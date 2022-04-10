Sağlıklı kalbe giden yol besinlerden geçer

Günde yaklaşık 100 bin kez kasılan ve tüm vücuda saatte 300 litreye yakın kan pompalayan kalbimiz, bizler için her gün var gücüyle çalışıyor. Ancak günümüzde görülme sıklığı giderek artan obezite, Tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar da farklı kalp sorunlarının gelişmesine davetiye çıkarıyor. Ama kalp sağlığımızı olumsuz etkileyen en önemli iki düşman ise sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam...
Kalp ve damar hastalıkları önlenebilir rahatsızlar arasında yer almasına karşın, her yıl dünyada milyonlarca insan, kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Kalp Federasyonu’nun yayınladığı rapora göre, 2030 yılında kalp hastalıklarından ölen kişi sayısının 23 milyona çıkacağı öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ise Türkiye’deki ölümlerin yüzde 86’sından kalp ve damar hastalıkları sorumlu. Günümüzde sigara kullanımını artması, stres, düzensiz uyku, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme ve kronik hastalıklar, kalp sorunlarının oluşmasına neden olsa da hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle kalbimizi korumamız mümkün.
KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER
Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle pek çok hastalık riskini düşürebildiğimizi biliyoruz. Kalp ve damar sağlığınızı korumada da size yardımcı olacak ve hastalıklara karşı kalkan görevi görebilecek besinler mevcut. Unutmayın sağlıklı kalbe giden yol, sağlıklı besinlerden geçer. O nedenle bu besinleri mutlaka diyet listenize ekleyin...
* Yulaf, çavdar, tam buğday unu: Bu unların B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Yulaf gevreği, tam buğday ve çavdar ekmeği tüketebilirsiniz. Yulaf ezmesi ise içerdiği çözünebilir lifler sayesinde hem tokluk hissi yaratır hem de bağırsak aktivitesini düzenler. Ayrıca kolesterolünüzün düşmesine de yardımcı olur.
* Posalı gıdalar: Mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi bakliyatlar, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezleri arasındadır. Posalı besinlerin tüketimini artırmak, kolesterol seviyelerinizin düzenlenmesine de yardımcı olur.
* Lahanagiller: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana, kalp sağlığı için çok değerli besinlerdir.
* Soğan, sarımsak: Bu ikili, düzenli tüketildiğinde yararlı etkileri sayesinde damar sertliğine bağlı kalp hastalığına karşı koruyucudur. Bu besinleri çiğ ya da az pişmiş olarak tüketin.
* Yeşil yapraklı sebzeler: Diyetinizde ne kadar çok sebze ve yeşillik varsa kalbiniz de o kadar sağlıklı olur. Roka, kişniş otu, pazı, fesleğen gibi sebzeleri listenize ekleyin.
* Zeytinyağı: Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur, kötü kolesterolü düşürür. Günde 2-3 yemek kaşığını aşmayın.
* Balık ve balık yağı: İçeriğindeki Omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir. Herhangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı ızgara, buğulama şeklinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.
* Ceviz, fındık, badem: Yüksek antioksidan özelliği olan Omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa içerirler. Haftada 2-3 kez 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketilmelidir.
* Kakao: Koyu renk çikolatanın etkisi sadece yüksek tansiyonu önlemekle sınırlı değildir. Kalp krizi, inme ve kalp damar hastalıklarını azalttığına dair kanıtlar da vardır. Ancak kalorisi yüksek olduğundan dikkatli tüketilmelidir.
* Sığırkuyruğu otu: Bu otun en önemli yararı, damarda oluşan sertlikleri önlemesidir. Bu bakımdan kalp sağlığına değerli etkileri vardır.
* Zerdeçal: Araştırmalar, zerdeçalın damar kireçlenmesinin durdurulmasına, atardamarlarda plak oluşumunun azaltılmasına ve kan pıhtısı oluşumunun engellenmesinde yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu özellikleri ile kalp hastalığı, kalp krizi ve inmeyi önlemeye yardımcı olur.
* Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega-3 içeren keten tohumu, bu özellikleri sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. 1 çorba kaşığı taze çekilmiş keten tohumunu, her gün yoğurt ya da çorba gibi besinlerin içine ekleyerek tüketebilirsiniz.
KALP SAĞLIĞINI KORUYAN DİYETLER
Ailenizde kalp krizi geçiren varsa, sigara kullanıyorsanız, stresli bir yaşantı içindeyseniz ve sağlıksız beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu diyetleri yapmanızda fayda var.
* Ornish Diyeti
* Akdeniz Diyeti
* DASH Diyeti
* Vegan Diyeti
* TLC Diyeti
BUNLARDAN UZAK DURUN!
* Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini diyet listenizden çıkarın.
* Şekerden uzak durun.
* Et yemeklerini fırında ya da ızgara şeklinde tüketin.
* Hazır çorbalar, hazır meyve suları, fast food ve gazlı içeceklerden uzak durun.
* Tuz tüketimini azaltın.
EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN
Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın en iyi silahlarından biri de egzersiz yapmaktır. Düzenli fiziksel egzersiz kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkma olasılığını belirgin şekilde düşürüyor. Unutulmaması gereken en önemli unsurlardan biri de erken tanının önemidir. Kalp hastalıklarının büyük bir kısmı sinsice gelişir. Bu nedenle kalbimize yılda bir kez düzenli sağlık taraması yaptırmanız oluşabilecek bir rahatsızlığı erken aşamada yakalamanıza olanak sağlar. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir hayat sürebilmek için kalbinize iyi bakmayı ihmal etmeyin.
