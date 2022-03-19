Püresi, çorbası, tahıllı salatası...

Yerelması sofranıza dahil etmediğiniz bir sebzeyse sağlığımıza faydalarını bir dinleyin, belki de fikriniz değişir... Sindirim sistemini ve kan şekerini düzenleyen, aynı zamanda tokluk hissini arttıran bu yamru yumru sebzeyi her damak tadına uyarlamak mümkün. Ben sarımsaklı ve yoğurtlu mezesini de çok seviyorum, kaju ve kuru naneyle hazırladığım dip sosunu da...
Biliyorum, yerelması çok tercih edilen bir sebze değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri de gaz yapması... Ama bunu önlemek için pratik yöntemler var. Örneğin yemeğine bolca kimyon veya bir tutam dövülmüş kakule ekleyebilir, yedikten sonra da rezene çayı içebilirsiniz.
Ben kimi zaman fırında, diğer sebzelerle harmanlayıp pişiriyorum, bazen de haşlayıp püresini yapıyorum. Etli sulu yemeklere de çok yakıştırdığım için arpacıksoğanı büyüklüğünde doğrayıp içine ekliyorum.
Narenciyeyle aromalandırılmış zeytinyağlı yemeği de çok leziz, çorbası da, tahıllı salatası da... Salatası için rendelenmiş yerelmasını doğranmış Akdeniz yeşillikleri, nar, kinoa (yoksa bulgur da olur), ufalanmış ceviz ve kabak çekirdeğiyle harmanlayın. Üzerine limon suyu, mandalina suyu, zeytinyağı ve balzamik sirkeyle yaptığınız sosu gezdirin.
Bu sosu bir atıştırmalık yaparken de kullanabilirsiniz. Yerelmasını mandolinde incecik kesin, bu sosta bir süre marine edin ve afiyetle yiyin. Rendeleyip sarımsaklı yoğurtla mezesini yaptığım da oldu. Yoğurtla karıştırdıktan sonra üzerine azıcık zeytinyağı gezdirip kırılmış ceviz ve sumakla servis etmenizi öneririm hatta... Ekmeğe sürmelik bir sos tarifim de var bu sebzeyle... Göz kararı yerelmasını soyun, süzme yoğurt (veya labne peynir), sarımsak ve kajuyla (veya ceviz) robotta çekin, en son biraz kuru nane katın. Sebze cipslere de harika bir dip sos oluyor bu! Dilerseniz kabuğunu soyup elma gibi çiğ de yiyebilirsiniz.
PREBİYOTİK ÖZELLİKLERE SAHİP
Anayurdu Kuzey Amerika olan ve 19’uncu yüzyılda ülkemizde de yetiştirilmeye başlayan bu sebzenin biraz da besleyici içeriğine bakalım... Sindirim sistemini düzenliyor; özellikle bağırsak tembelliği yaşayanlar salatasını sık sık yemeli. Ayrıca prebiyotik özelliklere sahip olduğu, bağırsak pH seviyesini düzenlediği ve bunun da daha yüksek kalsiyum biyoyararlılığı sağladığı biliniyor. Özellikle obez ve tip 2 diyabet hastalarının diyetinde kullanılan bir sebze bu... Tokluk hissini arttırıyor; kan şekerini düzenliyor.
İçeriğindeki antioksidanlar bağışıklık sistemi hastalıklarından, fosfor ve potasyumsa kemik hastalıklarından koruyor. Nişasta içermemesine rağmen yumuşak ve tatlı yapısının sebebiyse inülin ve glikoz... Başta A, B ve C grubu vitaminleri olmak üzere vitamin ve mineral yönünden zengin... Yapısındaki ‘niasin’ ve ‘tiamin’ sayesinde cilt ve saç sağlığına destekçi. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda meme kanseri hücrelerine karşı ‘sitotoksik’ (hücreye toksik şekilde etki edip hücreyi öldüren) bir ajan olarak çalıştığı da keşfedildi.
