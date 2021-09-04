Metabolizmayla barış imzalayalım

İlk kural; kürlerden, ilaçlardan, sihirli bitkisel kökenli karışımlardan, mucize vaatlerden uzak durmak. Kalitesiz ve yetersiz uyku, katı ve düşük kalorili beslenme, hareketsiz bir yaşam şekli metabolizmayı yavaşlatan başlıca etmenler. En doğru üç adım: Su içmek, küçük porsiyonlarda yemek ve düzenli yürüyüş yapmak.
Vücudumuz mükemmel adaptasyon gücüne sahip, eşsiz bir mekanizma; her mevsime, yaşama, diyete, fiziksel aktivite koşullarına, yaşa ve çevreye göre değişiyor. Tüm bu değişimlerle birlikte beslenme de etkileniyor ve metabolizma devreye giriyor.
Bedenimizdeki tüm suçu yüklediğimiz metabolizmamızı hızlandırmanın, değiştirmenin, baştan yaratmanın mucizevi bir yolu yok. O bizimle doğmuş ve bizimle ölecek bir parçamız, ne kadar iyi bakarsak o kadar güzel karşılık verecek bir uzvumuz adetna... Onu yoran, hırpalayan ve zorlayan bir yaşam şekline adapte olur ve istemediğimiz bir şekilde bedenimizi yönetir. Aslında onu değişime zorlayan bizim yaptığımız hatalar.
Konu metabolizma olunca ilk kuralımız kürlerden, ilaçlardan, sihirli bitkisel kökenli karışımlardan, mucize vaatlerden uzak durmak. Yapacaklarımızdan çok yapmamamız gerekenleri konuşmamız daha doğru olur. Kalitesiz ve yetersiz uyku, katı ve düşük kalorili beslenme, hareketsiz bir yaşam şekli metabolizmayı yavaşlatan başlıca etmenlerden. Atılacak en doğru üç adımsa şunlar: Su içmek, küçük porsiyonlarda yemek ve düzenli yürüyüş yapmak.
“SU İÇSEM YARIYOR” SÖZÜNE ALDANMAYIN
Su, yaşam için oksijenden sonra en gerekli madde. Ne yazık ki depolanamaz, bir gün çok ve bir gün az içerek vücudun su gereksinimi karşılanamaz. Vücutta biriken toksinleri ve gereksiz maddeleri attığı için metabolizma üzerinde oldukça etkilidir. Metabolizmayı yoran, zorlayan bu maddeler su olmadan atılamaz. Dolayısıyla metabolizmanın doğru bir şekilde çalışmasını istiyorsak vücudumuzu suyla doldurduğumuzdan emin olmalıyız. Günde en az 2-2.5 litre su içmeli, bu suyu gün içerisine eşit olarak yaymalıyız. “Su içsem yarıyor” sözüne aldanmayın. Aksine, su içmezseniz vücudun besinleri sindirim ve atım hızı düşeceği için kilo artışları yaşanabilir. Hücresel sağlık adına önemli olan su alımınızı arttırarak vücudun çalışma hızına destek verip dolaylı yoldan kilo kaybına yardımcı olabilirsiniz.
KALİTELİ VE ‘DOĞRU’ KAHVALTI YAPIN
Güne erken başlamak, doğru içerikte öğünlerle kahvaltı yapmak metabolizmayı uyandırmak için çok kıymetli. Ancak altını çizmek gerek ki, doğru ve kaliteli bir kahvaltı seçimi yapmak gerekiyor. Yol üzerinden aldığınız bir simit, pastanede satılan ve kâğıdı yağ olmuş bir poğaça, üzerine bolca pudra şekeri döktüğünüz küt böreği tam tersi etki gösterir. Yumurta gibi kaliteli bir proteinin, tam buğday unu ekmeği gibi kompleks bir karbonhidratın, zeytin, avokado gibi faydalı yağların bulunduğu bir kahvaltı tam olarak aradığımızdır.
