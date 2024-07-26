Suyu, çayı, dondurmasıyla bu meyveler bir şölen

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İncir, çilek, kavun, karpuz, kayısı, nektarin, şeftali, vişne... Antioksidanlarla dolu bu meyveler, vücudumuzun savunma mekanizmasını güçlendiriyor, cildi yeniliyor ve enerji veriyor. Ayrıca yüksek su ve lif içerikleri sayesinde hidrasyonu destekliyor, sindirim sistemimizi düzenliyor.

Yaz meyvelerini günde 2-3 porsiyon olmak kaydıyla diyetinize ekleyerek hem serinleyebilir hem de vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Sıcak günlerde buz gibi bir şeftalili soğuk çaya kimse hayır demez diye düşünüyorum ve içeceklerle tarif dosyasını açıyorum! 1 su bardağı demlenmiş, soğutulmuş yeşil çay, 2 adet olgun şeftali (soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış) ve 1 tatlı kaşığı balı 500 ml suyla birlikte blendırdan geçirip süzelim, buz küpleri ve taze nane yapraklarıyla servis edelim.

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Tam da adı gibi tadıyla içeni mutlu eden ‘karpuz şöleni’ ile devam edelim. 3-4 dilim dondurulmuş karpuzu 1 şişe sade maden suyu, 3 yaprak taze fesleğen/nane ve yarım limonu blendırdan geçirip süzüyorum. Buz küpleri ilave ettiğim bardakta servis ediyorum.

ŞEKERSİZ KOMPOSTO

5 dakikada hazırlayacağınız bir başka tarif... Kavun frozen. 3-4 dilim çekirdekleri çıkarılmış kavunu bir gece önceden dondurucuda bekletin. 1 şişe sade maden suyu, 1/2 limon ve taze nane yapraklarını dondurulmuş kavunlarla birlikte blendırdan geçirin, hepsi bu kadar!

Şekersiz olduğunu fark etmeyeceğiniz nefis bir yaz kompostosu yapalım şimdi de... Elma, şeftali ve kayısının kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkararak minik minik doğrayın. Büyük bir tencereye alıp üzerine su ekleyerek kaynamaya bırakın. Aroması için kabuk tarçın, karanfil ekleyin. Meyveler yumuşadıktan sonra 2-3 yemek kaşığı hurma özü ekleyip karıştırın. Ocaktan alın ve soğutun. Süzerek meyve suyu olarak da kullanabilirsiniz.

Yaz meyvelerinin reçeli bir başka olur. Kayısı ve böğürtlen reçelleriyse benim favorim. Minik ipucularım da var tabi... Kayısı reçeli yaparken şeker yerine kuru kayısı kullanıyorum. Böğürtlen reçelindeyse hurma özü... Kaynarken 2-3 yemek kaşığı chia tohumu ekliyorum ve böylece istediğim kıvamı yakalıyorum.

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Bu mevsimde salatalarınızı meyvesiz bırakıyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Yoğurtlu semizotu salatasına nektarin dilimleyin, üzerine zeytinyağı ve ince kıyım ceviz gezdirin, lezzeti bir üst seviyeye taşıyın. Salataya en çok yakıştırdığım bir başka meyveyse taze incir. Öncelikle roka, kırmızı soğan, dereotuyla alt tabanı hazırlayıp üzerine dilimlenmiş taze incirleri ekliyorum. Son olarak küp küp doğranmış beyazpeynirler ve badem kırıntıları ilave edip limon, sirke, zeytinyağı üçlüsüyle hazırladığım sosu üzerine gezdirerek noktalıyorum.

4 kaşık yoğurt, 1 avuç kırmızı meyve ve yarım muzu blendırdan geçirin. 3 saate dondurmanız hazır!

Dondurma tarifi vermeden yazıyı bitirmek istemem. 4 kaşık süzme yoğurt/quark ile birlikte

1 avuç kırmızı-mor meyve (çilek, böğürtlen, ahududu, yabanmersini) ve yarım muzu blendırdan geçirin. Dondurma kalıbı ya da kabına alıp dondurucuda 3 saat bekletin, keyfini çıkararak doyasıya yiyin.