YERELMASI ÇORBASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 10-12 büyükçe yerelması
◊ 1 havuç
◊ 1 küçük patates
◊ 1 soğan
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 3 su bardağı su
◊ 1 su bardağı et suyu
◊ Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Soğanı ince ince doğrayıp zeytinyağında kavurun. Doğranmış yerelması, patates ve havucu ilave edin.
◊ Tuz, karabiber ve iki çeşit suyu katıp pişirin. Yerelmaları pişince blender’dan geçirin. Karamelize soğanla süsleyebilirsiniz.
BİR ÖNERİ
Bu çorbaya kırmızı mercimek de ekleyebilirsiniz.
YERELMASI SOTE
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 8-10 yerelması
◊ 1 kâse dilimlenmiş mantar
◊ 1 dal taze soğan
◊ 2 diş sarımsak
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Tuz, karabiber, kimyon
NASIL YAPARIM?
◊ Küçük küçük doğranmış yerelmasını zeytinyağında kavurun.
◊ Mantar, sarımsak ve baharat çeşitlerini ilave edip sotelemeye devam edin. İnce kıyılmış taze soğanla süsleyip servis edin.
PORTAKALLI YERELMASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 8-10 yerelması
◊ 2 orta boy kereviz
◊ 1 soğan
◊ 1 portakal
◊ 2 diş sarımsak
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 2 su bardağı su
◊ Tuz
NASIL YAPARIM?
◊ İnce ince kesilmiş soğan ve sarımsağı zeytinyağında azıcık çevirin. Doğranmış yerelması ve kerevizi de ekleyin.
◊ 1 portakalın suyunu ve tuzu da katıp kısık ateşte pişirin.
YERELMASI CİPSİ
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 7-8 yerelması
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Çok ince ince dilimlenen yerelmasını zeytinyağı ve tuzla harmanlayın.
◊ Fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika tersyüz ederek pişirin. Dilerseniz kimyon, pul biber ve sarımsak tozu da katabilirsiniz. Soğuyunca yemeye hazır!
Püresi, çorbası, tahıllı salatası...
Yerelması sofranıza dahil etmediğiniz bir sebzeyse sağlığımıza faydalarını bir dinleyin, belki de fikriniz değişir... Sindirim sistemini ve kan şekerini düzenleyen, aynı zamanda tokluk hissini arttıran bu yamru yumru sebzeyi her damak tadına uyarlamak mümkün. Ben sarımsaklı ve yoğurtlu mezesini de çok seviyorum, kaju ve kuru naneyle hazırladığım dip sosunu da...
Biliyorum, yerelması çok tercih edilen bir sebze değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri de gaz yapması... Ama bunu önlemek için pratik yöntemler var. Örneğin yemeğine bolca kimyon veya bir tutam dövülmüş kakule ekleyebilir, yedikten sonra da rezene çayı içebilirsiniz.
Ben kimi zaman fırında, diğer sebzelerle harmanlayıp pişiriyorum, bazen de haşlayıp püresini yapıyorum. Etli sulu yemeklere de çok yakıştırdığım için arpacıksoğanı büyüklüğünde doğrayıp içine ekliyorum.
Narenciyeyle aromalandırılmış zeytinyağlı yemeği de çok leziz, çorbası da, tahıllı salatası da... Salatası için rendelenmiş yerelmasını doğranmış Akdeniz yeşillikleri, nar, kinoa (yoksa bulgur da olur), ufalanmış ceviz ve kabak çekirdeğiyle harmanlayın. Üzerine limon suyu, mandalina suyu, zeytinyağı ve balzamik sirkeyle yaptığınız sosu gezdirin.
