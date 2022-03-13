Hastalıklarla savaşan mucize baharatlar

Baharatlar... Doğanın mucizesi... Yemeklere lezzet katmalarının yanı sıra doğru şekilde tüketildikleri zaman hem şifa hem de lezzet kaynağı...Bağışıklık sistemini güçlendirmeden kilo kontrolüne, kanserden metabolik hastalıklara kadar birçok rahatsızlığa karşı savaşan baharatların inanılmaz faydalarını gelin birlikte keşfedelim.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BAHARATLAR
* Susam: Zengin antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzda serbest radikallerin etkilerini azaltarak, kronik hastalıklar ve kanser gibi ciddi rahatsızlıklarla savaşmaya yardımcı olur. Bakır içeriği sayesinde eklem iltihaplarına iyi gelir. Kalsiyum içeriği sayesinde menopoz döneminde kemik erimesiyle karşılan kadınların tüketmesi gereken baharatlar arasında yer alır. Kolesterol düşürücü özelliği de olan susamı, yemekler piştikten sonra üstüne serperek kullanmanız daha faydalı olacaktır.
* Zerdeçal: COVID-19 enfeksiyonuna karşı faydalı olabilecek baharatlar arasında yer alan zerdeçal, inanılmaz bir antioksidandır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Ağrı kesici özelliği vardır ve romatizmal ağrılarda etkilidir. Egzama ve sedef hastalıkları ile Alzheimer ve demansa iyi gelir. Zerdeçalın etkinliğini artırabilmek bilmek için karabiberle birlikte tüketilmesi önemlidir. Yatmadan önce bir çay kaşığı zerdeçal ve karabiberi yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz. Yemeklerinizin pişmesine 10 dakika kala üzerinde serperek kullanmanız daha yararlı olacaktır.
* Zencefil: Hazımsızlık, bulantı ve taşıt tutmalarına çok iyi gelen bir baharattır. Metabolizmayı hızlandırır, toksin atmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirmede faydalıdır. Mantar hastalıklarına iyi gelir. Ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle adet ağrılarında kullanılabilir. Üç saat arayla bir tatlı kaşığı zencefil tükettiğinizde ağrılarınızın azaldığını hissedebilirsiniz. Yumurtalık ve kalın bağırsak kanserini önlemede etkilidir. Ancak kan sulandırıcı etkisi olduğu için düzenli ilaç kullananların ve hamilelerin dikkatli tüketmesi gerekir. Çay olarak tüketebilir, tozunu da yoğurda karıştırarak yiyebilirsiniz. Günde iki tatlı kaşığına kadar kullanabilirsiniz.
* Safran: Çok güçlü bir antioksidandır. Tümör hücrelerini küçültücü etkisi vardır. Ülserin tedavi edilmesinde de fayda sağlar. Uyku kalitesini ve motivasyonu artıran safranı, çay olarak tüketebilirsiniz.
STRESİ AZALTAN BAHARATLAR
* Muskat: Sakinleştirici özelliğe sahip olan muskat, stresin giderilmesine ve uyku kalitesinin artmasına yardımcı olur. Sindirim sorunlarında çok etkilidir. Bağırsak hareketleri fazla olan ve yemek sonrası şişkinlik yaşayanlar, rahatla tüketebilir. Her türlü metal toksinin vücuttan atılmasına yardımcı olan iyi bir antioksidandır. Muskatı rendeleyip, yemeklere kullanabilir ya da sabah çayın içine atıp içebilirsiniz.
* Haşhaş: Sakinleştirici özelliğiyle gününüzü güzelleştiren haşhaş, insülin kontrolünde öne çıkan bir baharattır. Düzenli olarak günde bir çorba kaşığı haşhaş tüketmek böbrek taşı oluşumu azaltır. Kalp ve damar hastalıklarını engellemede etkilidir. İçeriğinde ayrıca oldukça fazla demir vardır. C vitamini ile tüketildiğinde yararlığı artar. Isıl işleme maruz kalmadan kullanılması faydalı olacaktır.
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI BAHARATLAR
* Biberiye: İçeriğinde magnezyum, kalsiyum ve demir gibi minerallerinin yanı sıra B3, B6, B9 ile A ve C vitaminlerini barındırır. Düzenli tükettiğinde kabızlığı engeller, metabolizmayı hızlandırdığı için de zayıflamaya katkı sağlar. Alzheimer’ın, demansın ve unutkanlığın birebir baharatıdır. Saç sağlığına da iyi gelir. Mide ülserlerinin rahatlatılmasında ve karaciğer sirozunda etkilidir. Isıya maruz bırakmadan yemeklerinizde kullanabilir, demleme usulüyle çay olarak içebilirsiniz.
