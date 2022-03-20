Renklere göre beslenme ve detoks tarifleri

Günlük tükettiğimiz gıdalardan aldığımız fito besinler, sağlığımız için oldukça önemlidir. Bu besinler; meyve ve sebzelere rengini, tadını ve kokusunu verirler. Sebze ve meyvelerin dışında tahıllardan, bakliyatlardan, tohumlar ile çeşitli bitkilerden fito besinler alabiliriz. İlaç sanayisinde de kullanılan fito besinler, özellikle kanser, kalp, diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıkları önlemek veya tedavi etmek amacıyla da kullanılırlar. Mesela faydaları saymakla bitmeyen antioksidanların içinde yer alan madde, aslında bir fito besindir.
KANSERDEN KORUYAN RENKLİ BESİNLER
Fito besinler; kırmızı, turuncu, yeşil, sarı, mor ve siyah, bej ve beyaz renkli olmak üzere altı gruba ayrılır. Her grubun iyi geldiği hastalıklar, farklılık gösterir
*Kırmızı renkliler: Elma, barbunya, pancar, kırmızıbiber, kan portakalı, kiraz, kızılcık, pembe greyfurt, üzüm, kırmızı soğan, nar, kırmızı patates, ahududu, domates ve karpuz, bu gruba dahildir. En önemli özellikleri, anti kanserojen olmalarıdır. Eğer aile öykünüzde kanser varsa kırmızı renkli detokslar, sizin için oldukça fayda sağlar. İltihap önleyici, hücre koruyucu özelliklerinin yanı sıra sindirime iyi gelir, bağışıklık sistemini korur, kalp ve hormonal hastalıklarda etkilidirler.
*Turuncu renkliler: Kayısı, turuncu biber, havuç, mango, nektarin, portakal, bal kabağı, mandalina ve zerdeçal bu grubun en önemlileridir. Anti kanserojen etkileri yüksektir ama özellikle bakterilere karşı koyucudurlar. Sivilceleri ve saç dibi iltihabı olanlar, sık idrar yolu enfeksiyonu, vajinal akıntı ile boğaz enfeksiyonu geçirenler de turuncu renkli smoothie’ler faydalı olacaktır. Bağışıklık sistemini inanılmaz güçlendiren bu grup, aynı zamanda çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor, göz, tırnak ve saç sağlığına iyi geliyor.
HAFIZA GÜÇLENDİREN FİTO BESİNLER
*Yeşil renkliler: Elma, enginar, kuşkonmaz, avokado, yeşilbiber, brokoli, kabak, Brüksel lahanası, yeşil renkli besinlerdir. Anti kanser özelliklerinin yanı sıra demansı engellemede etkilidirler. Yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesinde çok faydalıdırlar. Tiroit beziyle veya yumurtalıklarla ilgili sorun yaşayanların ya da beyinden salgılanan hormonlarla ilgili bir bozukluklar durumu olanların bu besin grubundan tüketmesi faydalı olacaktır.
*Sarı renkliler: Bu grup için elma, sarı armut, muz, zencefil, limon, sarı biber, sarı havuç, ananas ve mısırı sayabiliriz. Kanser koruyucu özelliğinin yanında hafızayı güçlendirir, göz ve cilt sağlığına fayda sağlarlar. Ailesinde kalp krizi öyküsü olanların da tüketmesi gereken besinlerdir.
*Mor-Siyah renkliler: Yaban mersini, karadut, incir, karalahana, mor havuç, patlıcan, kara üzüm, zeytin, erik, mor patates ve kuru üzüm çok değerli besinler. Hücre koruyucudurlar ve hafıza fonksiyonlarına çok iyi gelirler. Beyin, karaciğer ve kalp sağlığında da etkili besinlerdir.
*Bej ve beyaz renkliler: Elma, nohut, sarımsak, mantar, fındık, fıstık, tahin ve armut, bu besin grubunun içinde yer alır. Sindirim sistemi için çok değerlidirler. Mikrobiyota desteği, geçirgen bağırsak hastalığı ve hormonal fonksiyonlarda inanılmaz etkilidirler. Antibakteriyel ve hücre koruyucu özellikleri de vardır.
KIRMIZI RENKLİ DETOKS
Malzemeler: 1/3 su bardağı mor lahana, bir kırmızı havuç, yarım kırmızı elma, küçük bir parça zencefil, biraz tarçın, biraz alkali su ve yarım çay bardağı limon.