BAHARAT VE BİTKİ ÇAYLARINDAN FAYDALANIN
Çay olarak hazma yardımcı ve metabolizma hızlandırıcı beyaz çay, adaçayı, melisa, yeşil çay ve baharat çeşitlerinden biberiye, rezene, pul biber tercih edebilirsiniz. Bilimsel çalışmalar bu baharat ve bitki çaylarının metabolizma üzerindeki pozitif etkilerini kanıtlıyor. Gün içerisinde kaynamış suda 5 dakika kadar demlediğiniz bitki çaylarından 1-2 kupa içmeye, baharatı ana yemeklerinize, yoğurdunuza ve yumurtanıza ilave etmeye çalışın.
HAREKET, OLMAZSA OLMAZIMIZ
Günaşırı ya da yapabiliyorsanız her gün ritme girmeden nabzı şaşırtan yürüyüşler yapın. Hızlı, yavaş yürüyün, zıplayın, koşun, tekrar yürüyün, jogging yapın, koşun, tekrar yürüyün, değişen hareketleri değişen sürelerde yapmayı deneyin. Metabolizmayı hızlandıran ve bunu takiben yağ yakımını arttıran bu yöntemle eğlenerek form tutabilirsiniz. Ancak spora başlamadan önce ve sonra esneme hareketlerini yapmayı asla unutmayın. Bu sayede hem sakatlanma riskiniz azalır hem de günlük işlerde beceriniz artar.
GEREKSİZ KALORİDEN UZAK DURUN
Boş kaloriler kiloların ve dolayısıyla metabolizmanın yavaşlamasının sorumlusu. Gereksiz şeker, yağ, tuz yüklü hazır gıdalardan uzak durun. Bu gibi besinler vücut yağ kütlesinin artmasına ve bedene binen yükün fazlalaşmasına neden olur. Böylece metabolizma yorulur ve yavaşlar. Tam tersi, günde 1 porsiyon kadar armut, şeftali, erik, incir, kayısı gibi mevsim meyvesinden tüketmek, domates, salatalık, semizotu, biber, taze falsulye, kabak, bamya ve börülce gibi sebzelere beslenmemizde bolca yer vermek metabolizmamızı destekler.
Metabolizmayla barış imzalayalım
İlk kural; kürlerden, ilaçlardan, sihirli bitkisel kökenli karışımlardan, mucize vaatlerden uzak durmak. Kalitesiz ve yetersiz uyku, katı ve düşük kalorili beslenme, hareketsiz bir yaşam şekli metabolizmayı yavaşlatan başlıca etmenler. En doğru üç adım: Su içmek, küçük porsiyonlarda yemek ve düzenli yürüyüş yapmak.
Vücudumuz mükemmel adaptasyon gücüne sahip, eşsiz bir mekanizma; her mevsime, yaşama, diyete, fiziksel aktivite koşullarına, yaşa ve çevreye göre değişiyor. Tüm bu değişimlerle birlikte beslenme de etkileniyor ve metabolizma devreye giriyor.
Bedenimizdeki tüm suçu yüklediğimiz metabolizmamızı hızlandırmanın, değiştirmenin, baştan yaratmanın mucizevi bir yolu yok. O bizimle doğmuş ve bizimle ölecek bir parçamız, ne kadar iyi bakarsak o kadar güzel karşılık verecek bir uzvumuz adetna... Onu yoran, hırpalayan ve zorlayan bir yaşam şekline adapte olur ve istemediğimiz bir şekilde bedenimizi yönetir. Aslında onu değişime zorlayan bizim yaptığımız hatalar.
Konu metabolizma olunca ilk kuralımız kürlerden, ilaçlardan, sihirli bitkisel kökenli karışımlardan, mucize vaatlerden uzak durmak. Yapacaklarımızdan çok yapmamamız gerekenleri konuşmamız daha doğru olur. Kalitesiz ve yetersiz uyku, katı ve düşük kalorili beslenme, hareketsiz bir yaşam şekli metabolizmayı yavaşlatan başlıca etmenlerden. Atılacak en doğru üç adımsa şunlar: Su içmek, küçük porsiyonlarda yemek ve düzenli yürüyüş yapmak.