* Karabiber: Doğal bir ağrı kesici olan karabiber, sindirimi kolaylaştırır, ödem atmaya yardımcı olur ve yağ yakımını hızlandırır. Siyah karabiber ise romatizmal hastalıkların ağrılarını azaltmada oldukça etkilidir. Soğuk algınlığına da iyi gelen karabiberi nane limon çayına ya da zencefil çayının içine ekleyerek tüketebilirsiniz.
* Çörek otu: İyi bir kolesterol düşürücüdür. Migren ağrılarına iyi gelen çörek otunun ateş düşürücü etkisi vardır. Alerjilere ve alerjik astıma iyi gelir. Alerjilere karşı bir tatlı kaşığı çörek otunu ağzınızda ezerek tüketebilirsiniz. Bu baharatı da pişen yemeklerinizin üzerine dökerek kullanmanızı öneriyorum.
* Demirhindi: A, B ve C vitamini bakımından zengin olan demirhindi, aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Beta karoten içerdiği içinde çok sağlıklıdır. Bu baharatın şerbeti de sindirime yardımcı olur, soğuk algınlığına karşı etkilidir. Şerbeti hazırlayabilmek için demirhindiyi, normal suda 25 dakika haşlayın. İçine bir kabuk tarçın ve iki tane karanfil ekleyin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra içine şeker yerine iki yemek kaşığı bal ekleyin.
PEKİ BAHARATLARI NASIL SAKLAMALIYIZ?
Baharatların doğru şekilde saklanması ve muhafaza edilmesi çok önemlidir. Baharatlar; güneş, ısı ve nem gibi dış faktörlerden olumsuz etkilenir. Hatta nemli koşullarda saklanan ve satın alınmasının üstünden bir yıl geçen bazı baharatlarda aflatoksin denilen bir kanserojen madde üreyebiliyor. Bu toksinler, vücudumuza girdiğinde bulantı, kusma, ishal ve bir anda gelen uyuşukluk gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle baharatlarınızı dış kısmı kapalı seramik kaplarda saklamayı tercih edin. Baharatları saklamak için içine çörek otu atmayı da unutmayın. Ayrıca dikkat!
* Üstünden bir yıl geçmiş baharatlarınızı kesinlikle kullanmayın.
* Açıkta satılan ürünlerden uzak durun.
Hastalıklarla savaşan mucize baharatlar
Baharatlar... Doğanın mucizesi... Yemeklere lezzet katmalarının yanı sıra doğru şekilde tüketildikleri zaman hem şifa hem de lezzet kaynağı...Bağışıklık sistemini güçlendirmeden kilo kontrolüne, kanserden metabolik hastalıklara kadar birçok rahatsızlığa karşı savaşan baharatların inanılmaz faydalarını gelin birlikte keşfedelim.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BAHARATLAR
* Susam: Zengin antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzda serbest radikallerin etkilerini azaltarak, kronik hastalıklar ve kanser gibi ciddi rahatsızlıklarla savaşmaya yardımcı olur. Bakır içeriği sayesinde eklem iltihaplarına iyi gelir. Kalsiyum içeriği sayesinde menopoz döneminde kemik erimesiyle karşılan kadınların tüketmesi gereken baharatlar arasında yer alır. Kolesterol düşürücü özelliği de olan susamı, yemekler piştikten sonra üstüne serperek kullanmanız daha faydalı olacaktır.
* Zerdeçal: COVID-19 enfeksiyonuna karşı faydalı olabilecek baharatlar arasında yer alan zerdeçal, inanılmaz bir antioksidandır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Ağrı kesici özelliği vardır ve romatizmal ağrılarda etkilidir. Egzama ve sedef hastalıkları ile Alzheimer ve demansa iyi gelir. Zerdeçalın etkinliğini artırabilmek bilmek için karabiberle birlikte tüketilmesi önemlidir. Yatmadan önce bir çay kaşığı zerdeçal ve karabiberi yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz. Yemeklerinizin pişmesine 10 dakika kala üzerinde serperek kullanmanız daha yararlı olacaktır.
* Zencefil: Hazımsızlık, bulantı ve taşıt tutmalarına çok iyi gelen bir baharattır. Metabolizmayı hızlandırır, toksin atmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirmede faydalıdır. Mantar hastalıklarına iyi gelir. Ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle adet ağrılarında kullanılabilir. Üç saat arayla bir tatlı kaşığı zencefil tükettiğinizde ağrılarınızın azaldığını hissedebilirsiniz. Yumurtalık ve kalın bağırsak kanserini önlemede etkilidir. Ancak kan sulandırıcı etkisi olduğu için düzenli ilaç kullananların ve hamilelerin dikkatli tüketmesi gerekir. Çay olarak tüketebilir, tozunu da yoğurda karıştırarak yiyebilirsiniz. Günde iki tatlı kaşığına kadar kullanabilirsiniz.
