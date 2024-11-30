Karda düşme riskine karşı önleminizi alın

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Yani bu sene bol bol kar, soğuk hava ve buzlanma göreceğiz. Bu nedenle araç kullananların yanı sıra yayaların da yollarda yürürken çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü buzlu zeminde ani ve korunmasız bir düşme ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu tarz düşmeler, yere çarpan uzuvlarınızda ezilmelerden kırıklara kadar ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Hatta düşmenin şiddetine ve yere çarpan bölgenize göre iç kanamalar bile oluşarak, ölümcül yaralanmalar meydana gelebiliyor. Bu nedenle ani düşmelerden zarar görmemek için hangi önlemleri alacağınızı bilmeniz oldukça önemli. İşte düşmeden yürüyebilmenin basit ama etkili kuralları...

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TOPUKLU VE KÖSELE AYAKKABILARINIZI KALDIRIN

Karlı havalarda düşmemek için öncelikle ayakkabı seçiminize dikkat etmek zorundasınız. Çünkü ayağınızın zemine oturmasını sağlayan ve tabanında çıkıntılar olan bir ayakkabı giymediyseniz, düşmeden yürümeniz pek de mümkün değil. Bu nedenle yüksek topuklu veya kösele ayakkabılarınızı kaldırın ve kauçuk tabanlı ya da altı tırtıklı, tutucu özelliğe sahip ayakkabılarınızı giyin. Ayak bileğinizi korumak içinse özellikle bileğinizi kavrayan botlar tercih etmeniz en güvenli yöntem olacaktır. Eller cepte yürümek, her ne kadar çok rahat bir tarz olsa da bu durum, karlı havalarda ve özellikle buzlu zeminlerde ciddi yaralanmanıza neden olan faktörlerden biridir. Çünkü kaydığınız anda el desteğiyle kendinizi koruma refleksi gösteremezsiniz ve kafa travması geçirme riskinizi artırırsınız. Ayrıca aynı nedenden ötürü yürürken elinizde çanta veya poşet taşımamaya da özen gösterin. Çünkü karlı havalarda düşmenin verdiği hasarı azaltabilmeniz için ellerinize ihtiyacınız var.

PENGUEN TARZI YÜRÜMEYE ALIŞIN

Karlı ve buzlu zeminlerde normal yürümeye çalışırsanız, büyük olasılıkla kendinizi yerde bulabilirsiniz. Bu nedenle penguen yürüyüşü dediğimiz stilde yani minik adımlarla ve sağa-sola denge kurarak, yürümeniz en güvenli yöntemdir. Ayrıca ayaklarınızın yere sağlam bastığından emin olun ve yavaş yavaş yolunuza devam edin. Özellikle merdivenlerden ve yokuşlardan inerken, korkuluklara tutunmayı ihmal etmeyin. Bu tarz alanlarda gövdeniz hafif öne eğik, dizleriniz hafif bükülü ve küçük adımlar atarak, yavaş yavaş yürümeye çalışın. Kar yağdığında mermer ve granit zeminler, çok daha kaygan bir hale gelir. Bu nedenle apartman zeminlerinin, üst geçitlerin ve merdivenlerin düşme riski yüksek yerler olduğu unutulmamalıdır. İş yeri, okul, alışveriş merkezi gibi yerler ile apartmanlarınızın önüne geldiğinizde de dikkatli olmalısınız. Çünkü girişteki zemin, kar veya buz nedeniyle kayganlaşmış olabilir.

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CEP TELEFONUNUZLA İLGİLENMEYİN

Günümüzde birçok kişi elinde cep telefonuyla yürüyor. Normal hava koşullarında bile dikkatinizi dağıtarak, düşmenize ya da bir yere çarpmanıza neden olan cep telefonları buzlu havalarda emin olun size çok daha zarar verir bir hale gelir. Bu nedenle dikkatiniz telefonlarınızda değil, yollarda olsun. Ayrıca karlı havalarda kestirme yollardan, ara sokaklardan ve özellikle de yokuş olan yerden yürümekten kaçının. Bu alanlar, az kullanıldığı için genellikle kar ve buz temizlenmesi pek yapılmıyor. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir kural ise çatı ve tentelerin altından geçmemek. Çünkü burada biriken ve eriyen karlar ya da soğuk nedeniyle oluşan buz sarkıkları aşağıya düşerek, yaralanmalara neden olabilir.

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YOLLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: SİYAH BUZ

Yollar ve kaldırımlar, kardan temizlenmiş olsa da üzerlerinde oluşan ince bir buz tabakası olabileceğini asla unutmayın. Siyah buzlanma olarak da tabir edilen bu durum, düşme ve kayma vakalarının birçoğundan sorumludur. Bu nedenle özellikle ana yollarda karşıdan karşıya geçerken zemini kontrol ederek, kısa ve yavaş adımlarla yürümeye özen gösterin. Ayrıca dışarıya çıktığınızda hacimli, yumuşak ve kalın kıyafetler, düşme esnasında sizi daha çok koruyacaktır. Bu nedenle dar kıyafetler giymekten kaçının. Özellikle kemik erimesi sorunu yaşayan kişilerin de kıyafetlerinin içlerine kalça koruyucu giymeleri dışarıda daha güvende olmalarına yardımcı olacaktır.

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PEKİ, KAYIP DÜŞTÜYSENİZ NE YAPMALISINIZ?

Karlı ve buzlanmanın yoğun olduğu zamanlarda her zaman düşme ile karşılaşma ihtimalimiz var. Bir anlık dikkatsizlik bile kendinizi yerde bulmanıza neden olabilir. Böyle bir durum yaşadığınız anda öncelikle hemen ayağa kalkmaya çalışmayın. Bir süre bekleyin ve herhangi bir ağrınız ya da yaralanmanız olup olmadığını kontrol edin. Kayma sonucu düşmelerde en sık el ve ayak bileği kırıkları meydana gelir. Bunun yanı sıra yere çarpma sonucu kalça kırıkları, omuz çevresi kırık ve çıkıkları ile omurga kırıkları sık görülür. Bu nedenle düşme sonrası durum analizi yapın ve kemik ya da eklemlerinizde ağrı, şekil bozukluğu, renk değişikliği ve şiddetli ağrı gibi semptomlar varsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal etmeyin.