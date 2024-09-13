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Sardalya, hamsi, somon...

#Balık#Sağlık#Protrin

Balık sezonu açıldı. Sağlıklı bir mutfağı balıksız düşünmek pek mümkün değil. Çünkü balıktaki omega-3 yağ asitleri kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok faydasıyla ön planda. Balık seçimi yaparken çoğunlukla gözden kaçan bir mesele var, cıva birikimi... Sardalya, hamsi, Atlantik somonu, alabalık, levrek ve çipura gibi bu konuda daha güvenli balıklarla lezzeti bol tarifler hazırladım.

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Balıkları yüksek protein ve omega-3 içerikleriyle biliyoruz fakat denizlerdeki kirlilik nedeniyle bazı balıklar, çevresel toksinleri ve ağır metalleri bünyesinde biriktiriyor. Cıva da bu toksinlerden biri. Ağır metallere uzun süre ve yüksek miktarlarda maruz kalmak sinir sisteminde olumsuz etkiler yaratabiliyor, hafıza problemlerine ve gelişimsel sorunlara yol açabiliyor. Özellikle hamile kadınlar, emziren anneler ve küçük çocuklar için cıva maruziyeti sağlık açısından büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle cıvası düşük balıkları tercih etmek önemli. Peki, hangi balıklar bu konuda daha güvenli diye soracak olursanız sardalya, hamsi, Atlantik somonu, alabalık, levrek ve çipura diyebilirim. Unutmayın, doğru balık seçimiyle mutfağınızda sağlığı ve lezzeti bir arada yakalayabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırmak için birkaç pratik önerimi paylaşıyorum.

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Sardalya, hamsi, somon...

Kuşkonmazla birlikte: Somon filetoyu zeytinyağı, limon suyu ve taze otlarla marine edip fırında pişirin. Yanına kuşkonmazları ekleyin ve birlikte fırınlayın. Yanına haşlanmış nohut/edamame ve kinoa/basmati pirinç ekleyip sağlıklı bir kâse hazırlayabilirsiniz.

Sardalya, hamsi, somon...

Sardalyalı salata: Küçük sardalyaları zeytinyağında hafifçe pişirin. Taze marul, roka, domates ve kırmızı soğanla harmanlayarak bir salata hazırlayın. Üzerine limon suyu ve zeytinyağı gezdirin. Hem hafif hem de besleyici öğününüz hazır!

Sardalya, hamsi, somon...

‘Buğulu’ bir tat: Hamsileri bol soğan, domates ve biberle buğulama pişirin. Tabağınıza yeşilliklerle bir taban yapıp üzerine hamsileri ekleyerek servis edin. Bu tarifle cıva riski olmadan omega-3 ile dolu bir akşam yemeğinin keyfini çıkarın.

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Sardalya, hamsi, somon...

Tatlı sudan: Alabalıkları zeytinyağı ve sarımsakla marine edin. Izgarada pişirip taze otlarla süsleyin. Yanında bulgur pilavı/kinoa/basmati pirinç veya yeşil salatayla servis ederek dengeli bir öğün yaratabilirsiniz.

 

#Balık#Sağlık#Protrin
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