Yapılışı: Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağında sıkın. Daha sonra posasını da karışımın içine ekleyin. Akşamları sadece bu karışımı içebilirsiniz. Çünkü posası tok tutmaya yardımcı olur.
YEŞİL RENKLİ DETOKS
Ispanak, maydanoz, kereviz veya kereviz sapı, bu detoksun vazgeçilmezidir. Eğer ödem sökücü veya kilo verdirici bir şey yapmak istiyorsanız bu malzemelerin içine yeşil elma ve limon suyu ekleyebilirsiniz. Bağışıklık sistemini destekleyici bir detoks hazırlamak istiyorsanız malzemelerin içine ayrıca zencefil ve biraz karalahana koyabilirsiniz. Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağında sıkın. Daha sonra detoks suyunuz hazır.
COVID-19 GEÇİRENLER İÇİN AKCİĞER DETOKSU
Bu detoks için bir greyfurt, yarım bağ nane, bir kereviz sapı, bir kırmızı elma, biraz kırmızıbiber, bir bardak Hindistan cevizi suyu ve bir tatlı kaşığı bal kullanıyoruz. Akciğerin kendini hızlıca toparlayabilmesi için de karışıma ayrıca kırmızı pancar, bir adet siyah turp, bir parmak kadar zencefil ve içine alkali su ekleyip, katı meyve sıkacağında sıkmanız gerekiyor. Bunu da posasıyla birlikte tüketmeniz faydalı olacaktır.
DETOKS NASIL YAPILIR?
Detoksların süresi bir, üç ve yedi günlük olmak üzere değişir. Ancak bir ay içinde bir kere detoks uygulanabilir. Duruma göre iki veya üç ay geçmesini beklemeniz de gerekebilir. Ayrıca detoks sırasında bol su tüketmeli ve spor yapmayı ihmal etmemelisiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa ve ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktor gözetiminde detoks yapmanız daha sağlıklı olacaktır.
Renklere göre beslenme ve detoks tarifleri
Pandemi ile birlikte ‘sağlıklı beslenmenin ve bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmenin’ ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. “Sağlıklı besinler nelerdir?”, “Günlük tükettiğimiz gıdaları daha sağlıklı hale getirmek için neler yapabiliriz?” soruları ise en çok araştırılan konular arasında. Gelin biz de bugün yaşamımızı sürdürmek için ihtiyaç duymadığımız ancak hastalıklara karşı koruyucu etki gösteren fito besinlerin ne olduğuna ve bu besinlerle hazırlanmış detoks tariflerine bir göz atalım...
Günlük tükettiğimiz gıdalardan aldığımız fito besinler, sağlığımız için oldukça önemlidir. Bu besinler; meyve ve sebzelere rengini, tadını ve kokusunu verirler. Sebze ve meyvelerin dışında tahıllardan, bakliyatlardan, tohumlar ile çeşitli bitkilerden fito besinler alabiliriz. İlaç sanayisinde de kullanılan fito besinler, özellikle kanser, kalp, diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıkları önlemek veya tedavi etmek amacıyla da kullanılırlar. Mesela faydaları saymakla bitmeyen antioksidanların içinde yer alan madde, aslında bir fito besindir.
KANSERDEN KORUYAN RENKLİ BESİNLER
Fito besinler; kırmızı, turuncu, yeşil, sarı, mor ve siyah, bej ve beyaz renkli olmak üzere altı gruba ayrılır. Her grubun iyi geldiği hastalıklar, farklılık gösterir
*Kırmızı renkliler: Elma, barbunya, pancar, kırmızıbiber, kan portakalı, kiraz, kızılcık, pembe greyfurt, üzüm, kırmızı soğan, nar, kırmızı patates, ahududu, domates ve karpuz, bu gruba dahildir. En önemli özellikleri, anti kanserojen olmalarıdır. Eğer aile öykünüzde kanser varsa kırmızı renkli detokslar, sizin için oldukça fayda sağlar. İltihap önleyici, hücre koruyucu özelliklerinin yanı sıra sindirime iyi gelir, bağışıklık sistemini korur, kalp ve hormonal hastalıklarda etkilidirler.
