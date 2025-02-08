Karlı havalardaki gizli tehlike

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Ancak kış mevsimi, bembeyaz örtüsüyle bizleri büyülerken, beraberinde de bazı gizli tehlikeleri getirir. Soğuk hava ve kış güneşinin masum gibi görünen yüzü, vücudumuz için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Özellikle kar yanığı, çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen ve cildinizde kalıcı hasarlara yol açabilen sinsi bir durumdur. Kış sporlarının oldukça popüler olması nedeniyle özellikle bu dönemlerde kar yanığı vakalarıyla da sık karşılaşılır. Bu nedenle kayak yaptığınız günün sonunda yüzünüzün yandığını, hatta güneşe bağlı lekelenmeler oluştuğunu görürseniz şaşırmayın. Çünkü karın yansıttığı güneş ışınları cildinize tahmin ettiğinizden çok daha fazla zarar verebiliyor. Ayrıca bu tehlike sadece dağlarda değil, şehir merkezlerinde de karşımıza çıkabilir. Özellikle yoğun kar alan bölgelerde yaşayan kişilerin bu konuda çok dikkatli olması gerekir. Çünkü karlı havalarda yapılan kısa yürüyüşlerde bile önlem alınmadığı zaman, kar yanığı ile karşılaşılabilir.

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CİLT YAŞLANMASINI TETİKLİYOR, LEKELERE NEDEN OLUYOR

Güneş yanıkları konusu çoğunlukla yaz aylarında gündemimize girer. Ancak karlı havalarla gelen sinsi yanık da tıpkı, yaz güneşi gibi cilt yaşlanmasını tetikliyor, lekelere neden oluyor ve hatta cilt kanserine yakalanma riskini artırıyor. Çünkü kar yanığı da güneşin UV ışınlarının kar yüzeyinden yansıyarak, cilde zarar vermesi sonucu oluşan bir tür güneş yanığıdır. Buradaki asıl tehlike ise karın güneş ışınlarını yüzde 80 oranında yansıtmasıdır. Bu durum, cildin kısa sürede daha fazla zarar görmesine neden olur. Kar yanığı, cildi hızlı bir şekilde tahrip ederek, ciltte kızarıklık, yanma ve hatta kabarcıklar gibi ciddi hasarlara yol açabilir. Özellikle yüz, göz çevresi, boyun ve dudak gibi cilt yapısı ince bölgelerde, güneş ışınları geri dönüşümsüz hasarlara neden olabilir. Kar yanığı ayrıca cilt altındaki dokuları tahrip ederek, erken yaşlanmaya yol açtığı gibi leke oluşumunu da tetikleyebiliyor.

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AÇIK TENLİLER DAHA ÇOK YANIYOR

Güneş yanıklarına karşı açık tenliler ve hassas cilde sahip olanlar, her zaman çok daha dikkatli olmak zorundadır. Cilt yapıları gereği güneş ışınlarına karşı daha savunmasız olan bu kişilerde güneş yanığıyla birlikte leke sorunu da ortaya çıkar. Buğday ve koyu tenli kişiler ise koruyucu pigment tabakalarının kalınlığı nedeniyle daha şanslılardır. Ancak bu avantajları ciltlerinde leke ile karşılaşmayacakları anlamına gelmez. Dolayısıyla cilt tipiniz, yaşınız ve cinsiyetiniz ne olursa olsun kar yanığına karşı cildinizi korumanız şart. Özellikle göz çevresi, boyun ve dudak gibi cilt yapısı ince ve hassas bölgeleri ihmal etmemeniz önemli.

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GÜNEŞ KORUYUCU KREMİ YANINIZDAN AYIRMAYIN!

Kar tatilinin ve kayak yapmanın heyecanıyla kendimizi hemen pistlere atarız. Ancak tatilinizin zehir olmaması için kar yanığına karşı önlemlerinizi almanız şart. Burada da devreye tabi ki güneş koruyucu kremler giriyor. Nasıl ki, yaz tatillerinde güneş koruyucuları yanımızdan ayırmıyoruz, kar tatilinde de durum aynı. Karlı alanlarda güneşin zararlı ışınlarına karşı bizi koruyacak en az 30 SPF güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Kreminizi dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürün ve iki saatte bir yenilemeyi unutmayın. Dudaklarınızı da benzer şekilde güneşten koruma faktörü içeren nemlendiricilerle koruyun. Çünkü dudak bölgesi, çok daha hassastır ve kar yanığından daha çabuk etkilenir.

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KAR KÖRLÜĞÜNE DİKKAT!

Kar tatillerinde karşılaşacağınız diğer bir tehlike ise kar körlüğüdür. Karlı ve buzlu zeminlerden yansıyan ışınlara uzun süre korunmasız olarak maruz kalmak, kar körlüğüne de davetiye çıkarır. Fotokeratit olarak da bilinen kar körlüğü, gözlerde aşırı hassasiyet, yanma, batma, sulanma, kamaşma ve ışığa duyarlılık gibi belirtiler ile göz kapaklarında ciddi bir ödem oluşmasıyla kendini gösterir. Kar tatilinizi kabûsa çevirebilecek önemli bir sağlık sorunu olan kar körlüğünün önlenmesi için güneş gözlüğü ya da göz koruyucu ekipmanların kullanılması oldukça önemlidir. Kornea tabakasında oluşan güneş yanığı olarak da bilinen kar körlüğü, karla kaplı alanlarda uzun süre yürüyen, araç kullanan ya da kış sporlarıyla ilgilenen kişilerde sık görülür. Kar körlüğüne karşı alınacak en etkin önlem ise koruyucu özelliği olan ultraviyole gözlük kullanmaktır. Özellikle kayak ya da yürüyüş yaparken ışık yansımasına çıplak gözle bakılmamalı, gözlük olmadığı zamanlarda ise mümkün olduğunca etrafta bulunan koyu renklere odaklanılmalıdır. Kar körlüğünün etkisi birkaç gün sürer ancak tedavi edilmediği takdirde gözde yarattığı ağrılar, oldukça rahatsız edicidir. Ayrıca nadiren de olsa aşırı maruziyet sebebiyle görme noktasında kalıcı hasarlar oluşturduğu da bilinmektedir. Bu nedenle kar tatili valizinize mutlaka ultraviyole özelliği olan bir gözlük koymayı unutmayın.