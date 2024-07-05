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Berrin Yiğit
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Serin ve hafif tatiller geçirmek için

#Yaz#Beslenme#Sağlık

Yaz sıcaklarında sahillerde ve deniz kenarında iyi beslenmek için önerilerime dikkat ederek vücudunuzu serin ve enerji seviyenizi oldukça yüksek tutabilirsiniz. Unutmayalım; dengeli bir beslenme planı ve yeterli sıvı tüketimi sıcak havalarda sağlığımızı korumanın asıl anahtarı…

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Yaz aylarının kavurucu sıcakları kapıya dayandı. Deniz kenarında tatil yapanlardan şehirde iş yaşamına devam edenlere kadar herkesin formda ve sağlıklı kalmak için beslenme alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Peki, sahilde veya havuz başında tatilin keyfini çıkarırken hem sağlımızı korumak hem de lezzetten mahrum kalmamak mümkün mü?

Hepimizin de bildiği gibi yükselen sıcaklık ve terlemeyle birlikte vücudun su kaybı artar. Tam da bu havalar vücudun su ve elektrolit dengesini bozarak çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yeterli miktarda su içmek çok önemli. Günlük su içimimizi en az 3-3,5 litre olacak şekilde güncellemekte fayda var. Ayrıca su dışında taze sıkılmış meyve suları, limonatalar, maden suyu, bitki çayları ve ayran gibi içecekler sıvı ihtiyacını karşılamada yardımcı olur. Şekerli ve gazlı içeceklerse mutlaka uzak durmamız gerekenler arasında. Anlık susuzluk hissini giderdiği düşünülse de fazla kalori alımına ve ödeme neden olurlar.

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Serin ve hafif tatiller geçirmek için

Su oranı yüksek meyve ve sebzeler yaz aylarında hem serinletici etkisi hem de vitamin-mineral desteğiyle şahane seçenekler. Örneğin fesleğenli, beyazpeynirli bir karpuz salatası, kavunlu smoothie’ler, semizotlu-çilekli salatalar, meyve tabakları, şeftalili yaz tatlılarını tercih edebilirsiniz. Lif açısından da zengin olan bağırsak dostu besinler sindirim sisteminizi de düzenler.

Su oranı yüksek meyve ve sebzeler ayrıca ayran gibi içecekler ferahlık verirken vücudu besler.

Serin ve hafif tatiller geçirmek için

Yaz aylarında sık sık yapılan kızartmalar, ağır ve yağlı yemekler yerine daha hafif ve kolay sindirilebilir yiyecekler tercih etmenizi öneririm. Izgara sebzeler, beyaz etler, salatalar ve yoğurt gibi gıdalar hem sağlıklı hem de besleyicidir. Tatil çantanıza kuru ve taze meyveler, sağlıklı meyve barlar, kepekli galeta/grissiniler, kuruyemişlerle atıştırmalıklar hazırlamayı ihmal etmeyin. Yapacağımız sağlıklı ara öğünler enerji seviyemizi korur ve kan şekerini dengeler. Hazır dondurma ve fazla şekerli tatlılar yerine meyveli yoğurt barları veya ev yapımı dondurma gibi daha sağlıklı alternatifleri tercih etmeliyiz. Aynı zamanda besleyici bir öğün yapmış oluruz.

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Serin ve hafif tatiller geçirmek için

Sıcak havalarda tuz ve alkolü de kontrol etmek gerekiyor. Fazla tuz ve alkol alımı ödem problemine sebep olur ve ciddi anlamda şişkinlik oluşturur. Bu durumu hafifletmek için yeşil sebze suları ve yeşil çaylardan faydalanabilirsiniz.

Yazın tatillerde, sahillerde iyi beslenmek için yukarıdaki önerilere dikkat ederek vücudunuzu serin, enerji seviyenizi yüksek tutabilirsiniz. Unutmayalım ki, dengeli bir beslenme planı ve yeterli sıvı içmek, sıcak havalarda sağlığımızı korumanın anahtarıdır. Sağlıklı ve serin bir yaz geçirmeniz dileğiyle...

#Yaz#Beslenme#Sağlık
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