İçmeli mi içmemeli mi? Kereviz sapı suyu

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Kereviz, düşük kalorili ve besleyici bir sebze. İçeriğinde folat, potasyum, manganez, pantotenik asit ve lif gibi önemli besinler var. Ayrıca apigenin ve luteolin gibi antioksidan özelliklere sahip flavonoidler içeriyor.

Bazı çalışmalar, kerevizin anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde kalp sağlığını destekleyebileceğini, sindirimi iyileştirebileceğini ve bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini öne sürüyor. Örneğin, bir araştırmada kereviz yaprağı ekstraktının kolesterol ve trigliserit seviyelerini iyileştirdiği bulunmuş.

Kereviz sapı suyu, özellikle sabahları aç karnına içildiğinde sindirim sistemini destekleyebilir ve vücudun pH dengesini koruyabilir. Ancak aşırı tüketim bazı yan etkilere yol açabilir. Özellikle hamilelerde ağrı ve kasılmalara neden olabilir.

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Kereviz yaygın bir alerjen olduğundan bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Kereviz sapı suyunun sağlığa katkıları üzerine yapılan bilimsel araştırmalar da sınırlı. Mevcut çalışmalar kerevizin bazı sağlık faydaları olabileceğini gösterse de özellikle sadece kereviz sapı suyunu düzenli içmenin uzun vadeli etkileri hakkında yeterli veri yok. Bu nedenle, kereviz sapı suyu içerken dengeli ve ölçülü olmak, olası yan etkileri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Sonuç olarak, kereviz sapı suyu potansiyel sağlık faydaları sunabilir; ancak bu faydaların bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmadığı ve aşırı içilmesinin bazı riskler taşıyabileceği unutulmamalıdır. Herhangi bir yeni beslenme alışkanlığına başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak en doğrusudur.

Hazırladığım tarifleri de bu uyarılar doğrultusunda hem ölçülü hem de sağlık sorunlarınız varsa doktorunuza danışarak kullanın.

KEREVİZ SAPLI DETOKS SUYU (1 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 3-4 adet kereviz sapı

◊ 1 yeşil elma (dilimlenmiş)

◊ 1 limonun suyu

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◊ 1-2 cm taze zencefil (rendelenmiş)

◊ 1 avuç taze nane veya maydanoz

◊ 1 litre soğuk su

NASIL YAPARIM?

◊ Tüm malzemeleri blendırda pürüzsüz hale getirin.

◊ Karışımı bir süzgeçten geçirip detoks suyu olarak için.

◊ İsterseniz bu karışımı gün boyu içebilirsiniz.

Faydaları:

Kereviz sapı ve zencefil vücutta inflamasyonu azaltabilir. Elma, antioksidan etkisiyle bağışıklığı desteklerken, limon vücudu alkalileştirir ve karaciğeri temizler.

KARACİĞER DOSTU KEREVİZ SMOOTHİE (1 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

◊ 3 adet kereviz sapı

◊ 1/2 olgun avokado

◊ 1/2 limonun suyu

◊ 1 küçük salatalık

◊ 1 avuç ıspanak

◊ 1 bardak badem sütü veya Hindistan cevizi suyu

◊ 1/4 çay kaşığı zerdeçal

NASIL YAPARIM?

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◊ Tüm malzemeleri blendırda pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Bekletmeden için.

Faydaları:

Zerdeçal karaciğerin yenilenmesini destekler, avokado sağlıklı yağlarla detoksu destekler, ıspanak demir ve klorofil kaynağıdır.

ANTİOKSİDAN BOMBASI SMOOTHİE (1 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 3 adet kereviz sapı

◊ 1/2 bardak dondurulmuş ananas

◊ 1 avuç taze ıspanak

◊ 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

◊ 1/2 bardak Hindistan cevizi suyu

◊ 1/2 limon suyu

NASIL YAPARIM?

◊ Malzemeleri blendırda karıştırın.

◊ Dilerseniz üzerine chia tohumu ekleyerek tüketebilirsiniz.

Faydaları:

Ananas sindirimi destekler, kereviz ve zencefil toksinlerin atılmasını hızlandırır, limon ve ıspanak karaciğer fonksiyonlarını destekler.

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YEŞİL İYİLİK SMOOTHİE (1 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

◊ 3 adet kereviz sapı

◊ 1 küçük armut (çekirdekleri çıkarılmış)

◊ 1/2 limon suyu

◊ 1/2 bardak taze kişniş veya maydanoz

◊ 1/2 bardak taze nane

◊ 1 bardak Hindistan cevizi suyu

◊ 1 çay kaşığı chia tohumu

NASIL YAPARIM?

◊ Tüm malzemeleri blendırdan geçirin.

◊ Yoğun bir kıvam istiyorsanız chia tohumunu önceden ıslatabilirsiniz.

Faydaları:

Hindistan cevizi suyu elektrolit dengesini desteklerken kereviz ve maydanoz karaciğer için arındırıcı etkiler sağlar.