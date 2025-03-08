Hem lezzetli hem de sağlıklı

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Menü 1: Dengeli ve hafif
BROKOLİ VE PIRASA ÇORBASI
NE LAZIM?
◊ 1 küçük brokoli
◊ 1 pırasa
◊ 1 küçük patates
◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Pırasayı zeytinyağında soteleyin. Brokoli ve patatesi ekleyip üzerini geçecek kadar su ilave edin.
◊ Sebzeler yumuşadığında blendırdan geçirin.
YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI
NE LAZIM?
◊ 1 adet kereviz
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 1 diş sarımsak
◊ 1 avuç ceviz içi
◊ 1 tatlı kaşığı limon suyu
NASIL YAPARIM?
◊ Kerevizi rendeleyip limonla ovun. Sonrasında yoğurt ve sarımsakla karıştırın. Üzerine ceviz serperek servis edin.
FIRINDA SEBZELİ TAVUK
NE LAZIM?
◊ 150 gr tavuk göğsü
◊ 1 adet kabak
◊ 1 küçük kereviz
◊ 1 havuç
◊ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
◊ Kekik, tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Sebzeleri doğrayın ve tavukla karıştırın. Zeytinyağı ve baharat çeşitlerini ekleyin. 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
MENÜ 2: VEJETARYEN ALTERNATİF
ZEYTİNYAĞLI PIRASA
NE LAZIM?
◊ 3 adet pırasa
◊ 1 havuç
◊ 1/2 çay bardağı pirinç
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1/2 limon suyu
◊ Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Pırasayı ve havucu doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Pirinç ve su ilave edip kısık ateşte pişirin. Limon suyu ekleyerek soğuk servis edin.
YOĞURTLU HAVUÇ SALATASI
NE LAZIM?
◊ 2 adet havuç
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 1 diş sarımsak
◊ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
NASIL YAPARIM?
◊ Havuçları rendeleyip zeytinyağında soteleyin. Yoğurt ve sarımsakla karıştırıp soğuk servis edin.
KARNABAHARLI, KARABUĞDAYLI VE NARLI KISIR
NE LAZIM?
◊ 1/2 küçük karnabahar (robotta çekilmiş, pirinç kıvamında)
◊ 1/2 su bardağı karabuğday (haşlanmış)
◊ 1/2 su bardağı nar taneleri
◊ 1 avuç ince doğranmış maydanoz
◊ 1 avuç ince doğranmış taze nane
◊ 1-2 dal taze soğan (ince doğranmış)
◊ 1/2 adet salatalık (minik küpler halinde doğranmış)
◊ 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
◊ 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1/4 limonun suyu
◊ 1/2 tatlı kaşığı pul biber
◊ 1/2 çay kaşığı sumak
◊ Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ 1/2 su bardağı karabuğdayı bol suyla yıkayın. Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyip kısık ateşte yaklaşık 12-15 dakika, yumuşayana kadar haşlayın. Fazla suyunu süzüp soğumaya bırakın.
◊ Karnabaharı yıkayıp kurulayın. Mutfak robotunda pirinç tanesi kıvamına gelene kadar çekin. Tavaya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip karnabaharı 4-5 dakika hafif yumuşayana kadar soteleyin. Tüm malzemeleri karıştırın.
MENÜ 3: PROTEİN AĞIRLIKLI
KABAKLI VE PAZILI NOHUT ÇORBASI
NE LAZIM?
◊ 1 su bardağı haşlanmış nohut
◊ 1 kabak
◊ Birkaç yaprak pazı
◊ 1 diş sarımsak
◊ Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Haşlanmış nohutları suyla birlikte tencere koyun, sonra doğranmış kabak ve pazıyı da ekleyin. Sarımsak ve baharat çeşitlerini de ilave edin ve servis yapın.
IZGARA TAVUK VE ROKA SALATASI
NE LAZIM?
◊ 150 gr tavuk
◊ 1/2 demet roka
◊ 1 yemek kaşığı limon suyu
◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Tavuğu ızgarada pişirin. Roka salatasıyla birlikte servis edin.
PANCAR CARPACCİO
NE LAZIM?
◊ 1 haşlanmış pancar
◊ 1’er yemek kaşığı zeytinyağı ve limon suyu
◊ 2 tam ceviz içi
NASIL YAPARIM?
◊ Pancarı ince dilimleyin. Zeytinyağı ve limonla tatlandırıp üzerine ceviz serpin. Pancar protein ağırlıklı yemeklerle yendiğinde protein kullanımını ve kas yapımını destekliyor.
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