Bu sosu bir atıştırmalık yaparken de kullanabilirsiniz. Yerelmasını mandolinde incecik kesin, bu sosta bir süre marine edin ve afiyetle yiyin. Rendeleyip sarımsaklı yoğurtla mezesini yaptığım da oldu. Yoğurtla karıştırdıktan sonra üzerine azıcık zeytinyağı gezdirip kırılmış ceviz ve sumakla servis etmenizi öneririm hatta... Ekmeğe sürmelik bir sos tarifim de var bu sebzeyle... Göz kararı yerelmasını soyun, süzme yoğurt (veya labne peynir), sarımsak ve kajuyla (veya ceviz) robotta çekin, en son biraz kuru nane katın. Sebze cipslere de harika bir dip sos oluyor bu! Dilerseniz kabuğunu soyup elma gibi çiğ de yiyebilirsiniz.
PREBİYOTİK ÖZELLİKLERE SAHİP
Anayurdu Kuzey Amerika olan ve 19’uncu yüzyılda ülkemizde de yetiştirilmeye başlayan bu sebzenin biraz da besleyici içeriğine bakalım... Sindirim sistemini düzenliyor; özellikle bağırsak tembelliği yaşayanlar salatasını sık sık yemeli. Ayrıca prebiyotik özelliklere sahip olduğu, bağırsak pH seviyesini düzenlediği ve bunun da daha yüksek kalsiyum biyoyararlılığı sağladığı biliniyor. Özellikle obez ve tip 2 diyabet hastalarının diyetinde kullanılan bir sebze bu... Tokluk hissini arttırıyor; kan şekerini düzenliyor.
İçeriğindeki antioksidanlar bağışıklık sistemi hastalıklarından, fosfor ve potasyumsa kemik hastalıklarından koruyor. Nişasta içermemesine rağmen yumuşak ve tatlı yapısının sebebiyse inülin ve glikoz... Başta A, B ve C grubu vitaminleri olmak üzere vitamin ve mineral yönünden zengin... Yapısındaki ‘niasin’ ve ‘tiamin’ sayesinde cilt ve saç sağlığına destekçi. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda meme kanseri hücrelerine karşı ‘sitotoksik’ (hücreye toksik şekilde etki edip hücreyi öldüren) bir ajan olarak çalıştığı da keşfedildi.
YERELMASI ÇORBASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 10-12 büyükçe yerelması
◊ 1 havuç
◊ 1 küçük patates
◊ 1 soğan
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 3 su bardağı su
◊ 1 su bardağı et suyu
◊ Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Soğanı ince ince doğrayıp zeytinyağında kavurun. Doğranmış yerelması, patates ve havucu ilave edin.
◊ Tuz, karabiber ve iki çeşit suyu katıp pişirin. Yerelmaları pişince blender’dan geçirin. Karamelize soğanla süsleyebilirsiniz.
BİR ÖNERİ
Bu çorbaya kırmızı mercimek de ekleyebilirsiniz.
YERELMASI SOTE
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 8-10 yerelması
◊ 1 kâse dilimlenmiş mantar
◊ 1 dal taze soğan
◊ 2 diş sarımsak
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Tuz, karabiber, kimyon
NASIL YAPARIM?
◊ Küçük küçük doğranmış yerelmasını zeytinyağında kavurun.
◊ Mantar, sarımsak ve baharat çeşitlerini ilave edip sotelemeye devam edin. İnce kıyılmış taze soğanla süsleyip servis edin.
PORTAKALLI YERELMASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 8-10 yerelması
◊ 2 orta boy kereviz
◊ 1 soğan
◊ 1 portakal
◊ 2 diş sarımsak
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 2 su bardağı su
◊ Tuz
NASIL YAPARIM?
◊ İnce ince kesilmiş soğan ve sarımsağı zeytinyağında azıcık çevirin. Doğranmış yerelması ve kerevizi de ekleyin.
◊ 1 portakalın suyunu ve tuzu da katıp kısık ateşte pişirin.
YERELMASI CİPSİ
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 7-8 yerelması
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Çok ince ince dilimlenen yerelmasını zeytinyağı ve tuzla harmanlayın.
◊ Fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika tersyüz ederek pişirin. Dilerseniz kimyon, pul biber ve sarımsak tozu da katabilirsiniz. Soğuyunca yemeye hazır!