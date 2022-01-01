Sebzeli köfteler ve rengârenk humuslar...

Mandalina, portakal, limon, greyfurt; hem yemeklere hem tatlılara bambaşka bir nefaset katıyor! Çorbaların üzerine portakal suyu gezdirebilir, pancarlı salataya mandalina dilimleri ekleyebilirsiniz. Narenciye kabuklarından tatlı ve baharat yapmak da mümkün.

Kokusu, rengi, tadı... Kış tezgâhlarının en iştah kabartan ürünleri sizce de turunçgiller değil mi? Üstelik vitamin ve mineral açısından oldukça zenginler... Sadece 1 orta boy portakal, günlük C vitamini ihtiyacımızın tümünü karşılıyor örneğin.

Bol miktarda potasyum, fosfor, magnezyum ve B vitaminleri içeren turunçgiller, antioksidan içerikleriyle vücudumuzu zararlı maddelere karşı koruyor; beyin sağlığımızı destekliyor, kolesterol seviyesini dengeliyor ve lif içeriğinin yüksek olması sayesinde sindirim sistemimizi destekliyor. Mandalina, portakal ve greyfurdu gönül rahatlığıyla günde 2-3 porsiyon tüketebilirsiniz.

Ben meyve sıkacağında yaptığım portakal, limon ve mandalina suyu karışımına muhakkak sebze suyu ekliyorum. Özellikle kereviz sapı, maydanoz, nane yaprakları veya ıspanak hoş bir aroma katıyor, şeker oranını da dengelemiş oluyor.

İçme suyunu turunçgillerle renklendirmeyi de seviyorum. 1 litre suya 3-4 ince dilim limon ve portakal, 1 avuç maydanoz, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 parmak taze zencefil ilave ederek ödem atıcı bir su haline getiriyorum. Bazen de narenciye kabuklarını minik minik doğrayıp buz küplerine yerleştiriyorum, üzerini suyla doldurup donduruyorum. Bu küpleri daha sonra su dolu sürahiye eklediğimde daha lezzetli bir su elde etmiş oluyorum.

Birçoğumuz tatlıların içine, özellikle de kek ve kurabiyelere portakal, limon veya greyfurt kabuğu rendeliyor. Böylece şekerin baskın tadını hafif bir aromayla bölüp çok daha ferah bir tatlı yapabiliyoruz. Ben pudinglerimin içine veya üzerine de ilave ediyorum, özellikle çocuklar bayılıyor.

Reçel sevenlere limon, portakal veya greyfurt reçelini denemelerini öneriyorum; daha az şeker kullanarak harika bir lezzet yakalayabilirsiniz.

Fırında tavuk yaparken de kullanın