Gençlerde kalp hastalıkları neden artış gösteriyor?

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl tüm dünyada yaklaşık 18 milyon kişi, hayatını kalp hastalıkları ve inme nedeniyle kaybediyor. 2030 yılında ise bu sayının 23 milyon olması bekleniyor. Türkiye’de de ölümlerin yüzde 40-50’sinin kalp damar hastalıkları nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor. Peki, kalp hastalıklarının gençleri de etkilemesinin altında yatan sebepler neler? Yüzde 80 oranında önlenebilen bu hastalık grubu, neden tüm dünyada bir numaralı ölüm nedeni olarak kaydediliyor? Hadi gelin biraz bu konuyu bir irdeleyelim. Zira, hastalık oldukça sinsi ve artık genç yaşlı dinlemiyor.

SUÇLU SAĞLIKSIZ YAŞAM TARZI MI?

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Elbette ki, geçmiş yıllara oranla artık daha çok tanı koyma ve sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması gibi etkenler, hastalıkla ilgili farkındalığı artırdı. Ancak kötü yaşam biçiminin de gençlerin kalp hastalıklarının pençesine düşmelerinde önemli bir rolü üstlendiği yadsınamaz bir gerçek. Çünkü sağlıksız beslenmenin, fiziksel aktivite azlığının, stresin ve sigara tüketiminin kontrol altına alınmamasının kalp damar hastalıklarına yakalanma oranlarını artırdığını biliyoruz. Ayrıca sağlıksız beslenme ile birlikte insülin direnci sorunu, fazla kilo ve obezite riski de ortaya çıkıyor. Bu üçlü de zaten kalp hastalıkları açısından doğal risk faktörleri. Üstüne bir de hareketsiz yaşam ve sigara tüketimi eklenince kalp ve damar hastalıklarına gün doğuyor. Genç popülasyonda da bu olumsuz yaşam tarzı alışkanlıklarının artması ani kalp ölümlerini tetikleyebiliyor.

PEKİ, KALBİMİZİ KORUMAK İÇİN NELER YAPMAMIZ GEREK?

Öncelikle kalp ve damar hastalıklarının önlenebilir rahatsızlıklar grubunda olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayacağız. Ayrıca büyük bir kısmının da sinsice geliştiği hiç unutulmamalı. Riske girmemek ve önlem almak için kalbimize yılda bir kez düzenli sağlık taraması yaptıracağız. Böylece oluşabilecek bir rahatsızlığı erken aşamada yakalamanız mümkün. Gelelim yaşam tarzımızdaki değiştirmemiz gereken detaylara. Tütün ve tütün ürünleri kullanıyorsanız, bu kötü alışkanlığınızdan hemen kurtulmanızı öneririm. Çünkü sigarayı bırakarak, kalp hastalığına yakalanma ve inme riskinizi büyük oranda azaltabilirsiniz. İkinci olarak hemen hareketli bir yaşam tarzına geçmelisiniz. Zira, kalp ve damar hastalıklarından korunmanın en iyi silahlarından biri egzersiz yapmaktır. Çünkü egzersiz yapmayan birinin kalbi sağlıklı kalamaz. Özellikle yürüyüş yapmak size iyi gelecektir. Günde 45 dakika tempolu şekilde yürümeye çalışın. Vücudunuzun sıvı alımını ihmal etmeyin ve bol sıvı tüketin. Günlük su ihtiyacınızı her 20 kiloya 1 litre olacak şekilde hesaplayabilirsiniz.

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KARIN YAĞLARI KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIR

Tüm dünyada bir salgın gibi yayılan obezite sorunu, maalesef ki artık bizim ülkemizin de en önemli sağlık problemlerinden biri. Bu konuyu çok önemsiyorum. Çünkü obezite, sadece kalp ve damar hastalıklarının değil, birçok ciddi kronik rahatsızlığın da ana kaynağı. Ayrıca yağların karın çevresinde toplanması da kalp hastalıklarına yakalanma riskini artıran bir faktör. Geçtiğimiz hafta karın içi yağlanmanın ne denli tehlikeli olduğunu ayrıntılı bir şekilde yazmıştım. Ancak konu kalp sağlığı olunca bunu yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. Kalp hastalıklarına karşı savaş açmaya karar verdiyseniz ve fazla kilo sorununuz varsa, mutlaka sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vermeye çalışın. Gerekirse bir uzmandan destek isteyin. Çünkü kilo kaybı, sağlıklı bir yaşamın ve kalbinizi korumanın önemli adımlarından biridir.

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KALP DOSTU BESİNLER





Eğer kalbinizi seviyorsanız, işte size sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken besinlerin mini bir listesi…

Yeşil yapraklı sebzeler: Roka, kişniş otu, pazı, fesleğen, ıspanak gibi sebzeleri beslenme listenize mutlaka ekleyin.

Balık ve balık yağı: Omega 3 yağ asitlerinden zengin somon ve ton balığı iyi birer seçenektir.

Posalı gıdalar: Mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi bakliyatlar, sağlıklı bir yaşam için güvenle tüketilebilir.

Lahanagiller: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana kalp sağlığı için çok değerli besinlerdir.

Soğan ve sarımsak: Kalp sağlığınız için çok değerli olan bu iki gıdayı çiğ olarak tüketmeniz daha faydalı olur.

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Zeytinyağı: Kalbinizin en iyi dostudur.

Yulaf, çavdar, tam buğday unu: B ve E vitamini içeriklerine sahip olan bu unların kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır.

Ceviz, fındık, badem: Omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerirler.

Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 içeren keten tohumu, kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kakao: Koyu renk çikolatanın etkisi sadece yüksek tansiyonu önlemekle sınırlı değildir. Kalp krizi, inme ve kalp damar hastalıklarını azalttığına dair kanıtlar da vardır.