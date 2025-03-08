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Berrin Yiğit
Berrin Yiğit
Berrin YiğitYazarın Tüm Yazıları

Hem lezzetli hem de sağlıklı

#Ramazan#Sağlık#Beslenme

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenerek vücudunuzu dinlendirebilir, enerji seviyenizi koruyabilirsiniz. Sizin için hazırladığım, her biri iki kişilik olan bu tariflerle iftar ve sahur sofralarınızı hafif ve lezzetli hale getirebilirsiniz. Bu menülere eklenebilecek tatlı tariflerini de daha sonra paylaşacağım.

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Menü 1: Dengeli ve hafif

 

BROKOLİ VE PIRASA ÇORBASI

NE LAZIM?

1 küçük brokoli

1 pırasa

1 küçük patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber


NASIL YAPARIM?

Pırasayı zeytinyağında soteleyin. Brokoli ve patatesi ekleyip üzerini geçecek kadar su ilave edin.

Sebzeler yumuşadığında blendırdan geçirin.

 

YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI

NE LAZIM?

1 adet kereviz

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 avuç ceviz içi

1 tatlı kaşığı limon suyu

NASIL YAPARIM?

Kerevizi rendeleyip limonla ovun. Sonrasında yoğurt ve sarımsakla karıştırın. Üzerine ceviz serperek servis edin.

 

FIRINDA SEBZELİ TAVUK

NE LAZIM?

150 gr tavuk göğsü

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1 adet kabak

1 küçük kereviz

 1 havuç

 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Kekik, tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

Sebzeleri doğrayın ve tavukla karıştırın. Zeytinyağı ve baharat çeşitlerini ekleyin. 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

 

MENÜ 2: VEJETARYEN ALTERNATİF

 

ZEYTİNYAĞLI PIRASA

NE LAZIM?

3 adet pırasa

1 havuç

1/2 çay bardağı pirinç

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 limon suyu

Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

Pırasayı ve havucu doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Pirinç ve su ilave edip kısık ateşte pişirin. Limon suyu ekleyerek soğuk servis edin.

 

YOĞURTLU HAVUÇ SALATASI

NE LAZIM?

2 adet havuç

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Havuçları rendeleyip zeytinyağında soteleyin. Yoğurt ve sarımsakla karıştırıp soğuk servis edin.

 

KARNABAHARLI, KARABUĞDAYLI VE NARLI KISIR

NE LAZIM?

1/2 küçük karnabahar (robotta çekilmiş, pirinç kıvamında)

1/2 su bardağı karabuğday (haşlanmış)

1/2 su bardağı nar taneleri

1 avuç ince doğranmış maydanoz

1 avuç ince doğranmış taze nane

1-2 dal taze soğan (ince doğranmış)

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1/2 adet salatalık (minik küpler halinde doğranmış)

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 limonun suyu

1/2 tatlı kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı sumak

Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

1/2 su bardağı karabuğdayı bol suyla yıkayın. Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyip kısık ateşte yaklaşık 12-15 dakika, yumuşayana kadar haşlayın. Fazla suyunu süzüp soğumaya bırakın.

Karnabaharı yıkayıp kurulayın. Mutfak robotunda pirinç tanesi kıvamına gelene kadar çekin. Tavaya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip karnabaharı 4-5 dakika hafif yumuşayana kadar soteleyin. Tüm malzemeleri karıştırın.

 

MENÜ 3: PROTEİN AĞIRLIKLI

 

KABAKLI VE PAZILI NOHUT ÇORBASI

NE LAZIM?

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1 su bardağı haşlanmış nohut

1 kabak

Birkaç yaprak pazı

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

Haşlanmış nohutları suyla birlikte tencere koyun, sonra doğranmış kabak ve pazıyı da ekleyin. Sarımsak ve baharat çeşitlerini de ilave edin ve servis yapın.

 

IZGARA TAVUK VE ROKA SALATASI

NE LAZIM?

150 gr tavuk

1/2 demet roka

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

Tavuğu ızgarada pişirin. Roka salatasıyla birlikte servis edin.

 

PANCAR CARPACCİO

NE LAZIM?

1 haşlanmış pancar

1’er yemek kaşığı zeytinyağı ve limon suyu

 2 tam ceviz içi

NASIL YAPARIM? 

Pancarı ince dilimleyin. Zeytinyağı ve limonla tatlandırıp üzerine ceviz serpin. Pancar protein ağırlıklı yemeklerle yendiğinde protein kullanımını ve kas yapımını destekliyor.

#Ramazan#Sağlık#Beslenme
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