Güneş yanığı deyip geçmeyin!

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Bu nedenle güneşe her korunmasız çıktığınızda sadece cilt kızarması ya da içi su dolu kabarcıklarla bu durumu atlatabileceğinizi düşünmeyin. Çünkü güneşin zararlı ışınları, deri hücrelerinde kalıcı hasara neden olarak, kanser gibi ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kısacası güneşin hiç ama hiç şakası yok.

Plajlarda şezlonglara uzanarak güneşlenmek, hepimizi mutlu ediyor. Ancak kavurucu sıcakları yaşadığımız bugünlerde güneş yanığına karşı da önlem almamız şart. Sadece tatil beldelerinde değil şehir hayatında da sıkça yaşanılan sorunlardan biri olan güneş yanığı, aslında herkes için büyük bir tehlike. Genellikle ciltte kızarıklık, içi su dolu kabarcıklar ve ağrı ile kendini gösteren güneş yanığı, vücutta enfeksiyona yol açabiliyor ve deride kalıcı iz bırakabiliyor. Ancak asıl tehlike, UVA ve UVB ışınlarının deri hücrelerinde DNA hasarına neden olarak, cilt kanserine yakalanma riskini artırması. 2023 yılında yapılan güncel bir araştırma güneş yanığı olan kişilerde cilt kanseri gelişme riskinin iki kat arttığını gösterdi. Sorun oldukça ciddi ama bu tehlikeleri önlemenin çok basit bir de yolu var; o da güneşten korunmak.

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GÜNEŞ YANIĞI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER





Elbette ki, bazı zamanlar güneşten kendimizi koruyamayıp, güneş yanığı sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Peki, bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Güneş yanığı olduğunuzu nasıl anlarsınız? Güneş yanığına ne iyi gelir? sorularının yanıtlarını gelin bugün hep birlikte inceleyelim. Çünkü bu konuyla ilgili toplumumuzda doğru bilinen birçok yanlış var ve bu yanlış uygulamalar, cildinize daha çok zarar veriyor. Bu nedenle güneş yanığına karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmek oldukça önemli.

GÜNEŞ YANIĞI NASIL OLUR?

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Bizler için tehlikeli saatlerin 11.00 ile 16.00 olduğunu artık biliyoruz. Özellikle öğle saatlerinde koruyucu sürmeden güneşe çıktığınız zaman, güneş yanığı olma ihtimaliniz oldukça yükseliyor. Güneş yanığı belirtilerinin birkaç saat sonra ortaya çıkması da yanılgılara neden olan önemli bir konu. Çünkü yanmadığını düşünen birçok kişi, daha uzun süre güneşleniyor ve bu durum da güneş yanığını kaçınılmaz kılıyor. Eğer bir de güneş koruma kremi kullanmadıysanız, o zaman ikinci derece yanığa kadar giden bir sonuç ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş yanığı olduğunuzda cildinizde kızarıklık, ağrı ve şişlik meydana gelir. Bu belirtiler de güneşlenmenizin üstünden 4 veya 5 saat geçtikten sonra ortaya çıkar. Daha sonraki, süreçte cilt gerilir ve soyulmaya başlar. Özellikle çok hızlı yanan kişilerde soyulma daha hızlı olur. Eğer soyulmaya başladığınız aşamada güneşlenmeye devam ederseniz de bölgesel yanıklar, daha da netleşir. İşte bu durum da güneş lekelerinin kalıcı hale gelmesinin en önemli nedenidir. Güneş yanığı çok yoğun olduğu zamanlar da cildiniz su toplamaya da başlayabilir. Böyle bir durum olduğu zaman ise mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Çünkü o yanıklara artık pansuman yapılması gerekir. Aksi halde cildinizde ciddi izler kalabilir. Güneş yanığına kızarıklık, ciltte kabarıklık, şişlik ve kaşıntı dışında iltihaplı lezyonlar, ağrı, ciltte sıcaklık ve şişme gibi belirtiler de eşlik eder. İleri derece güneş yanığına maruz kalanlarda ise ateş, halsizlik, mide bulantısı, baş dönmesi, nefes almada zorluk, kas krampları gibi ağır belirtiler de görülebilir.

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GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Halkımız arasında güneş yanığına yoğurt, diş macunu ya da salça sürmek gibi çok yanlış bir uygulama söz konusu. Bunlar kesinlikle yapılmaması gereken şeyler. Bu tarz bir durum ile karşılaşıldığı zaman öncelikle hastanın bol su içmesi sağlanmalıdır. Çünkü yanık alanından yoğun şekilde sıvı kaybı olacaktır. Yanık olan bölgeye ıslak soğuk havlu tatbiki yapılarak, ağrının azaltılması sağlanabilir. Ayrıca doktorun önereceği kremler ya da aloe vera gibi nemlendiriciler cilde sürülebilir. Ciltte su toplayan kabarcıklar oluşmuş ise kesinlikle dokunulmamalıdır. Çünkü bu kabarcıklar, müdahale ile patlatılırsa yaralar, enfeksiyon kapabilir. Ayrıca rahat kıyafetler giyinmeli ve serin alanlarda dinlenmeye çalışılmalıdır. Cilt tamamen iyileşene kadar da güneşe kesinlikle çıkılmamalıdır.

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EN İYİ KORUNMA GÜNEŞ KREMİ KULLANMAKTIR





Güneş yanıklarına karşı kullanabileceğimiz en güçlü silahımız güneş koruma kremleridir. Bilhassa açık tenli kişilerin kremi 50 faktör olmalı, sadece cilde değil kollar ve ellere de uygulanmalıdır. 7 yaş üstü çocuklarda 30 faktör, 7 yaş altı çocuklarda mutlaka 50 faktör krem; tüm vücuda tatbik edilmelidir. Güneş kreminin tam anlamıyla koruma sağlaması için içeriği hem yağda hem suda çözülen olmalıdır. Güneş koruyucu kremlerinizi güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce sürmeyi ihmal etmeyin. Kreminizi boynunuzdan başlayarak, yüzünüze doğru hafif masaj yapar gibi sürün ve cilt tarafından emilmiş olmasına özen gösterin. Yaz döneminde günde 3 kez güneş kreminizi kullanın. Güneşlenmeye çıktıysanız da 2 saatte bir kreminizi tazelemeyi ihmal etmeyin.