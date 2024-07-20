Havuz, deniz ve mantar enfeksiyonu

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Serinlemek amacıyla girdiğiniz havuzlarda gün boyu çok güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz. Ancak bu eğlenceli anların neden olduğu bazı hastalıklar, keyfinizi kaçırabiliyor. Özellikle bugünlerde kadınların kâbusu olan vajinal mantar enfeksiyonunun görülme sıklığı arttı. Bunun da en önemli nedeni elbette ki hijyenik olmayan ve fazla klorlu suya sahip olan havuzlar. Çünkü klor, kadınların vajen florasını bozan bir dezenfektan. Havuza her girdiğinizde klor nedeniyle genital bölgenizin doğal yapısı zarar görüyor ve florayı koruyan yararlı bakteriler ölüyor. Bunun sonucunda da mantar gibi diğer organizmaların vajinal bölgede üremesi kolaylaşıyor. Yani kirli havuzların yanı sıra aşırı klorlu havuz suyu da kadınların vajinal mantar enfeksiyonuna yakalanmasına neden olabilir.

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ISLAK MAYOYLA GEZMEK DE MANTAR YAPIYOR

Sıcak, nemli, ıslak, terli ve kapalı vücut bölgeleri, mantar hastalığının en sevdiği alanlardır. Bu nedenle mantar enfeksiyonları yaz aylarında daha çok ortaya çıkar. Özellikle deniz ve havuz sonrası ıslak mayoyla dolaşmak, vajinal mantar enfeksiyonu oluşmasındaki en önemli nedenlerden biridir. Islak mayo ile dolaştığınız her an, kasık ve genital bölge mantarlarına uygun ortam oluşturmuş oluyorsunuz. Bu nedenle yanınıza mutlaka yedek bir mayo almayı ihmal etmeyin.

YANMA, KAŞINTI VE AKINTI VARSA DİKKAT!

Yaz aylarında genital bölgenizde yanma, kaşıntı, batma ve akıntı belirtilerini gözlemliyorsanız, o zaman geçmiş olsun! Çünkü mantar enfeksiyonu sizi yakalamış demektir. Kadınların yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkta özellikle kaşıntı oldukça şiddetlidir. Öyle ki hastaların çoğu kaşıntı nedeniyle doktora başvurur. Hastalarda genellikle beyaz renkli ve kokusuz bir akıntı da görülür. Bu belirtilere ek olarak bazen idrar yaparken yanma hissi ya da cinsel ilişki esnasında ağrı gibi semptomlar da gelişebilir.

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TEDAVİ İÇİN GEÇ KALMAYIN!

Kadınlarda oldukça sık rastlanan hastalıklar arasında yer alan vajinal mantar enfeksiyonları, doktorunuzun vereceği vajinal fitiller, kremler ya da gerektiği durumda ağızdan alınan ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. İlaçları aldıktan kısa bir süre sonra hastalarda akıntı ve kaşıntı şikâyetleri azalır. Ancak bu tip enfeksiyonlarda tedaviye geç başlamak, hastalığın kasık boşluklarına kadar yayılmasına ve daha ciddi enfeksiyonların oluşmasına yol açar. Bu nedenle kesinlikle tedavi ihmal edilmemelidir.

NASIL ÖNLEM ALACAĞIZ?

Kadınların havuz keyfi yaparken bu can sıkıcı hastalık ile karşılaşmamaları için alması gereken bazı önlemler var. Bunların en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

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-Gireceğiniz havuzun klor seviyesinin uygun ve temiz olduğundan emin olun.

-Havuza girmeden önce ve sonrasında mutlaka duş alın.

-Havuzda geçireceğiniz süre 30-40 dakikadan daha uzun olmasın.

-Havuzdan çıkar çıkmaz mayonuzu değiştirin ve ıslak mayoyla dolaşmayın.

-Havuz yerine denizi tercih edin.

-Genital bölgenin ıslak ve nemli kalmasını önlemek için pamuklu ve rahat iç çamaşırlar giyin

-Kaşıntı, yanma ve batma gibi enfeksiyon belirtileri hissettiğinizde zaman kaybetmeden bir doktora başvurun.

İKİNCİ TEHLİKE: İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Havuzlar, kadınlarda sadece vajinal mantarlara neden olmakla kalmıyor bir de idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskini artırıyor. Kadınlarda sık görülen ve bir idrar yolu enfeksiyonu olan sistit, kişilerin yaşam kalitesini gerçekten düşüren rahatsızlıkların başında geliyor. Yaz aylarında hijyenik olmayan havuzlara girilmesi, bu enfeksiyonu da tetikliyor. En sık karşılaşılan belirtileri arasında ise idrar yaparken yanma, ağrı ve sızı yer alıyor. Bunların yanında kasık bölgesinde sürekli ağrı, idrar yapmanıza rağmen hala idrar varmış gibi hissetme, kötü kokulu bir idrarın olması, cinsel ilişki sırasında ağrı hissetme, idrarı yaparken kan gelmesi ve geçmeyen sırt ağrıları, bu hastalığın habercilerinden. Bu belirtilerden birkaçı sizde de mevcutsa hekime başvurmayı kesinlikle geciktirmeyin. Çünkü hastalık, erken tanıyla çok daha kolay tedavi edilebiliyor.