*Turuncu renkliler: Kayısı, turuncu biber, havuç, mango, nektarin, portakal, bal kabağı, mandalina ve zerdeçal bu grubun en önemlileridir. Anti kanserojen etkileri yüksektir ama özellikle bakterilere karşı koyucudurlar. Sivilceleri ve saç dibi iltihabı olanlar, sık idrar yolu enfeksiyonu, vajinal akıntı ile boğaz enfeksiyonu geçirenler de turuncu renkli smoothie’ler faydalı olacaktır. Bağışıklık sistemini inanılmaz güçlendiren bu grup, aynı zamanda çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor, göz, tırnak ve saç sağlığına iyi geliyor.
HAFIZA GÜÇLENDİREN FİTO BESİNLER
*Yeşil renkliler: Elma, enginar, kuşkonmaz, avokado, yeşilbiber, brokoli, kabak, Brüksel lahanası, yeşil renkli besinlerdir. Anti kanser özelliklerinin yanı sıra demansı engellemede etkilidirler. Yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesinde çok faydalıdırlar. Tiroit beziyle veya yumurtalıklarla ilgili sorun yaşayanların ya da beyinden salgılanan hormonlarla ilgili bir bozukluklar durumu olanların bu besin grubundan tüketmesi faydalı olacaktır.
*Sarı renkliler: Bu grup için elma, sarı armut, muz, zencefil, limon, sarı biber, sarı havuç, ananas ve mısırı sayabiliriz. Kanser koruyucu özelliğinin yanında hafızayı güçlendirir, göz ve cilt sağlığına fayda sağlarlar. Ailesinde kalp krizi öyküsü olanların da tüketmesi gereken besinlerdir.
*Mor-Siyah renkliler: Yaban mersini, karadut, incir, karalahana, mor havuç, patlıcan, kara üzüm, zeytin, erik, mor patates ve kuru üzüm çok değerli besinler. Hücre koruyucudurlar ve hafıza fonksiyonlarına çok iyi gelirler. Beyin, karaciğer ve kalp sağlığında da etkili besinlerdir.
*Bej ve beyaz renkliler: Elma, nohut, sarımsak, mantar, fındık, fıstık, tahin ve armut, bu besin grubunun içinde yer alır. Sindirim sistemi için çok değerlidirler. Mikrobiyota desteği, geçirgen bağırsak hastalığı ve hormonal fonksiyonlarda inanılmaz etkilidirler. Antibakteriyel ve hücre koruyucu özellikleri de vardır.
KIRMIZI RENKLİ DETOKS
Malzemeler: 1/3 su bardağı mor lahana, bir kırmızı havuç, yarım kırmızı elma, küçük bir parça zencefil, biraz tarçın, biraz alkali su ve yarım çay bardağı limon.
Yapılışı: Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağında sıkın. Daha sonra posasını da karışımın içine ekleyin. Akşamları sadece bu karışımı içebilirsiniz. Çünkü posası tok tutmaya yardımcı olur.
YEŞİL RENKLİ DETOKS
Ispanak, maydanoz, kereviz veya kereviz sapı, bu detoksun vazgeçilmezidir. Eğer ödem sökücü veya kilo verdirici bir şey yapmak istiyorsanız bu malzemelerin içine yeşil elma ve limon suyu ekleyebilirsiniz. Bağışıklık sistemini destekleyici bir detoks hazırlamak istiyorsanız malzemelerin içine ayrıca zencefil ve biraz karalahana koyabilirsiniz. Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağında sıkın. Daha sonra detoks suyunuz hazır.
COVID-19 GEÇİRENLER İÇİN AKCİĞER DETOKSU
Bu detoks için bir greyfurt, yarım bağ nane, bir kereviz sapı, bir kırmızı elma, biraz kırmızıbiber, bir bardak Hindistan cevizi suyu ve bir tatlı kaşığı bal kullanıyoruz. Akciğerin kendini hızlıca toparlayabilmesi için de karışıma ayrıca kırmızı pancar, bir adet siyah turp, bir parmak kadar zencefil ve içine alkali su ekleyip, katı meyve sıkacağında sıkmanız gerekiyor. Bunu da posasıyla birlikte tüketmeniz faydalı olacaktır.
DETOKS NASIL YAPILIR?
Detoksların süresi bir, üç ve yedi günlük olmak üzere değişir. Ancak bir ay içinde bir kere detoks uygulanabilir. Duruma göre iki veya üç ay geçmesini beklemeniz de gerekebilir. Ayrıca detoks sırasında bol su tüketmeli ve spor yapmayı ihmal etmemelisiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa ve ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktor gözetiminde detoks yapmanız daha sağlıklı olacaktır.