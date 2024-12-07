İçinizi ısıtan şifalı kış çayları

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Bu nedenle ben de bugün sizlerle hem üşümenizi engelleyecek hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olacak bitki çaylarının bazılarından bahsetmek istedim. Çünkü hastalıklardan korunmak için tükettiğimiz kış çayları da içerdikleri bitkiler, meyveler ve baharatlara göre farklı etkiler gösterebiliyor. Peki, hastalıklara karşı daha güçlü olabilmek adına hangi bitki çaylarını tüketmeliyiz? İçinizi ısıtan kış çaylarının faydaları nelerdir? Üst solunum yolu hastalıklarının en can sıkıcı belirtisi olan öksürüğe karşı hangi bitki çayını kullanmalıyız? Hazırsanız, evlerinizde ya da iş yerlerinizde de kolaylıkla yapabileceğiniz bitki çayları tariflerimize geçelim.

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KIŞ ÇAYLARININ FAYDALARI NELERDİR?

Bu günlerde her yerde karşılaştığımız kış çayları, genellikle ıhlamur, ekinezya, zencefil, kuşburnu, nane, rezene, elma, limon ve zerdeçal gibi besinlerden oluşur. Etkilerini artırmak ve özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek adına bu çayların içerisine tarçın, karanfil, bal ve Hindistan cevizi gibi antioksidan gıdalar da katılır. Böylelikle hem daha lezzetli hem de daha şifalı hale gelirler. Ancak bu çayları günlük en fazla iki ya da üç bardak içmenizi öneriyorum. Çünkü çok fazla tüketmek karaciğerinizi ve böbreğinizi yorabilir. Bunun yanı sıra bazı bitkiler, ilaçlarla etkileşime de girebiliyor. Bu nedenle bir uzman danışmanlığında bitki çaylarınızı içmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Bitki çaylarının en belirgin faydaları ise şunlardır:

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak, vücudu hastalıklara karşı korurlar.

-Nezle ve grip semptomlarının azalmasına yardımcı olurlar.

-Vücuda enerji vererek, daha zinde olmanızı sağlarlar.

-İçerdikleri antioksidanlar sayesinde vücuttaki enfeksiyonu azaltırlar.

-Stresin azalmasını sağlarlar.

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BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÇAYLAR

Melek otu çayı: Melek otu, virüslere karşı korunmada bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve boğaz enfeksiyonlarının engellenmesinde çok etkili bir bitkidir. Bu otu, 10 dakika demleme usulü şeklinde çay yaparak, günde 2 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Ekinezya çayı: Ekinezya bitki çayı, özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarından korunmada ve tedavisine yardımcı olmasında etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olduğu için de önemli bir doğal destektir. Ekinezya ile birlikte kuşburnu da kullanırsanız çok daha etkili bir çay elde etmiş olursunuz. Bunun için bir bardak sıcak su içerisine yarım kaşık ekinezya ve kuşburnu ekleyin. 10 dakika demleyin. Günde 2 bardak tüketebilirsiniz.

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Kekik çayı: Yapılan bilimsel çalışmalar, antioksidan bakımından zengin olan kekik bitkisinin mikrop öldürücü etkisi olduğunu gösteriyor. Öksürük ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı da oldukça etkili bir bitki. 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin ve 10 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzün. Bu çayı günde 2 defa içebilirsiniz.

Hibiskus çayı: Hibiskus kış çayı vücut direncini arttırmaya yardımcı olur. Antioksidan ve C vitamini bakımından zengin olan bir bitkidir. Anti-bakteriyel özelliğiyle de üst solunum yolu hastalıklarına meydan okur. Kaynamış suyun içine çayınızı ekleyin ve 5 dakika daha kaynamasına izin verin. Daha sonra ocaktan alın ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Çayı tatlandırmak içinse bal kullanabilirsiniz. (İyi kalitede bir bal kullanın)

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ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN ÇAYLAR





Ballı ve karabiberli çay: Şifa deposu bal ve karabiber, bir araya geldiği zaman öksürüğünüzü yatıştıran bir antibiyotiğe dönüşür. 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiberi ve 2 yemek kaşığı balı (İyi kalitede bir bal kullanın) bir fincan içinde karıştırın. Daha sonra bir bardak çok sıcak olmayan suyun içine karışımı ekleyin. 10 dakika demlenmesini bekleyin ve çayı süzdükten sonra tüketin.

Zencefilli ve tarçınlı çay: Bağışıklık sisteminin güçlenmesine de destek olan baharatlardan biri olan zencefil, aynı zamanda öksürüğü kesmekte de kullandığımız bitkilerin başında gelir. Bu karışımı özellikle hasta olacağınızı anladığınız zaman tüketmeye başlarsanız, çok daha fayda sağlayabilirsiniz.

Malzemeler:

-3 halka taze zencefil

-8 adet çubuk tarçın

-8 adet karanfil

-1 adet limon

-1,5 litre su

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-1 kaşık bal (İyi kalitede bir bal kullanın)

Yapılışı: Bal hariç diğer malzemeleri suyun içine atarak kaynatın. Daha sonra çayınızı demlenmesi için 10 dakika bekletin. Çayınız biraz ılıdıktan sonra içine balı ekleyin. Çayınız hazır, tüketebilirsiniz.