Sağlıklı beslenme okul başarısını etkiliyor

Haberin Devamı

O da çocuklarının yeterli ve sağlıklı beslenmesini organize etmek. Çocuklarımızı güvenle okula gönderebiliyoruz ancak orada ne yediklerinden ve nasıl beslendiklerinden emin olamıyoruz. Artık net bir şekilde biliyoruz ki, sağlıksız ve yetersiz beslenme çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Çocuklarda dikkat eksikliği, algılamada zorlanma ve öğrenme güçlüğü gibi ciddi sorunlara da neden oluyor. Bunun yanı sıra gelişim geriliği, obezite, demir eksikliği anemisi ve diş çürükleri de çocukluk çağındaki beslenme alışkanlıklarına bağlı ortaya çıkan önemli sağlık sorunları arasında. Bu nedenle çocukların her öğünün, bilinçli ve titizlikle hazırlanması şart.

Haberin Devamı

EN ÖNEMLİ ÖĞÜN KAHVALTI

Tatil sürecinde uyku ve beslenme düzenleri değişen çocukların en çok zorlandığı konulardan biri de sabahları erken kalkmak olacaktır. Erken uyanmaları önemli. Çünkü okula giden çocukların derslerde konsantrasyonun düşmemesi için mutlaka sabah kahvaltısı yapması gerekiyor. Bilindiği üzere 5-18 yaş arası çocukların protein, vitamin ve mineral gereksinimi yetişkinlerden daha yüksek. Metabolizmaları da çok hızlı çalışıyor. Bu nedenle sabah, öğle ve akşam öğünlerinde vücutlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak besinlerden hazırlanan bir menü tüketmeleri gerekiyor. Bu kapsamda kahvaltıda süt ürünleri, yumurta, peynir gibi protein içeriği yüksek besinlerin yanı sıra tam buğday veya çavdar ekmeği; vitamin ve mineral dengesinin sağlanması için salatalık, domates ve koyu yeşil yapraklı sebzelere yer vermenizi öneririm. Patates kızartması, poğaça, börek gibi yağlı yiyecekler ile kola, gazoz, meyve suyu gibi şeker içeriği yüksek besinleri de sofralarınızdan uzak tutmayı ihmal etmeyin.

HER ÖĞÜNÜ BİLİNÇLİ HAZIRLAYIN!

Sabah kahvaltılarına alternatif olarak tam buğday ekmeği ile yapılmış peynirli tost, köy yumurtası ile yapılmış bir menemen veya peynirli omlet de tercih edebilirsiniz. Bunların yanında ayran, taze sıkılmış meyve suyu, açık çay, tuz içeriği düşük zeytin de verilebilir. Çocuklar, teneffüs aralarında da acıkabiliyor. Bu ara öğünler için muz, incir, kuru kayısı gibi meyveler ve sağlıklı yağ asitlerini içeren kavrulmamış badem, ceviz gibi kuruyemişler hazırlayabilirsiniz. İlkokul öğrencileri, 5-6 adet fındık ve 1 su bardağı ayran, ortaokul ve lise öğrencileri de 1-2 ceviz ve 3-4 adet fındık ara öğün olarak rahatlıkla yiyebilirler. Maalesef ki çocuklar, fast food tarzı yemekleri tüketmeyi çok seviyor. Ancak öğle ve akşam yemeklerinde çocukları fast foodlardan, kızartmalardan ve paketlenmiş gıdalardan uzak tutmamız gerekiyor. Ayrıca yemeklerin yanına salata, ayran, kefir veya yoğurt mutlaka ekleyin ve günlük 2 litreye yakın su tüketmelerini sağlayın.

Haberin Devamı

ÖRNEK ÖĞLE YEMEĞİ MENÜSÜ

-1 kâse çorba

-150-200 gram et, tavuk ya da balık. (Ancak ızgara, fırın, haşlama veya buğulama şeklinde pişirin.) -1 kâse yoğurt veya 2 su bardağı ayran

-Yeşillikli salata (Bol limonlu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı eklenecek)

-1 ince dilim ekşi mayalı veya tam buğday unlu ekmeği

ÖRNEK AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ





-90-100 gram et, tavuk veya balık

-8 yemek kaşığını geçmeyecek şekilde zeytinyağlı sebze yemeği

-1 kâse yoğurt veya ayran

-Bol limonlu ve 1 tatlı kaşığı olacak şekilde zeytinyağı eklenmiş salata

-1 ince dilim ekşi mayalı ya da tam buğday unlu ekmek

ÇOCUKLARDA ZİHİN AÇAN MUHTEŞEM BESİNLER

Yaz tatili sonrası yoğun ders maratonuna alışmakta zorlanan öğrencilerin zihin açan besinler tüketmeleri de oldukça faydalıdır. Çünkü bu besinler, çocuklarınızın hızlı karar verme becerisi ile algı yeteneğinin gelişmesine yardımcı olurken, hafızalarının da güçlenmesini sağlar. Bu besinlerin başında ise tam bir protein kaynağı olan yumurta gelir. İyi protein tüketmek, aynı zamanda beyni güçlendirmek demektir. İçeriğinde yüksek oranda omega 3 yağ asitlerini içeren yağlı balıklar, beyin gelişimi ve hafızayı güçlendirme açısından çok önemli besin kaynağıdır. Doğal yağlı balıklar, ayrıca iyi bir D vitamini deposudur. Kırmızı et ve tavuk, yüksek protein içeriği ile çocukların zekâ gelişiminde ve okul başarısını artırmakta çok etkili olan iki besindir. Badem, fındık, ceviz ve fıstık gibi yağlı tohumlar, beyin gelişiminde ve hafızanın güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Kuru fasulye, mercimek, nohut, iç bakla ve kuru barbunya gibi baklagiller, hem oldukça besleyicidir hem de çocukların beyin gelişimine olumlu katkı sağlarlar. Ispanak, karalahana, pazı, brokoli, roka, dereotu, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler de mutlaka listenizde yer almalıdır.