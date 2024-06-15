Bu tarifler diş, saç, kemik ve cildimizi güçlendiriyor

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Kolajen vücudumuzdaki en bol proteinlerden biri... Cildimizin, saçımızın, tırnaklarımızın, eklemlerimizin ve bağ dokularımızın sağlıklı kalmasında önemli role sahip. Yaşlandıkça vücudumuzun doğal kolajen üretimi azalıyor, bu da kırışıklıkların, cilt sarkmalarının ve eklem rahatsızlıklarının artmasına neden oluyor. Bu yüzden kolajen yönünden zengin beslenmeliyiz.

Kolajen denince akla hemen ilikli kemik suları gelir. Kemik suyu bir kolajen kaynağıdır, evet. Ama büyük molekül yapılı olduğu için vücutta emilimi sandığımız kadar yüksek değil. Dolayısıyla kolajeni besinlerden karşılama konusu henüz net değil maalesef. Fakat balık, tavuk eti, hindi eti, yumurta beyazı gibi kaliteli proteinlere sofranızda yer verip bunlarla birlikte antioksidan içeriği yüksek çilek, ahududu, böğürtlen, domates, pancar, kırmızı biber gibi sebze ve meyveleri; sülfür içeren brokoli, lahana, karnabahar, sarımsak, soğan, pırasa gibi besinleri de yiyerek kolajen üretimini desteklemek mümkün. C vitaminini atlamayalım. Bunların yanında vücutta kolajen emilimini arttırmak için turunçgiller, maydanoz, biber gibi C vitamini kaynaklarına ihtiyaç var.

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24 SAAT KAYNATIN

Yine de kolajen alımını desteklemek için mutfağınızda ilikli kemik suyu ilaveli çorbalara ve yemeklere yer verebilirsiniz. İlikli kemik suyunun en lezzetli hali için özel tarifimi mutlaka deneyin. İhtiyacınız olanlar; 2 kilo kemik (sığır, tavuk veya balık kemikleri kullanılabilir), 2 yemek kaşığı elma sirkesi (kemiklerin minerallerini çıkarmaya yardımcı olur), 2 adet doğranmış havuç, 2 adet doğranmış kereviz sapı, 1 adet doğranmış soğan, 4 diş ezilmiş sarımsak, 1 demet taze maydanoz, 2-3 defne yaprağı,

1 yemek kaşığı tane karabiber ve tüm malzemelerin üzerini kaplayacak kadar su.

Çilek, böğürtlen, domates, kırmızı biber gibi antioksidan besinlerle kolajen üretimini destekleyin.

Kemikleri büyük bir tencereye koyup elma sirkesini ekleyin. Kemiklerin üzerini kaplayacak kadar su ilave edin ve yaklaşık 30 dakika bu şekilde bekletin. Tencereye doğranmış sebzeleri, sarımsağı, maydanozu, defne yaprağını ve karabiberi ekleyin. Karışımı kaynatın ve ardından ateşi kısarak 12-24 saat arası (tavuk kemikleri için 6-8 saat) kısık ateşte pişirin. Ara ara oluşan köpükleri alın. Sürenin sonunda, tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Daha sonra ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzerek kemik suyunu bir kavanoza aktarın. Dilerseniz 5-7 gün içinde tüketmek için buzdolabına koyun, dilerseniz minik porsiyonlar halinde dondurarak daha uzun süre saklayın.

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Bu güzel, şifalı kemik suyuyla zerdeçallı bir havuç çorbası harika olur. Soğan, patates ve havucu küçük küçük doğrayın. Zeytinyağında soteleyin. Baharat çeşitlerini ekleyin. İlikli kemik suyu ve

1 bardak kaynar suyu ilave edip pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşadıktan sonra pürüzsüz kıvama gelinceye kadar blender’dan geçirin. Üzerine küçük parçalara ayrılmış haşlama eti ilave edin. Son olarak terbiyesi için sarımsakları ezin, yumurta sarısı ve sirkeyle birlikte iyice çırpın. Çorbanın üzerine yavaş yavaş ekleyin. Servis ederken zerdeçal serpiştirin.

İLİKLİ KEMİK SUYUYLA KUŞKONMAZLI TAVUK YAHNİ

NE LAZIM?

◊ 500 ml ilikli kemik suyu

◊ 2 adet kemiksiz tavuk budu



◊ 1 diş sarımsak

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◊ 2 dal kuşkonmaz

◊ 1 adet kuru soğan

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 1 çay kaşığı kekik, tuz

◊ 1 çay bardağı haşlanmış bezelye

NASIL YAPARIM?

◊ Tavuk parçalarını zeytinyağında hafif rengi dönene kadar kızartın. Tavukları tencereden çıkarıp kenara alın.

◊ Aynı tencerede soğan, sarımsak ve kuşkonmazı soteleyin. Salçasını ekleyin, karıştırın.



◊ Yazıda tarifini verdiğim ilikli kemik suyunu ekleyin. Tavuk parçalarını tencereye geri koyun. Kekik, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynayınca altını kısın.



◊ 45 dakika-1 saat kadar pişirin. Son 10 dakikada bezelyeyi ekleyin. Maydanozla süsleyin.