Sağlıklı kalbe giden yol besinlerden geçer
Günde yaklaşık 100 bin kez kasılan ve tüm vücuda saatte 300 litreye yakın kan pompalayan kalbimiz, bizler için her gün var gücüyle çalışıyor. Ancak günümüzde görülme sıklığı giderek artan obezite, Tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar da farklı kalp sorunlarının gelişmesine davetiye çıkarıyor. Ama kalp sağlığımızı olumsuz etkileyen en önemli iki düşman ise sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam...
Kalp ve damar hastalıkları önlenebilir rahatsızlar arasında yer almasına karşın, her yıl dünyada milyonlarca insan, kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Kalp Federasyonu’nun yayınladığı rapora göre, 2030 yılında kalp hastalıklarından ölen kişi sayısının 23 milyona çıkacağı öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ise Türkiye’deki ölümlerin yüzde 86’sından kalp ve damar hastalıkları sorumlu. Günümüzde sigara kullanımını artması, stres, düzensiz uyku, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme ve kronik hastalıklar, kalp sorunlarının oluşmasına neden olsa da hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle kalbimizi korumamız mümkün.
KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER
Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle pek çok hastalık riskini düşürebildiğimizi biliyoruz. Kalp ve damar sağlığınızı korumada da size yardımcı olacak ve hastalıklara karşı kalkan görevi görebilecek besinler mevcut. Unutmayın sağlıklı kalbe giden yol, sağlıklı besinlerden geçer. O nedenle bu besinleri mutlaka diyet listenize ekleyin...
* Yulaf, çavdar, tam buğday unu: Bu unların B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Yulaf gevreği, tam buğday ve çavdar ekmeği tüketebilirsiniz. Yulaf ezmesi ise içerdiği çözünebilir lifler sayesinde hem tokluk hissi yaratır hem de bağırsak aktivitesini düzenler. Ayrıca kolesterolünüzün düşmesine de yardımcı olur.
* Posalı gıdalar: Mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi bakliyatlar, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezleri arasındadır. Posalı besinlerin tüketimini artırmak, kolesterol seviyelerinizin düzenlenmesine de yardımcı olur.
* Lahanagiller: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana, kalp sağlığı için çok değerli besinlerdir.
* Soğan, sarımsak: Bu ikili, düzenli tüketildiğinde yararlı etkileri sayesinde damar sertliğine bağlı kalp hastalığına karşı koruyucudur. Bu besinleri çiğ ya da az pişmiş olarak tüketin.
* Yeşil yapraklı sebzeler: Diyetinizde ne kadar çok sebze ve yeşillik varsa kalbiniz de o kadar sağlıklı olur. Roka, kişniş otu, pazı, fesleğen gibi sebzeleri listenize ekleyin.
* Zeytinyağı: Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur, kötü kolesterolü düşürür. Günde 2-3 yemek kaşığını aşmayın.
* Balık ve balık yağı: İçeriğindeki Omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir. Herhangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı ızgara, buğulama şeklinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.
* Ceviz, fındık, badem: Yüksek antioksidan özelliği olan Omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa içerirler. Haftada 2-3 kez 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketilmelidir.
* Kakao: Koyu renk çikolatanın etkisi sadece yüksek tansiyonu önlemekle sınırlı değildir. Kalp krizi, inme ve kalp damar hastalıklarını azalttığına dair kanıtlar da vardır. Ancak kalorisi yüksek olduğundan dikkatli tüketilmelidir.
* Sığırkuyruğu otu: Bu otun en önemli yararı, damarda oluşan sertlikleri önlemesidir. Bu bakımdan kalp sağlığına değerli etkileri vardır.
* Zerdeçal: Araştırmalar, zerdeçalın damar kireçlenmesinin durdurulmasına, atardamarlarda plak oluşumunun azaltılmasına ve kan pıhtısı oluşumunun engellenmesinde yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu özellikleri ile kalp hastalığı, kalp krizi ve inmeyi önlemeye yardımcı olur.
* Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega-3 içeren keten tohumu, bu özellikleri sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. 1 çorba kaşığı taze çekilmiş keten tohumunu, her gün yoğurt ya da çorba gibi besinlerin içine ekleyerek tüketebilirsiniz.
KALP SAĞLIĞINI KORUYAN DİYETLER
Ailenizde kalp krizi geçiren varsa, sigara kullanıyorsanız, stresli bir yaşantı içindeyseniz ve sağlıksız beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu diyetleri yapmanızda fayda var.
* Ornish Diyeti
* Akdeniz Diyeti
* DASH Diyeti
* Vegan Diyeti
* TLC Diyeti
BUNLARDAN UZAK DURUN!
* Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini diyet listenizden çıkarın.
* Şekerden uzak durun.
* Et yemeklerini fırında ya da ızgara şeklinde tüketin.
* Hazır çorbalar, hazır meyve suları, fast food ve gazlı içeceklerden uzak durun.
* Tuz tüketimini azaltın.
EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN
Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın en iyi silahlarından biri de egzersiz yapmaktır. Düzenli fiziksel egzersiz kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkma olasılığını belirgin şekilde düşürüyor. Unutulmaması gereken en önemli unsurlardan biri de erken tanının önemidir. Kalp hastalıklarının büyük bir kısmı sinsice gelişir. Bu nedenle kalbimize yılda bir kez düzenli sağlık taraması yaptırmanız oluşabilecek bir rahatsızlığı erken aşamada yakalamanıza olanak sağlar. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir hayat sürebilmek için kalbinize iyi bakmayı ihmal etmeyin.