek ateş varsa, kanlı ishal görülüyorsa, bu durumda da sağlık kuruluşuna başvurarak, gerekli tedavilerin alınması gerekir.

İSHALİ VE KUSMAYI DURDURMAK İÇİN İLAÇ ALMAYIN

Haberin Devamı

Gıda zehirlenmelerinde yapılan en büyük hatalardan biri eczaneye gidip ishali ve kusmayı engelleyici ilaçlar almaktır. Böyle bir durumda ilaç almak son derece yanlıştır. Çünkü kusma ve ishal, vücudun toksinleri uzaklaştırmak için gösterdiği tepkilerdendir. Bu nedenle doktorunuz önerene kadar ilaç kullanmamalısınız. Vücudumuz bakterileri atarken sıvı ve elektrolit de kaybeder. Bunun önüne geçebilmek için de bol miktarda su, ayran ve maden suyu tüketmek gerekir. İshal durumunuz geçene kadar bağırsak hareketliliğini artıran çiğ sebze, erik, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi gıdalardan uzak durmalı, bunların yerine yoğurt, pirinç lapası ve haşlanmış patates gibi besinleri tüketmeye özen göstermelisiniz. Eğer hastalığınız nedeniyle yemek yiyemiyor ve kaybettiğiniz su ile elektroliti yerine koymakta zorlanıyorsanız, o zaman bir sağlık kuruluşuna başvurarak, tıbbı yardımı vakit kaybetmeden almanız gerekir.

Haberin Devamı

BU ÖNLEMLERİ AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!

-Hastalıkların yayılmasını önlemede en etkili yöntemlerin başında el yıkama gelir. Bu nedenle ellerinizi tuvaletten çıktıktan sonra ve yemek öncesi-sonrası muhakkak bol su ve sabunla iyice yıkayın.

-Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durun.

-Temizliği belli olmayan suları içmeyin ve bu sularla yıkanan hiçbir besini tüketmeyin.

-Güvenilen mekânlarda yemek yiyin ve taze hazırlanmış yiyecekleri tercih edin.

-Yaz aylarında çiğ ve marine edilmiş deniz ürünleri tüketmeyin.

-Et ve tavuk gibi ürünleri iyice pişirdikten sonra yemeye özen gösterin.

-Meyve ve sebzeleri temiz su ile yıkadıktan sonra tüketin.

-Derin dondurucudan çıkardığınız besinleri buzluk altındaki bölmede bekleterek, çözülmesini sağlayın. Oda sıcaklığında kesinlikle bekletmeyin.

Haberin Devamı

-Son kullanma tarihi geçmiş ya da geçmemiş olsa bile üzerinde bozulma görülen gıdaları atın.

-Buzdolabınızı düzenli olarak temizleyin.