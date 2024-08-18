Sağlıklı beslenmenin hastalıklara etkisi

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Sağlıklı beslenme kavramını son yıllarda her yerde duyuyoruz. Ancak gerçekten bu iki kelimenin ne anlama geldiğini ya da hayatımıza nasıl etki ettiğini biliyor muyuz? Bugün bu önemli konuya ayrıntılı bir şekilde değinmek istedim. Çünkü birçok ciddi sağlık sorunun gelişme nedenlerine baktığımız zaman ana faktörlerden birinin sağlıksız beslenme olduğunu görüyoruz. Beslenme kaynaklı hastalıkların önüne geçebilmek içinse sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzımız haline getirmemiz şart. Aksi taktirde kanser, diyabet, obezite, Alzheimer, depresyon, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere daha birçok ciddi rahatsızlık kapınızı çalmak için sıra bekliyor olabilir.

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SAĞLIKLI VE MUTLU BİR YAŞAMA ADIM ATIN

Sağlıklı beslenme alışkanlığını yaşam tarzı haline getirmek, uzun vadede mutlu ve kaliteli bir hayata adım atmak demektir. Çünkü doğru beslenme, vücut ağırlığınızı korumanın dışında enerji seviyenizin yükselmesine, ruh halinizin düzelmesine ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur. Bu nedenle siz de bugün kendinize bir iyilik yapın ve beslenme düzeninizi gözden geçirin. Eğer sağlıklı beslenme anlamında yeterli olmadığını düşünüyorsanız, ilk adımı atın ve hayatınızı değiştirin. Emin olun, yararlı besinlerden oluşan yeme düzeni, beraberinde sizlere birçok avantajı da getirecek. Ancak ben bugün sadece sizlere beslenme ile yakalanma riskinizi azaltabileceğiniz bazı hastalıkları hatırlatacağım. Diğer faydalarını da bir sonraki yazılarımda paylaşmaya devam edeceğim.

KALBİMİZ SAĞLIKLI BESLENMEYİ SEVER

Kalp ve damar hastalıkları maalesef ki artık milyonlarca kişiyi etkileyen küresel boyutta bir sağlık sorunu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl dünyada yaklaşık 18 milyon kişi, hayatını kalp hastalıkları ve inme nedeniyle kaybediyor. Aslında kalp rahatsızlıkları yüzde 80 oranında önlenebilen hastalıklardan biri. Bu sinsi hastalıkla tanışmamak ve hayatımızdan uzak tutmak için elimizdeki en güçlü silahlardan biri de sağlıklı beslenme. Özellikle kalp sağlığınızı koruyan bazı muhteşem besinler bulunduğunu hatırlatmak isterim. Bunları sofralarınızdan eksik etmediğiniz zaman, emin olun çok daha iyi çalışan bir kalbiniz olacak.

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KANSERLE SAVAŞA BESLENMENİZLE BAŞLAYIN

Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden kanser hastalığının artık beslenmeyle de yakından ilişkili olduğunu çok net biliyoruz. Araştırmalar da kanser oluşmasında, beslenme hatalarının yüzde 35’lik bir role sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu nedenle sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek, kansere yakalanma riskinizi sıfırlamasa bile büyük oranda tehdidi azaltabiliyor. Ayrıca kansere karşı bizleri kalkan gibi koruyabilecek yüzlerce doğal besin kaynağı bulunuyor. Bu besinlerin neler olduğunu daha önceki bir yazımda sizlerle paylaşmıştım. Orada bu besinlerin listesini bulabilirsiniz.

DİYABETİ HAYATINIZDAN UZAK TUTABİLİRSİNİZ

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Türk Diyabet Vakfı’nın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda Türkiye'de tip 1 diyabetli sayısının yaklaşık 100 bin, tip 2 diyabetli sayısının ise 9 milyon civarında olduğu belirtildi. Tip 2 diyabetli olup, diyabet olduğunu bilmeyen yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğunu da belirtilen açıklamada hastalıktaki artışın en önemli nedenleri arasında obezite ve beslenme sorunları olduğuna dikkat çekildi. Görüldüğü üzere beslenme alışkanlıklarımız bu tehlikeli hastalığı da hayatımıza davet ediyor. Unutmayın diyabet, alacağınız tedbirlerle önlenebilir bir hastalıktır. Bu tedbirlerin ilk sıralarında da sağlıklı beslenmek yer alır.

HASTALIKLARI TETİKLEYEN SALGIN: OBEZİTE

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezite oranları her geçen gün artıyor. Ömrü kısaltan ve diyabet, kanser ve kalp hastalıkları başta olmak üzere mide, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması, eklem bozuklukları ve uyku sorunları gibi sayısız hastalığa davetiye çıkaran obeziteden korunmak için de sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak oldukça önemli.

YEDİKLERİMİZ PSİKOLOJİMİZ ÜSTÜNDE DE SÖZ SAHİBİ

Yapılan bilimsel araştırmalar, beslenme alışkanlıklarının psikolojik bozukluklarda da önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Yani sağlıksız beslenme, bedenimize zarar vermekle kalmayıp, ruhumuzu da tüketiyor. Bu da şu demek; ne kadar sağlıklı beslenirseniz, beyniniz de bir o kadar iyi çalışıyor ve motivasyonunuz güçleniyor. İhtiyacınız olan vitamin ve mineralleri yeteri kadar aldığınızda ise stres, depresyon ve anksiyete ile daha güçlü savaşıp, etkilerini azaltabiliyorsunuz. Dengeli beslenmek ise gün içerisinde ruh halinizin iyi olmasını sağlıyor ve kilo almanızın önüne geçebiliyor. Ayrıca kaliteli bir uyku uyumanıza da yardımcı oluyor.