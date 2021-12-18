Hafif ekşi ve bir o kadar lezzetli...

Kış aylarında evimizde daha fazla vakit geçiriyor, daha az hareket ediyoruz. Hareketsiz geçirdiğimiz bu süre, bedenimizdeki yağların depolanmasına neden oluyor. Bu noktada hepimizin aklına “Metabolizmamı nasıl daha canlı ve hızlı tutabilirim” sorusu geliyor. İşte yanıtı...

Artık hepimiz biliyoruz: Metabolizmayı hızlandırmak için en etkili yöntem, hareket etmek. Özellikle kuvvet antrenmanı sonrasında metabolik hız yükselir. Kalorileri yakmak için vücudun suya da ihtiyacı var. Azıcık bile susuz kalmak metabolizmayı yavaşlatır. Dolayısıyla düzenli olarak su içmemiz çok önemli. Kaliteli ve yeterli bir uyku da aynı şekilde... Çünkü bedenin iyi çalışması için öncesinde güzelce dinlenmesi gerekir. Tüm bunlar hemen herkesin aşina olduğu faktörler. Ama ben size, kışa özel beslenmenizde yapacağınız 6 ufak değişiklikle bedeninizi nasıl canlandıracağınızdan bahsedeceğim.

Fırından yeni çıkmış, sıcak sıcak!

Mevsimsel beslenme bedene o mevsimde ihtiyacı olan besin öğelerini verir. Yani yazın sebze-meyvelerin daha sulu olması, bizim daha çok suya ihtiyacımız olduğundan... Kışınsa özellikle kök sebzelerle ihtiyacımız olan kompleks karbonhidratı alır, bedenimizi soğuğa karşı dayanıklı hale getirir, enerji kazanırız. Pancar, kereviz, balkabağı, tatlı patates, rezene, yerelması, siyah havuç, havuç, lahana, turp, pazı, brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve ıspanak... Lif içeriği yüksek olan ve metabolizmayı canlandıran bu kış sebzelerinin hepsine beslenmemizde yer vermeliyiz. Özellikle kış aylarında fırından yeni çıkmış sıcacık kök sebzeler yemeyi çok severim. Doğranmış sebzeleri bolca baharat ve 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla karıştırarak fırına atarım. Sonra da yoğurt, baharat çeşitleri, sirke ve hardalla yaptığım dip sosa banarak afiyetle yerim.

Yoğurda, kefire, salataya...

Baharat çeşitlerini kışın tüm yemeklerinizde kullanın. Kırmızıbiber, karabiber, muskat, zerdeçal, kimyon, sumak, kişniş, safran, kakule, kekik, defne yaprağı, rezene, nane ve zencefil oldukça faydalı ve metabolizma destekçisidir. Bu çeşitlerden bir karışım hazırlayıp yoğurda, kefire, sebze yemeklerine, salatalara, yumurtaya ve etlerin üzerine

ekleyebilirsiniz.

Koyu yeşil sebzeler