* Safran: Çok güçlü bir antioksidandır. Tümör hücrelerini küçültücü etkisi vardır. Ülserin tedavi edilmesinde de fayda sağlar. Uyku kalitesini ve motivasyonu artıran safranı, çay olarak tüketebilirsiniz.
STRESİ AZALTAN BAHARATLAR
* Muskat: Sakinleştirici özelliğe sahip olan muskat, stresin giderilmesine ve uyku kalitesinin artmasına yardımcı olur. Sindirim sorunlarında çok etkilidir. Bağırsak hareketleri fazla olan ve yemek sonrası şişkinlik yaşayanlar, rahatla tüketebilir. Her türlü metal toksinin vücuttan atılmasına yardımcı olan iyi bir antioksidandır. Muskatı rendeleyip, yemeklere kullanabilir ya da sabah çayın içine atıp içebilirsiniz.
* Haşhaş: Sakinleştirici özelliğiyle gününüzü güzelleştiren haşhaş, insülin kontrolünde öne çıkan bir baharattır. Düzenli olarak günde bir çorba kaşığı haşhaş tüketmek böbrek taşı oluşumu azaltır. Kalp ve damar hastalıklarını engellemede etkilidir. İçeriğinde ayrıca oldukça fazla demir vardır. C vitamini ile tüketildiğinde yararlığı artar. Isıl işleme maruz kalmadan kullanılması faydalı olacaktır.
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI BAHARATLAR
* Biberiye: İçeriğinde magnezyum, kalsiyum ve demir gibi minerallerinin yanı sıra B3, B6, B9 ile A ve C vitaminlerini barındırır. Düzenli tükettiğinde kabızlığı engeller, metabolizmayı hızlandırdığı için de zayıflamaya katkı sağlar. Alzheimer’ın, demansın ve unutkanlığın birebir baharatıdır. Saç sağlığına da iyi gelir. Mide ülserlerinin rahatlatılmasında ve karaciğer sirozunda etkilidir. Isıya maruz bırakmadan yemeklerinizde kullanabilir, demleme usulüyle çay olarak içebilirsiniz.
* Karabiber: Doğal bir ağrı kesici olan karabiber, sindirimi kolaylaştırır, ödem atmaya yardımcı olur ve yağ yakımını hızlandırır. Siyah karabiber ise romatizmal hastalıkların ağrılarını azaltmada oldukça etkilidir. Soğuk algınlığına da iyi gelen karabiberi nane limon çayına ya da zencefil çayının içine ekleyerek tüketebilirsiniz.
* Çörek otu: İyi bir kolesterol düşürücüdür. Migren ağrılarına iyi gelen çörek otunun ateş düşürücü etkisi vardır. Alerjilere ve alerjik astıma iyi gelir. Alerjilere karşı bir tatlı kaşığı çörek otunu ağzınızda ezerek tüketebilirsiniz. Bu baharatı da pişen yemeklerinizin üzerine dökerek kullanmanızı öneriyorum.
* Demirhindi: A, B ve C vitamini bakımından zengin olan demirhindi, aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Beta karoten içerdiği içinde çok sağlıklıdır. Bu baharatın şerbeti de sindirime yardımcı olur, soğuk algınlığına karşı etkilidir. Şerbeti hazırlayabilmek için demirhindiyi, normal suda 25 dakika haşlayın. İçine bir kabuk tarçın ve iki tane karanfil ekleyin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra içine şeker yerine iki yemek kaşığı bal ekleyin.
PEKİ BAHARATLARI NASIL SAKLAMALIYIZ?
Baharatların doğru şekilde saklanması ve muhafaza edilmesi çok önemlidir. Baharatlar; güneş, ısı ve nem gibi dış faktörlerden olumsuz etkilenir. Hatta nemli koşullarda saklanan ve satın alınmasının üstünden bir yıl geçen bazı baharatlarda aflatoksin denilen bir kanserojen madde üreyebiliyor. Bu toksinler, vücudumuza girdiğinde bulantı, kusma, ishal ve bir anda gelen uyuşukluk gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle baharatlarınızı dış kısmı kapalı seramik kaplarda saklamayı tercih edin. Baharatları saklamak için içine çörek otu atmayı da unutmayın. Ayrıca dikkat!
* Üstünden bir yıl geçmiş baharatlarınızı kesinlikle kullanmayın.
* Açıkta satılan ürünlerden uzak durun.