“SU İÇSEM YARIYOR” SÖZÜNE ALDANMAYIN
Su, yaşam için oksijenden sonra en gerekli madde. Ne yazık ki depolanamaz, bir gün çok ve bir gün az içerek vücudun su gereksinimi karşılanamaz. Vücutta biriken toksinleri ve gereksiz maddeleri attığı için metabolizma üzerinde oldukça etkilidir. Metabolizmayı yoran, zorlayan bu maddeler su olmadan atılamaz. Dolayısıyla metabolizmanın doğru bir şekilde çalışmasını istiyorsak vücudumuzu suyla doldurduğumuzdan emin olmalıyız. Günde en az 2-2.5 litre su içmeli, bu suyu gün içerisine eşit olarak yaymalıyız. “Su içsem yarıyor” sözüne aldanmayın. Aksine, su içmezseniz vücudun besinleri sindirim ve atım hızı düşeceği için kilo artışları yaşanabilir. Hücresel sağlık adına önemli olan su alımınızı arttırarak vücudun çalışma hızına destek verip dolaylı yoldan kilo kaybına yardımcı olabilirsiniz.
KALİTELİ VE ‘DOĞRU’ KAHVALTI YAPIN
Güne erken başlamak, doğru içerikte öğünlerle kahvaltı yapmak metabolizmayı uyandırmak için çok kıymetli. Ancak altını çizmek gerek ki, doğru ve kaliteli bir kahvaltı seçimi yapmak gerekiyor. Yol üzerinden aldığınız bir simit, pastanede satılan ve kâğıdı yağ olmuş bir poğaça, üzerine bolca pudra şekeri döktüğünüz küt böreği tam tersi etki gösterir. Yumurta gibi kaliteli bir proteinin, tam buğday unu ekmeği gibi kompleks bir karbonhidratın, zeytin, avokado gibi faydalı yağların bulunduğu bir kahvaltı tam olarak aradığımızdır.
BAHARAT VE BİTKİ ÇAYLARINDAN FAYDALANIN
Çay olarak hazma yardımcı ve metabolizma hızlandırıcı beyaz çay, adaçayı, melisa, yeşil çay ve baharat çeşitlerinden biberiye, rezene, pul biber tercih edebilirsiniz. Bilimsel çalışmalar bu baharat ve bitki çaylarının metabolizma üzerindeki pozitif etkilerini kanıtlıyor. Gün içerisinde kaynamış suda 5 dakika kadar demlediğiniz bitki çaylarından 1-2 kupa içmeye, baharatı ana yemeklerinize, yoğurdunuza ve yumurtanıza ilave etmeye çalışın.
HAREKET, OLMAZSA OLMAZIMIZ
Günaşırı ya da yapabiliyorsanız her gün ritme girmeden nabzı şaşırtan yürüyüşler yapın. Hızlı, yavaş yürüyün, zıplayın, koşun, tekrar yürüyün, jogging yapın, koşun, tekrar yürüyün, değişen hareketleri değişen sürelerde yapmayı deneyin. Metabolizmayı hızlandıran ve bunu takiben yağ yakımını arttıran bu yöntemle eğlenerek form tutabilirsiniz. Ancak spora başlamadan önce ve sonra esneme hareketlerini yapmayı asla unutmayın. Bu sayede hem sakatlanma riskiniz azalır hem de günlük işlerde beceriniz artar.
GEREKSİZ KALORİDEN UZAK DURUN
Boş kaloriler kiloların ve dolayısıyla metabolizmanın yavaşlamasının sorumlusu. Gereksiz şeker, yağ, tuz yüklü hazır gıdalardan uzak durun. Bu gibi besinler vücut yağ kütlesinin artmasına ve bedene binen yükün fazlalaşmasına neden olur. Böylece metabolizma yorulur ve yavaşlar. Tam tersi, günde 1 porsiyon kadar armut, şeftali, erik, incir, kayısı gibi mevsim meyvesinden tüketmek, domates, salatalık, semizotu, biber, taze falsulye, kabak, bamya ve börülce gibi sebzelere beslenmemizde bolca yer vermek metabolizmamızı destekler.